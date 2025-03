Pamela Franco y Dorita Orbegoso protagonizan enfrentamiento durante show: “No cierra el círculo con el Chemo”, dijo Pumarica

Dorita Orbegoso y Pamela Franco protagonizan enfrentamiento durante show. (Captura: Magaly TV La Firme)

Dorita Orbegoso y Pamela Franco volvieron a protagonizar un fuerte enfrentamiento en un evento reciente, reavivando viejas rencillas que parecían enterradas. La pelea se dio en plena celebración del 35 aniversario de Yolanda Medina, donde ambas se encontraron y no tardaron en intercambiar duras palabras.

El conflicto entre estas dos figuras del espectáculo no es nuevo. Todo se remonta a los años en que Pamela mantenía una relación con Chemo Ruiz, quien previamente había estado con Dorita Orbegoso. En aquel entonces, la rivalidad surgió debido a acusaciones de infidelidad y coqueteos. Ahora, los roces habrían vuelto a surgir en un contexto completamente distinto, pero con la misma intensidad de antes.

Por su parte, Dorita no dudó en responder con contundencia ante la situación para las cámaras de Magaly Medina este 3 de marzo: “Si esa persona no superó esa etapa, no es mi problema”. Su declaración deja claro que, al menos de su parte, no tiene intenciones de revivir viejos conflictos, pero que tampoco se quedará callada si la atacan.

¿Qué pasó entre Dorita Orbegoso y Pamela Franco?

El origen de la reciente pelea, según el informe de Magaly TV La Firme, radica en que durante su presentación en el evento, Dorita habría hecho algunos comentarios ante el público que no fueron bien recibidos por el entorno de Pamela Franco.

Esto llevó a que una amiga cercana de la cantante se acercara a Dorita para encararla. La animadora no se quedó callada y respondió: “Yo puedo jugar con el público como mejor me parezca, pero si tú te sientes aludida, entonces no insultes a la persona”.

El altercado subió de tono rápidamente, al punto que se requirió la intervención de seguridad para evitar que la situación pasara a mayores. Dorita relató que la amiga de Pamela comenzó a insultarla y mencionó al padre de su hijo como una forma de amenaza:

“Me empezaron a insultar, qué p***a, pero yo volteo y le digo, ¿quién es esta chica? No sé. Entonces me acerco y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices estas cosas?”. La tensión llegó a tal punto que, según testigos, Pamela Franco incluso habría intentado darle una cachetada a Dorita.

La versión de Pamela Franco

Desde el lado de Pamela Franco, la versión es diferente. Su amiga Vanessa Pumarica defendió su postura afirmando que fue Dorita quien comenzó a lanzar indirectas desde el escenario. “Nosotros recién habíamos llegado, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que ella estaba animando”, dijo para Magaly TV La Firme.

“Comenzó a mandar las indirectas y yo sí le reclamé, más no le insulté”, aseguró. Además, señaló que la seguridad tuvo que intervenir porque Dorita quiso pasar a la acción física: “Ella lo que quería hacer con lo que yo le había dicho, lo quería hacer con sus manos. Ella parece que no cierra el círculo con el Chemo”.

El espectáculo brindado por ambas dejó a los asistentes en shock y generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras unos apoyaban a Dorita Orbegoso, otros defendían a Pamela Franco. Lo que queda claro es que esta rivalidad no parece haber llegado a su fin.

Al finalizar el evento, Pamela optó por no seguir extendiendo el conflicto y cerró el tema con una declaración tajante: “Yo prefiero no hablar de una persona que no me va ni me viene. ¿Quién es ella en mi vida ahorita?”. Sin embargo, la controversia sigue latente y es probable que este enfrentamiento continúe dando de qué hablar en los próximos días.

