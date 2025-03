Darwin Espinoza a un paso de ser sancionado por 60 días: Comisión de Ética evalúa informe final este lunes 3 de marzo

Parlamentario de Acción Popular en el ojo de la tormenta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El lunes 3 de marzo, la Comisión de Ética del Congreso llevará a cabo una sesión clave en la que se debatirá el informe final sobre el caso del congresista Darwin Espinoza Vargas, miembro de Podemos Perú, quien enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto uso indebido de recursos públicos.

De acuerdo al documento al que accedió Perú 21, el informe recomienda declarar fundada la denuncia de oficio en contra del parlamentario y suspenderlo por un plazo de 60 días, tal como menciona el artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria.

El caso contra Espinoza se remonta a abril de 2024, cuando fue denunciado de oficio por la Comisión de Ética, a partir de un reportaje de Punto Final. Las acusaciones señalan que el parlamentario habría empleado trabajadores de su despacho para realizar trámites y recolectar firmas destinadas a la inscripción de la agrupación política Adelante Áncash. Este hecho, según las investigaciones, implicaría un uso indebido de recursos públicos, lo que podría configurar delitos como concusión y peculado.

Como parte de las actividades enmarcadas en este ilícito, se conoció que derivó a algunos miembros de su equipo parlamentario a realizar acciones proselitistas en horario laboral. Entre las personas identificadas por el dominical se encuentran Wilfredo Valencia, coordinador del despacho; Kevin Haro, técnico; y Héctor Camacho, auxiliar, integrantes del despacho de Espinoza, quienes fueron captados recolectando firmas para la agrupación.

Parlamentario es investigado preliminarmente por el presunto delito de peculado de uso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Además, Espinoza también realizó una solicitud de 10 mil hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo para imprimir material de afiliación a su movimiento político. Incluso, se le atribuye el uso indebido del acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a fin de verificar datos de afiliados.

En ese marco, en diciembre de 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Espinoza, acusándolo de ser presunto autor de los delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, todos en agravio del Estado.

En respuesta, pese a que el congresista intentó refutar estas acusaciones, sus explicaciones presentaron contradicciones, especialmente en lo que respecta a la suspensión de funciones de ciertos trabajadores implicados, y a su distancia con el movimiento Adelante Áncash.

“Yo nunca me he corrido de las investigaciones. Al contrario, me he allanado y se le va a dar todas las facilidades a la comisión y al Ministerio Público (…) Insisto, si se hubiesen negado a investigar creo que sería algo sospechoso o irregular. Si se investiga se debe saber la verdad. Todo ese detalle se presentará a la Comisión de Ética y al Ministerio Público para sustentar la verdad”, mencionó el exacciopopulista.

El exprocurador Javier Pacheco adelantó que, de hallarse culpable, Espinoza podría recibir hasta 12 años por los presuntos delitos de concusión y peculado de uso, ya que las penas por los delitos imputados se sumarían en caso de confirmarse la culpabilidad del parlamentario.

“En el caso concreto del delito de concusión, estamos hablando de una pena probable entre dos a ocho años, y en el delito de peculado de uso, una pena privativa entre dos a cuatro años. En este caso, estaríamos ante un supuesto de, porque se suma la pena, 12 años”, explicó en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, recordó entonces que no es la primera investigación en contra del parlamentario de Podemos Perú: “No solo vemos que a este congresista se le ha denunciado por este caso. Adicionalmente, tiene dos investigaciones abiertas. La primera es una que está en preliminares vinculados a acciones ante Provías y MTC como ‘Los Niños’. Esto debido a que habría sido para favorecer a empresas chinas y al personal que ellos recomendaban”.