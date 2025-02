Dina Boluarte rechaza la identidad de género en los colegios: “No debemos permitir que confundan a los niños”

Boluarte aseguró que no permitirá que los escolares reciban mensajes que, a su juicio, “distorsionen” su desarrollo y formación integral, especialmente en lo que respecta a la identidad de género. Composición: Infobae Perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, generó polémica durante una reunión de trabajo con el gobernador de Ica, Jorge Hurtado Herrera, al manifestar su rechazo a la inclusión de “ideologías de género” en el sistema educativo. Boluarte aseguró que no permitirá que los escolares reciban mensajes que, a su juicio, “distorsionen” su desarrollo y formación integral, especialmente en lo que respecta a la identidad de género.

En su intervención, la mandataria afirmó: “Respetamos la identidad de género que quieran adoptar las personas, pero este debate no debe darse en los espacios educativos. No debemos permitir que confundan a los niños. Que quede claro: todos debemos estar en alerta”. Según El Peruano, la presidenta destacó la importancia de que la educación se enfoque en valores, conocimientos y el desarrollo integral de los estudiantes, sin la “imposición” de “ideologías” que generen división o confusión. Además, reiteró que corresponde al Congreso de la República legislar sobre temas de igualdad, pero insistió en que estos asuntos no deben formar parte de la enseñanza escolar.

Finalmente, Boluarte le expresó al gobernador de Ica que debían “trabajar unidos por la mejor formación de los niños en las escuelas”, por lo que garantizó que acabará “con los años de olvido de nuestra educación” para llevarla “a un nivel muy superior” con una inversión “sin precedentes”.

Reacciones ante las declaraciones: “Una educación con enfoque de género no es un peligro, sino una necesidad”

La presidenta Dina Boluarte, los ministerios, José Williams y el Congreso de la República no han emitido comunicado alguno sobre el Día del Orgullo LGBT. (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

Las palabras de la presidenta han generado un torrente de reacciones en distintos sectores. La redacción de “ideología de género” como algo ajeno a la educación ha sido criticada por activistas y especialistas en derechos humanos, quienes afirman que este tipo de discursos pueden contribuir a la desinformación y a la deslegitimación de políticas públicas en pro de la igualdad de género.

Eduardo Juárez, experto en políticas públicas de género, rechazó la interpretación de la mandataria, señalando que el enfoque de género no es una ideología, sino una herramienta fundamental para reconocer y abordar desigualdades que afectan a mujeres, hombres y personas LGBTIQ+. Según Juárez, incluir el enfoque de género en la educación es clave para prevenir la violencia, promover relaciones más equitativas y empoderar a las nuevas generaciones en temas de respeto e igualdad.

“Una educación con enfoque de género no es un peligro, sino una necesidad para construir una sociedad más justa e igualitaria. Es preocupante que la presidenta refuerce la idea errónea de que este enfoque es una ideología”, sostuvo Juárez.

“Que ‘género’ se use solo para hombre y mujer”: Congresista Muñante presenta proyecto de ley para interpretar término en la Constitución

La propuesta legislativa fue presentada por el parlamentario Alejandro Muñante. Foto: composición Infobae Perú / Andina

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone limitar la interpretación del término “género” en la Constitución, restringiéndolo exclusivamente a hombres y mujeres. Según Muñante, esta iniciativa busca evitar el uso del término con fines que considera ideológicos, especialmente aquellos promovidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a su juicio han distorsionado el concepto de género para impulsar políticas basadas en el “enfoque de género” y “equidad de género”.

Muñante negó que su propuesta tenga la intención de discriminar a la comunidad LGBTI+, aclarando que su preocupación se centra en que las leyes deben basarse en lo que él considera “realidades objetivas”. Para él, el término “género” debe referirse únicamente a los sexos biológicos, invalidando la existencia de personas transgénero en todo el mundo a lo largo de la historia.

Por su parte, la exdirectora de Promsex, Susana Chávez, criticó la propuesta, señalando que carece de una comprensión integral del contexto de igualdad de género y los avances logrados en políticas públicas. Chávez destacó que la inclusión del término “género” ha permitido avances importantes en la igualdad salarial y laboral, especialmente para las mujeres, y señaló que el enfoque de género es un recurso fundamental para reconocer y abordar desigualdades sociales.