Gobernador de Apurímac encara a Dina Boluarte por expresión usada en evento oficial: “Inapropiada, discriminatoria e inaceptable”

Gobernador cuestionó declaraciones dadas por la jefa de Estado. | Presidencia

El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, expresó su rechazo categórico a las declaraciones realizadas por la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante un acto protocolar en el que, según denunció, fue calificado de manera despectiva. Según denunció, en el mismo evento donde se quebró al recordar su niñez, la mandataria utilizó un término que calificó de “inapropiado, discriminador e inaceptable”.

Se trata de la expresión “Opa Gobernador”, la cual dio durante su discurso en Chalhuanca. Mientras hablaba sobre las construcciones hospitalarias realizadas en su gestión, mencionó: “Yo sé que hay mucho por hacer, y seguramente tiempo nos va a faltar, pero (…) y aquí es testigo el gobernador y también testigo el alcalde provincial, y le voy a volver a decir con cariño: gobernador, no sea opa, gobernador, pues. Aproveche ahora que su paisana es presidenta”, expresó.

Dicha expresión fue tomada mal por la autoridad quien, a través de un comunicado oficial, exigió respeto tanto para su persona como para el pueblo apurimeño al considerar que tiene connotaciones de menosprecio en la sociedad andina, lo que lo convierte en un acto inaceptable en el contexto de una ceremonia oficial. En ese sentido, subrayó que su labor como autoridad se caracteriza por la humildad, la sencillez y la madurez política, cualidades que, según afirmó, no deben ser confundidas ni utilizadas como motivo de insulto.

Comunicado en contra de expresión utilizada por Dina Boluarte. | Gobierno de Apurímac

“Llamo a la unidad y al respeto mutuo entre las autoridades para afrontar los grandes desafíos y solucionar los problemas urgentes de cada región y del país. En la actualidad venimos trabajando con decisión y compromiso, solucionando problemas en distintos sectores de la región”, aseguró.

Por último, el gobernador recordó su trayectoria política previa, señalando que antes de asumir su actual cargo fue elegido alcalde del distrito de San Jerónimo, en la provincia de Andahuaylas, donde habría cumplido una “destacada función de trabajo y gestión, posicionándolo en los primeros lugares a nivel nacional en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestal”.

Hasta el cierre de la nota, la mandataria no respondió al pronunciamiento del gobernador. Cabe mencionar que no fue el único cuestionamiento durante el evento, pues en su intervención criticó que alcaldes de la religión se reunieran con ella sin la presencia de expedientes técnicos para ejecutar proyectos en Apurímac. “Me pidieron una reunión con todos los alcaldes, y los he recibido allá en Palacio, pero habían venido con su abrazo nada más. ¿Y los expedientes? ¿Cómo vamos a avanzar sin expedientes?”, reclamó la mandataria.

Dina Boluarte se quiebra

En dicho evento, la jefa de Estado sorprendió a los pobladores al abandonar su faceta confrontacional y evasiva. Mientras se refería a su infancia, la mandataria no pudo evitar las lágrimas al recordar la pobreza que vio de niña y sobre las dificultades que enfrentaban los habitantes de la región en cuanto a salud. “En aquellos momentos, miraba una sola posta médica que ni siquiera tenía farmacia”, dijo.

Dina Boluarte llora en discurso en Chalhuanca - TV Perú

La elección de Chalhuanca como sede de un nuevo establecimiento de EsSalud tiene un significado especial para Boluarte, quien nació y creció en esta localidad. La mandataria expresó su determinación de que las condiciones de pobreza que vivió en su niñez no se repetirán durante su gobierno. “No hemos escatimado esfuerzos, no hemos desmayado en correr a armar el expediente, porque aquel gobierno que invierte en la salud no debe tener cálculos políticos ni mezquindad política. Solo tener el corazón sincero y decir: me preocupa y me interesa la salud de mi pueblo”, señaló.

“Vamos a seguir trabajando, porque las voces de cada uno de ustedes es la voz de los peruanos, el cariño que nos entregan es la fortaleza que permite que avancemos, el tiempo es corto y debemos pisar el acelerador”, sentenció Dina Boluarte.