Los productos que avivaron el incendio en Centro de Lima: “Todo lo que puedas comprar lo encuentras en estos almacenes”

70% del Incenidio en el Centro de Lima no ha podido ser controlado | RPP TV

El incendio en el Centro de Lima, que demandó la presencia de más de 35 vehículos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y ha afectado, hasta el momento, a cinco predios y dos quintas con decenas de familias, sería apagado en su totalidad recién el jueves 6 de marzo.

“Es muy posible que estemos trabajando en esto hasta el día jueves (6 de marzo) porque esto es para largo. Vemos que son como cinco edificios, y la penetración para llegar allí es muy difícil”, dijo Juan Carlos Morales, comandante general del Cuerpo de Bomberos, para Canal N.

“En seis sectores están atacando con máquinas, a lo lejos, para enfriar y tratar de que esto no se propague más, pero para que se apague, por lo menos, van a ser más de 24 horas, o tal vez un poco más”, continuó.

Imágenes de la cámara térmica del incendio que empezó hace 24 horas. (Captura: Canal N)

¿Qué almacenaban clandestinamente?

El incendio se originó al promediar las 5 de la tarde del lunes 3 de marzo en el último nivel de un edificio de seis pisos que funcionaba como almacén, pese a no contar con licencia de funcionamiento.

En su interior, se guardaban juguetes de plástico, lo que provocó que el fuego se expandiera rápidamente. Con el pasar de las horas, las llamas comenzaron a consumir predios aledaños, en donde había cigarros, aceites, entre otros productos altamente inflamables.

El brigadier general de los Bomberos, Alfonso Panizo Otero, confirmó después que dentro de las instalaciones siniestradas también se encontraban diversos productos que eran vendidos en Mesa Redonda, Mercado Central o en las calles de la zona.

“Tenemos información de que hay de todo. Hay productos para cocinar, como aceite, sillao, ajonjolí, platos, manteles, plásticos, mesas, sillas, es el Centro de Lima. Todo lo que puedas comprar acá, lo encuentras metido en estos almacenes”, declaró para RPP.

“El señor Casaretto (vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima) indicó que todo estos almacenes son informales, por más que los cierran y los clausuran, obtienen una cautelar y siguen trabajando”, acotó.

Incendio en el Centro de Lima - Andina

Mercadería irregular

El depósito clandestino de juguetes que se incendió en el Cercado de Lima no contaba con certificado de Defensa Civil ni licencia de funcionamiento, según confirmó Mario Casaretto, vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Según denunció, este tipo de inmuebles son utilizados por comerciantes para almacenar mercadería de forma irregular.

“Es un depósito clandestino de juguetes en la azotea de este edificio que no cuenta con certificado de Defensa Civil ni licencia de funcionamiento. Andamos denunciando el abuso que tiene el comerciante en buscar este tipo de viviendas que no pueden ser fiscalizadas porque los domicilios son inviolables. Crean una estructura de drywall y ahí hacen estos almacenes clandestinos que terminan en estas consecuencias que todos conocemos”, advirtió.

“Este local está multado, sancionado, está clausurado. Aún así, persiste en su rubro de querer tener la mayor cantidad de mercadería cerca al lugar de su venta”, afirmó. Asimismo, denunció que los comerciantes buscan utilizar viviendas como depósitos clandestinos, lo que impide una fiscalización efectiva.

Incendio en el Centro de Lima se extendió peligrosamente pese al arduo trabajo del Cuerpo de Bomberos.

¿Por qué existe demora para apagar el incendio?

Panizo Otero explicó que el principal problema para que los bomberos no puedan confinar el fuego después de casi un día de esfuerzos es el nulo acceso que existe entre los pisos del inmueble siniestrado por la falta de escaleras que cumplan con las características exigidas por la ley.

“Lo más difícil es el acceso. La regulación peruana establece que tienen que haber escaleras, porque son nuestras vías expresas y por las cuales los bomberos ingresamos a apagar el incendio”, sostuvo.

“Si el edificio no las tiene o no son aprueba de fuego y humo, como es en este caso, no entiendo cómo obtuvo licencia de construcción. Entonces, claramente, es imposible hacer algo. Nos han quitado todas las cosas que cualquier regulación del mundo establece para que los bomberos puedan trabajar en este tipo de edificaciones”, lamentó.