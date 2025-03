Beto Ortiz y la emoción que sintió ante el regreso de ‘El Valor de la Verdad’: ya estaba “harto” de Willax y el periodismo político

Pamela López revela nuevas conversaciones entre Melissa Klug y Christian Cueva. Panamericana TV.

Tras varios años de espera, el icónico programa ‘El Valor de la Verdad’ regresó a la televisión peruana, pero esta vez bajo la señal de Panamericana Televisión, marcando una nueva etapa para el formato que tantas emociones generó en su momento. Beto Ortiz, conductor del programa desde sus inicios, reveló que le entusiasmó saber de este regreso, no solo porque lo estaba buscando desde hace mucho, sino porque ya estaba cansado de Willax TV y del periodismo político.

“La idea de que yo hiciera El valor de la verdad surgió de Susana Umbert cuando era gerente de producción de Latina, en el año 2012. Yo era conductor de un noticiero llamado Abre los ojos y ella pensó que yo podía hacer ese formato. Recuerdo que me citó a su oficina. Los programas periodísticos rara vez tenían algo que ver con producción, casi siempre era entretenimiento. Ella me mostró el formato que había traído de una feria internacional de televisión. Lo vi y me pareció extraordinario”, contó Beto Ortiz a Infobae Perú, resaltando que ese fue el inicio del monstruo El Valor de la Verdad.

“Le dije que me encantaba. Me preguntó: “¿Lo harías?”, a lo que respondí: “Por supuesto”. Nos dimos la mano y lo hicimos durante una temporada. No sé cuántas, quizás 2 o 3. Han pasado 13 años, hace tiempo queríamos retomarlo, pero la última vez que lo hicimos fue en 2019, y luego me dediqué a la política. El año pasado hablamos varias veces sobre la posibilidad de hacerlo nuevamente, incluso por Internet”, relató Beto Ortiz.

Beto Ortiz contó que ya estaba harto de hacer periodismo político.

Sin embargo, fue la propia Susana Umbert quien propuso que el formato regrese a través de Panamericana TV. Después de muchas negociación, en el año 2024, Beto Ortiz recibió la noticia de que el programa se desarrollaría el 2025

“Susana tiene el formato en el Perú, así que surgió esta propuesta de hacerlo en Panamericana. Nosotros producimos el programa por fuera. No es una producción del canal, es una producción de Infinito, que es la productora de Susana Umbert. No te podría contar mucho sobre esa parte de la historia (la negociación), porque solo la han vivido el gerente de Panamericana, Leonardo Bigot, y Susana. Fueron muchos meses de conversaciones, y después de que todo quedó formalizado, oleado y sacramentado, Susana me dijo: “El próximo año vamos a hacer El valor de la verdad”. Le dije que genial, porque yo ya estaba bastante cansado y harto de hacer programas políticos”, explicó el periodista.

Willax TV y el periodismo político

En aquel tiempo, Beto Ortiz era una de las figuras principales de Willax TV. Sin embargo, no se sentía cómodo, no solo por el ambiente laboral, sino porque se ganó muchas demandas por hacer periodismo político.

“De hecho, no solamente era un tema de atmosfera laboral, porque me miraban feo o les caía mal, que era una tontería. Lo cierto es que en este momento tengo una veintena de denuncias, tengo más denuncias que con Pedro Castillo. La mitad, por su puesto, la ha puesto Zamir Villaverde y su amiguita Yaziré Pinedo. La idea de empapelarte es que pierdas la mitad de tu tiempo en eso. Son denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, pero las autoridades acogen”, indicó el comunicado. “Las autoridades que se ven en evidencia o descubiertas, se vengan denunciando a los periodistas”, acotó.

Beto Ortiz cuenta cómo fueron las negociaciones para el regreso de El Valor de la Verdad.

¿Cómo seleccionaron a los invitados?

La producción de la nueva temporada ha incorporado nuevos rostros, siendo este un plus para su regreso. Beto Ortiz señaló que fue un gran reto decidir quiénes serían los invitados del programa, pues la intención era no repetir los que ya estuvieron en el espacio.

“Todos nuevos. En los seis años que no ha estado al aire, han surgido muchos nuevos personajes. No solo las Pamelas, los Christian, sino también los “guerreritos”, las cantantes de cumbia, muchos futbolistas, además de los políticos, que también serán invitados en algún momento. Seleccionarlos fue la parte más difícil del programa. Con justa razón, la gente le tiene miedo a El Valor de la Verdad. Convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una tarea ardua”, indicó.

“Mi productor Martín Suyón y todo el equipo han trabajado en eso desde enero. Han sido semanas y meses de reuniones hasta conseguir una lista suficiente de personajes que nos asegure poder grabar todas las semanas”, acotó.

Beto Ortiz brindó entrevista a Infobae Perú.

Pamela López recibió el apoyo de su hija

La primera invitada del regreso de El Valor de la Verdad es Pamela López, lo cual ya viene generando gran expectativa. Además, estarán con ella sus amigas e hija mayor, quien ha sido su gran apoyo.

“Pamela estaba sumamente nerviosa, lo cual es una constante en los invitados, pero en su caso, estaba muy apoyada por sus amigas y su hija. Tiene una hija de 20 años llamada Fabiana, que no es hija de Christian Cueva, y es muy inteligente. Parece que ha sido su soporte emocional. Cada vez que las preguntas se ponían difíciles, cada vez que la invitada se quebraba o la pasaba mal, sus amigas y su hija la volvían a levantar. Me pareció conmovedor. El invitado en El valor de la verdad debe tener mucho valor y valentía para sentarse allí y desmenuzar su vida frente a todo el país”, indicó.

