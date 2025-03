Familiares preocupados por situación de madres y beés en la Maternidad de Lima | Latina TV

El incendio en el Cercado de Lima ha dejado diversas familias afectadas, y la preocupación se ha extendido también hacia el Instituto Nacional Materno Perinatal, donde se encuentran 130 recién nacidos, de los cuales 30 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ante esta situación, los familiares llegaron a los exteriores del instituto para solicitar información sobre el estado de la emergencia y las evaluaciones que realiza el Ministerio de Salud.

Sin embargo, el Minsa ha descartado una posible evacuación, más de 12 horas después de ocurrido el siniestro, pero asegura que la evaluación se realiza cada hora. David Aponte, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, anunció que las citas y atenciones fueron canceladas temporalmente, pero que se mantengan a la espera que en cualquier momento se atenderá.

“Decirles que tengamos paciencia, entendamos que el acceso al foco de la emergencia se ha complicado para los mismos personal de salud que está llegando. Vamos a establecer esa comunicación plena”, señaló en conversación con Latina Noticias.

Preocupación en la Maternidad de Lima por incendio incontrolable: familiares piden información y cancelan citas| Andina /Braian Reyna

Asimismo, precisó que en horas de la madrugada las cenizas caían hacia el lado contrario del instituto, por lo que no han perjudicado a los pacientes. No obstante, aclaró que aún no se ha establecido a qué hora se regularizará la atención.

“Hemos tenido una reunión con el comandante general de los Bomberos y nos han mostrado la magnitud del incendio; probablemente, todo el día de hoy estén trabajando en ello. Las consultas van a estar cambiando o reprogramándose, pero estamos estableciendo el canal de comunicación”, agregó.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, manifestó que 17 personas resultaron afectadas debido a la inhalación del humo. En tanto, el personal de esta cartera se encuentra en el lugar para monitorear la calidad del aire.

Piden comunicación

Los familiares esperan en los exteriores para conocer cómo se encuentran las madres. Asimismo, esperan poder ser asistidos de inmediato en caso de que se produzca una evacuación.

Maternidad de Lima descarta evacuación debido al incendio en el Centro de Lima | Latina tv

“No me han dado ningún informe médico, queremos saber cómo están nuestros pacientes. No hay comunicado, nada”, expresó uno de los familiares.

Por otro lado, otro familiar esperaba a su esposa, quien asistió para su cita, pero hasta la fecha no ha recibido información sobre su estado de salud. Mientras tanto, otros padres siguen esperando respuestas.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del Perú enfrenta una emergencia crítica mientras intenta controlar este incendio de gran magnitud en el jirón Cangallo 400, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con el comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Juan Carlos Morales, las limitaciones operativas de las unidades han dificultado significativamente las labores para sofocar las llamas. Morales explicó que muchas de las máquinas utilizadas por los bomberos han dejado de funcionar debido a que han superado su vida útil, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de renovar el equipamiento de la institución.

Hasta el momento, los hombres de rojo señalan que han confinado en siniestro, pero continúan con sus labores. Mientras tanto, el premier Gustavo Adrianzén llegó a verificar la emergencia.

Uno de los principales número de emergencia en caso de incendio son el 116 para los Bomberos, que puede marcarse desde teléfonos fijos, celulares y públicos en todo el territorio nacional. Además, el 105 para contactar a la Policía Nacional del Perú en situaciones de emergencia.

Puedes comunicarte al 106 para que te brinden servicios de ambulancia y atención médica pre-hospitalaria, y el 115 para la Defensa Civil, encargada de la atención de desastres y emergencias a nivel nacional.