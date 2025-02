Real Plaza Trujillo: Sobreviviente de la tragedia reveló que le ofrecieron un seguro de 1.200 soles

(Vídeo: 24 Horas)

El colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, en La Libertad, ocurrió la noche del viernes 21 de febrero. Dos días después, el domingo 23, el centro comercial, a través de un comunicado, aseguró que “no escatimará esfuerzos ni recursos” para que clínicas atiendan a los heridos.

Según expuso la empresa de Intercorp, grupo liderado por Carlos Rodríguez Pastor, se aseguraron de que las personas afectadas “puedan acceder a cobertura total, incluyendo seguimientos post alta médica, Sanna y San Pablo, de Trujillo”.

“Hemos contactado al 100% de familias de personas fallecidas y hospitalizadas y contamos con un canal de comunicación especial para ellos”, continúa la misiva.

Tercer comunicado de Real Plaza.

Sin embargo, Alfredo Beltrán, sobreviviente de la tragedia de Real Plaza Trujillo, desmintió que se hayan comunicado con él o sus familiares. “Me indigné. Mi familia se pudo salvar de milagro. Que esto no quede impune”, narró a Panamericana Televisión.

“El lunes en la mañana me acerqué al Real Plaza tratando de buscar a alguien que sea responsable o alguien que esté a cargo. Pero no, no encontré a nadie. Y también me dirigí a la clínica Sanna y tampoco encontré a alguien que represente al Real Plaza”, agregó

Ya cuando se encontraba en el centro médico en mención, decidió averiguar cuánto era el monto que iba a cubrir Real Plaza por la atención que necesitaron, sin embargo, lo que le respondieron solo le causó más indignación e impotencia.

“Me dijeron que nos iban a devolver un monto no máximo de 1.200 soles, cuando el gasto que nosotros hicimos fue mucho más. Nos decían que ese era el monto máximo que cubría el seguro de Real Plaza, al menos para mi caso”, lamentó.

“Estamos muy afectados. Trato de que mis hijos no vean las noticias o las cosas que salen, porque nos ha afectado en el día a día. Mi segundo hijo estuvo solo por 30 minutos durante la caída del techo, hasta que lo encontramos. No puede dormir bien. Quiere dormir en la sala, cerca a la puerta, o que alguien esté con él”, continuó.

Real Plaza Trujillo tras el colapso del techo. Escombros, estructuras metálicas retorcidas y mesas destruidas reflejan la magnitud de la tragedia que dejó varios fallecidos y decenas de heridos. Foto: Composición Infobae Perú

¿Ya iniciaron con el pago de las indemnizaciones?

Mediante una entrevista para RPP, Romy Chang, abogada del Real Plaza, informó que ya iniciaron con el pago de indemnización a algunas familias afectadas. “Real Plaza no va a evadir ninguna responsabilidad. Aquí se va a pagar todo lo que se tenga que pagar”, declaró para el referido medio.

“La empresa ya ha cerrado transacciones con dos familias y estamos en comunicación con los demás para el pago, en función a lo que ellos consideran que debe darse”, sostuvo. Agregó que, como parte de dicho procedimiento, se ha distribuido una carta por escrito a más de 25 familias en la que el Real Plaza se compromete por escrito a pagar todo lo que tenga que ver con indemnizaciones.

“Tengan la plena seguridad y certeza que esta tragedia humana lo principal es las personas. Lamentablemente no podemos hacer nada para regresar el tiempo atrás. Pero lo que sí podemos hacer es pagar todo lo que se requiera e indemnización. No hay una fórmula o cálculo respecto a la determinación de la indemnización”, acotó.

La especialista mencionó que el primer paso para iniciar con los procedimientos de acuerdo reparatorio es llamar al número 6014000 opción 9. “Nosotros no estamos cuestionando lo que las personas deben percibir. Los gastos médicos no tienen ninguna objeción. Estamos a plena disposición, Algunos no quieren hablar sobre el tema y lo estamos respetando”, mencionó.

Sobre la fórmula para determinar los desembolsos, explicó que no hay nada estadístico y se evaluará de forma individual cada solicitud: “Las personas nos dirán en qué han gastado y cuánto consideran que se les debe dar”.