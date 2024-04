Darwin Espinoza: Fiscalía investiga a parlamentario por uso de recursos públicos para la inscripción de su partido

Parlamentario es señalado de utilizar recursos públicos para la inscripción de su partido.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Andina

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar en contra de Darwin Espinoza, parlamentario de Acción Popular, por el supuesto delito de peculado de uso. Ello, luego de conocerse que personal de su despacho se dedicaba en horario laboral a recolectar firmas para la inscripción del partido denominado Movimiento Regional Adelante Áncash.

Además, de acuerdo a la denuncia emitida en el programa de televisión “Punto Final”, Espinoza también realizó una solicitud de 10 mil hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo para imprimir material de afiliación a su movimiento político. Incluso, se le atribuye el uso indebido del acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a fin de verificar datos de afiliados.

“La Fiscalía, a través del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias preliminares contra Darwin Espinoza por la presunta comisión del delito de peculado de uso (recursos humanos y logísticos)”, informó el Ministerio Público.

A pesar de que el congresista intentó refutar estas acusaciones, sus explicaciones presentaron contradicciones e imprecisiones, especialmente en lo que respecta a la suspensión de funciones de ciertos trabajadores implicados, y a su distancia con el movimiento Adelante Áncash.

“Yo nunca me he corrido de las investigaciones. Al contrario, me he allanado y se le va a dar todas las facilidades a la comisión y al Ministerio Público (…) Insisto, si se hubiesen negado a investigar creo que sería algo sospechoso o irregular. Si se investiga se debe saber la verdad. Todo ese detalle se presentará a la Comisión de Ética y al Ministerio Público para sustentar la verdad”, mencionó el acciopopulista.

Entre las personas identificadas por el dominical se encuentran Wilfredo Valencia, coordinador del despacho; Kevin Haro, técnico; y Héctor Camacho, auxiliar, integrantes del despacho de Espinoza, quienes fueron captados recolectando firmas para la agrupación.

La acción se suma a la investigación abierta por la Procuraduría General del Estado y la Comisión de Ética Parlamentaria. El primer órgano en mención adelantó que “solicitará documentación referente a los presuntos hechos ilícitos al Congreso, al Jurado Nacional de Elecciones y al Reniec que permitan objetivamente estos graves hechos a fin de tomar las acciones que la Constitución le faculta”.

En diálogo con RPP, el procurador Javier Pacheco adelantó que, de hallarse culpable, Espinoza podría recibir hasta una pena de 12 años por los presuntos delitos de concusión y peculado de uso.

“En el caso concreto del delito de concusión estamos hablando de una pena probable entre dos a ocho años y en el delito de peculado de uso, una pena privativa entre dos a cuatro años. En este caso, estaríamos ante un supuesto de, porque se suma la pena, 12 años”, mencionó.

La autoridad recordó que no es la primera investigación en contra del parlamentario de Acción Popular: “No solo vemos que a este congresista se le ha denunciado por este caso. Adicionalmente, tiene dos investigaciones abiertas. La primera es una que está en preliminares vinculados a acciones ante Provías y MTC como ‘Los Niños’. Esto debido a que habría sido para favorecer a empresas chinas y al personal que ellos recomendaban”.

“Debería estar preso”

Al respecto, el secretario general de Acción Popular, Juan José Abad, calificó de “repudiable” lo realizado por Espinoza e indicó que “la fiscalía debió haber intervenido para detenerlo en el Congreso”.

“Pedí que se solicite una detención preliminar porque el delito es contra los bienes del Estado. El Congreso, donde trabaja este señor, contrata a los empleados y usa papeles, es de todos los peruanos. Él ha hecho uso de esos bienes para crear un nuevo partido político usurpando el símbolo de Fernando Belaúnde Terry. Hoy día el señor Darwin Espinoza debe estar preso en un penal. Debería actuar rápidamente la Fiscalía de la Nación”, declaró en Canal N.