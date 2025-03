Andrés Hurtado ‘Chibolín’ envió US$ 20 mil en sobre para pagar coima a juez supremo y salir de prisión, según su exabogado

Andrés Hurtado y el abogado Russell Robles en una fotografía de archivo. Foto: Andina/Difusión de P21

El abogado Russell Robles, quien integró la defensa legal del expresentador de televisión Andrés Hurtado, confesó ante el Ministerio Público que su excliente le envió US$20,000 y S/12,500 para sobornar al juez supremo Juan Carlos Checkley, con el fin de lograr su liberación antes de la Navidad de 2024.

De acuerdo con la denuncia difundida este domingo por Perú21, el letrado se presentó ante la Fiscalía el último 7 de enero, donde fue recibido por los fiscales Ronald Márquez y Nuri Crisóstomo. Durante su declaración, indicó que Hurtado le pidió explícitamente gestionar la variación de su prisión preventiva, para lo cual solicitó un soborno.

“Me pregunta si había la posibilidad de obtener la variación de la prisión preventiva y si yo tenía un conocido que pudiera garantizar el éxito del trámite judicial e intentando un acercamiento con el juez Juan Carlos Checkley, a lo que yo dije que sí había posibilidades de obtenerlo y que podía hacer alguna gestión ante el juez supremo”, dijo.

Robles relató que el dinero fue entregado la noche del 7 de diciembre de 2024, en su departamento de San Borja. “Este dinero me lo trajo un motorizado que no conozco en un sobre manila grande. En su interior había otros dos sobres: en uno estaba el dinero en dólares y en otro el dinero en soles”, especificó.

Andrés Hurtado en una fotografía de archivo. Foto: Andina

Al día siguiente, siempre según su declaración, el expresentador se comunicó con él desde el teléfono de la cárcel y preguntó si había recibido los billetes. Le respondió afirmativamente y le aseguró que se los entregaría al magistrado, quien controla la investigación a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay, en la que se acusa a Hurtado de ser el intermediario en el pago de una coima de US$ 1 millón a la fiscal superior Elizabeth Peralta.

Robles reconoció posteriormente que nunca se reunió con el juez y que utilizó el dinero recibido para saldar sus deudas personales. Además, señaló que cuando el exconductor se enteró del rechazo a su solicitud de excarcelación, se enfureció y lo amenazó.

“El 7 de enero recibí la llamada de Andrés Hurtado a eso de las 8:30 a.m., donde me pide que vaya al penal a conversar. Entonces, fui al penal (…) ahí pude ver que, antes de que le diera la noticia, él ya se había enterado de que habían denegado la variación y estaba molesto, muy ofuscado, procediendo directamente a amenazarme, diciéndome que tenía grabado todo lo que hablamos esos días por teléfono (…) me dice que devuelva el dinero”, refirió.

Fuente: Ocurre Ahora

Dinero fue gastado por abogado

Asimismo, admitió que ya había gastado casi todo el dinero y que apenas le quedaban US$ 800. “Yo acepté lo solicitado por Andrés Hurtado porque necesitaba el dinero, ya que tengo problemas de salud y deudas (…) yo era consciente de que no podía realizar ninguna gestión para favorecer a Andrés Hurtado porque no conozco al juez supremo, pero vi una posibilidad de simular”, confesó.

En un diálogo posterior con Perú21, el letrado confirmó que acudirá nuevamente a la Fiscalía el próximo miércoles 5 de marzo a brindar una nueva declaración. Por su parte, Checkley indicó que “las resoluciones hablan por sí solas” y el abogado Elio Riera, quien actualmente defiende a Hurtado, indicó que no conocía los detalles del caso y no ofrecería declaraciones en este momento.

De acuerdo con el diario, Robles fue contactado por Ana Altamirano, directora de VIP Diplomática, una publicación vinculada al expresentador, quien permanece encarcelado desde octubre del año pasado.

Días antes de Navidad, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva de nueve meses en su contra debido a su presunta intervención en la gestión de un trámite a favor del futbolista Roberto Siucho, realizado en 2019 a través de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones.