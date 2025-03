Pamela Franco minimiza a Dorita Orbegoso y la llama ‘básica’: “Se quiere hacer la chistosa conmigo”

Pamela Franco minimiza a Dorita Orbegoso y la llama ‘básica’. America hoy.

Pamela Franco no dudó en responder a las declaraciones de Dorita Orbegoso, quien recientemente la mencionó en una entrevista, recordando parte de su pasado. La cantante de cumbia dejó claro que, a diferencia de otras personas que insisten en revivir situaciones pasadas, ella prefiere enfocarse en su presente y su carrera.

En una entrevista para ‘América Hoy’, la pareja de Christian Cueva se mostró tranquila, pero firme al hablar sobre las críticas de Dorita Orbegoso.

“Yo no necesito recordar el pasado, porque yo vivo mi presente y estoy súper bien, trabajando bastante. La gente que le gusta vivir del pasado, bien por ellos, yo estoy bien ahora”, expresó la cantante.

Franco también dejó claro que no tiene interés en responder a los comentarios de Orbegoso, y aseguró que no desea seguir alimentando el tema. “Yo de la señora no quiero hablar nada porque no me importa y no interesa. Yo no abrí mi boca ni crucé mirada con ella”, dijo, mostrando indiferencia ante las palabras de la exmodelo.

Pamela Franco llama básica a Dorita Orbegoso

A la pregunta de un periodista sobre el tono y la intención de las palabras de Dorita Orbegoso en el aniversario de Yolanda Medina, Pamela Franco restó importancia a la situación.

“No sé, a veces la gente se quiere hacer chistosa... Escuché que dicen los recursos... bueno, son tan básicos de verdad. Habiendo tantos recursos, pero bueno, si les funciona, todo bien. Yo también lo voy a utilizar”, bromeó Franco, insinuando que las críticas de Orbegoso no tendría recursos para desenvolverse en los escenarios y que ella misma podría recurrir a esas estrategias si lo deseara.

La cantante chimbotana también comentó que no permitirá que nadie la saque de su lado emocional, refiriéndose a los intentos de la exmodelo de reavivar viejos conflictos. “No voy a dejar que nadie busque sacarme de mi lado emocional como para yo, supuestamente, haber hecho algo”, señaló, dejando claro que no se dejaría manipular por las provocaciones.

Pamela Franco minimiza a Dorita Orbegoso y la llama ‘básica’. IG

Dorita Orbegoso le recuerda su pasado a Pamela Franco

Por su parte, Dorita Orbegoso no tardó en responder a Pamela Franco en su visita al magazine de ‘América Hoy’, la mañana del 4 de marzo. La exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ aprovechó la oportunidad para recordar a la cantante el pasado que ambos comparten, y dejó entrever que Franco no puede deshacerse tan fácilmente de su historia.

“Para empezar, ella no vive del pasado porque vive con el pasado. ¿A quién tiene a su costado?”, comenzó diciendo Orbegoso, haciendo referencia a la relación actual de Franco con el futbolista Christian Cueva.

Luego comentó que Franco fue expuesta por Pamela López, esposa del futbolista trujillano quien aseguró que ellos habían mantenido una relación extramatrimonial. Incluso comentó que la cantante no había sido la única, también habría sido infiel con otras figuras de la farándula peruana.

“Recordemos que la señora se sentó en un programa de televisión a burlarse de una animadora, porque todo el Perú le creyó sus lágrimas. Pidió perdón y que no tenía perdón de Dios si volvió con el pasado”, agregó.

Dorita Orbegoso le recuerda su pasado a pamela Franco "Vives con tu pasado". América Hoy.

Dorita Orbegoso reveló no ser la única que habla de Pamela Franco

Dorita Orbegoso también respondió a las acusaciones de Pamela Franco de que ella intentaba hacerse la graciosa en el show de la líder de ‘Alma Bella’, al mencionar que algunas mujeres piden yapes de S/. 280.

“¿Por qué querría hacerme la chistosa? Si yo quisiera hablar de la señora, lo hubiera hecho hace mucho tiempo, pero no me interesa”, aclaró, explicando que su intención no era hacer un espectáculo ni buscar confrontación innecesaria.

Sin embargo, no dudó en resaltar que no es la primera ni la última persona que recuerda ciertos episodios del pasado de Franco.

“Y ojo que no soy la primera ni última persona que recuerda el tema de los 282 (la relación de Pamela con Christian Domínguez). Incluso, en las discotecas, si te llamabas Christian, te daban chela gratis”, comentó entre risas, haciendo referencia al apodo de Domínguez y a las veces en las que su nombre fue relacionado con situaciones mediáticas de alto perfil.

Pamela Franco minimiza a Dorita Orbegoso y la llama ‘básica’. América Hoy.

Los conflictos entre Pamela Franco y Dorita Orbegoso

El intercambio de opiniones entre Pamela Franco y Dorita Orbegoso ha revivido viejos temas en el escenario mediático. Como se recuerda, Pamela y Dorita estuvieron vinculadas sentimentalmente con el exfutbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz en diferentes momentos. Orbegoso mantuvo una relación con ‘Chemo’ Ruiz, la cual finalizó antes de que él iniciara un romance con Franco en 2015. Durante la relación de Franco y Ruiz, surgieron conflictos debido a que el exfutbolista seguía en comunicación con su exesposa, Dorita Orbegoso, lo que generó tensiones.

Esta vez, las protagonistas son Pamela Franco y Dorita Orbegoso, vuelven al centro de la noticia. Durante un evento, Dorita hizo una llamativa declaración señalando que algunas mujeres suelen solicitar depósitos de dinero, mencionando una cifra de 280, en clara referencia a un episodio del pasado que involucró a Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva.

Estas palabras no fueron bien recibidas por la cantante chimbotana, quien no tardó en expresar su incomodidad ante la indirecta. El conflicto ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras han tomado posiciones encontradas. Mientras algunos respaldan a Franco y consideran el comentario de Orbegoso como innecesario, otros aplauden la actitud de la modelo por decir lo que piensa sin filtros.

Dorita Orbegoso y Pamela Franco protagonizan enfrentamiento durante show. (Captura: Magaly TV La Firme)