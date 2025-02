Ingeniero que diseñó el Real Plaza Trujillo rompió su silencio: “Asumiré plena responsabilidad por mi trabajo”

Comunicado emitido por uno de los participantes de la elaboración del Real Plaza en Trujillo. | Fotocomposición: Infobae Perú ( Camila Calderón)

El colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo que dejó un saldo de seis muertos y 82 heridos, conmocionó a la comunidad e impulsó la búsqueda de justicia. En este contexto, Julio Rafael Rivera Feijóo, ingeniero civil y proyectista estructural del diseño original del edificio, se pronunció sobre el trágico caso e informó que inició una revisión técnica exhaustiva para esclarecer las causas del incidente.

A través de un comunicado, brindó las condolencias a las familias afectadas e indicó que trabaja, junto a un grupo de ingenieros, a fin de ayudar a esclarecer las causas del incidente. “Siempre he priorizado la seguridad de todas las personas en mis diseños, cumpliendo con los códigos y normas, y practicando una ética empresarial responsable en cada proyecto”, expuso y aclaró que no participó en el proceso de construcción posterior.

El ingeniero explicó que ha conformado un equipo técnico especializado para llevar a cabo una revisión detallada de toda la información generada durante las etapas de diseño y construcción del proyecto. “Este equipo ya se ha desplazado al lugar del incidente para recolectar datos directamente en el sitio. Una vez que termine este análisis, informaré los resultados a las entidades pertinentes y público interesado, asumiendo plena responsabilidad por mi trabajo”, sentenció.

Comunicado de ingeniero que fue parte del proyecto del Real Plaza Trujillo. | Linkedin

“Estructura estuvo bien diseñada”

Posterior a dicha publicación, el ingeniero brindó declaraciones a RPP Noticias e indicó que al conocer del derrumbe convocó a distintos ingenieros para revisar el diseño entregado, a fin de esclarecer si la falla correspondía a su planificación. Mencionó que, como parte de las conclusiones, determinaron que el fallo no correspondía al trabajo del que estuvo a cargo.

“Al día siguiente de que ocurrió convoqué a varios ingenieros que colaboraban conmigo para que de una manera rápida hacer unas verificaciones, porque, como usted sabe, no existe una persona que pueda jactarse de no tener un error; por eso mismo hemos tenido un trabajo sumamente fuerte estos días para verificar si nuestros diseños tenían algo de vulnerabilidad y encontramos que la estructura está bien diseñada“, sostuvo.

Ingeniero que elaboró parte del diseño de la estructura del centro comercial se pronunció sobre el trágico caso. | RPP Noticias

Consultado sobre otros centros comerciales con la misma estructura, mencionó que lleva más de 40 años en esta profesión, en los que elaboró más de 3 mil proyectos. Entre ellos, una decena de malls. “Hemos participado en parte del diseño donde está el patio de comidas. Hay unos cuatro que tienen una configuración parecida en cuanto a forma, aunque con matices diferentes con base en la zona y conjunto en general. Entonces, sí, hay por lo menos cuatro centros comerciales que tienen un patio de comidas bastante parecido”, aclaró.

Asimismo, mencionó que, como parte del proyecto, especificaron las características mínimas de los materiales que deben utilizarse. No obstante, resaltó que ellos son parte de la primera etapa, no de la ejecución ni supervisión de que se cumpla lo entregado en el proyecto. “[¿Ustedes supervisan que el diseño se ejecute tal como lo elaboraron?] No, los actores primarios somos los proyectistas, que somos especialistas de distintas especialidades que intervenimos solo para el proyecto. Una vez que está hecho, esto pasa a una siguiente etapa donde el propietario contrata una empresa supervisora y ejecutora, que es la que construye", sentenció.