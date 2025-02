Trabajadores del Real Plaza Trujillo advirtieron un día antes del colapso que la estructura hacía “sonidos extraños”, reveló testigo

Joven reveló que los trabajadores mencionaron que la estructura ya daba signos de que algo andaba mal.| Punto Final

Un hombre que acudió al Real Plaza de Trujillo el viernes 21 de febrero, día de la tragedia, reveló un dato importante para la investigación sobre el caso. De acuerdo a su testimonio, los trabajadores habían advertido un día antes del colapso del techo que la estructura hacía sonidos extraños. Incluso, fueron estos mismos signos que lo motivaron a salir del lugar segundos antes del desplome.

El joven, que prefirió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias, contó a Punto Final que cuando se encontraba en el centro comercial se percató que la estructura sonaba, hecho que no le cuadró. “¿Y cómo es, no? Tal vez, Dios, no sé, nos iluminó… La cosa es que escuché el sonido y salimos”, declaró al dominical.

Agregó que, una vez a salvo, le preguntó a varios trabajadores del lugar sobre los sonidos provenientes de la estructura y confirmaron que se escuchaban desde la mañana del día anterior al accidente. “Yo pregunté y nos contaron que incluso llegó un grupo de personas que estaban soldando la estructura, o sea, ya sabían que algo estaba mal“, cuestionó.

El hecho no solo devela que había conocimiento del caso, sino que, pese a ello, las actividades en el área continuaron con normalidad, sin que se tomaran medidas preventivas como el cierre de la zona afectada.

Testigo de la tragedia dio detalles sobre la estructura del Real Plaza.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Otros testimonios

Rosa Delgado, quien se encontraba en el patio de comidas para cenar junto a su grupo de amigas, narró para Cuarto Poder, que escuchó un estruendo similar al de un movimiento telúrico segundos previos de que la estructura se viniera abajo.

“Fui al Real Plaza porque habíamos quedado con unas amigas para cenar saliendo del trabajo. Estábamos conversando, hubo un estruendo, sonó muy feo, como cuando hay un temblor muy fuerte. Después de que alzamos la vista para ver el techo, este se empezó a caer”, comentó desde la cama de un hospital.

Joseph Tapullima, de 21 años, relató que se encontraba viendo una película con su mamá en el cine del centro comercial cuando escuchó el mismo estruendo que Rosa. “Me chocó ver a un niño preguntando por su mamá. Ahí comenzamos a ayudar a sacar a otro niño de los escombros. Hacíamos espacio lo más posible para evitar que alguien se caiga y haya más tragedia. Veía a gente salir de los escombros con heridas profundas”, lamentó.

Real Plaza Trujillo: sobrevivientes de la tragedia. Video: América TV

“No descartamos una falla estructural”

En entrevista con el dominical, el gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu, admitió que no se descarta una posible falla estructural como causa del siniestro. Indicó que la última inspección, limpieza y mantenimiento de la estructura se realizó en agosto de 2023 y que en noviembre pasaron por un proceso de inspección técnica de seguridad en edificaciones, por lo que no se explican la tragedia. “Estamos acudiendo a especialistas. Hay distintas posibilidades, es un proceso bien complejo en el cual participan muchos especialistas en el proceso de diseño”, sostuvo.

Reafirmó que se respetaron todos los estándares, tanto nacionales como internacionales, pero reconoció que “no ha sido suficiente” y describió lo ocurrido como “una tragedia”. Asimismo, que la empresa ha contactado a las familias y que se han cubierto los gastos médicos y de sepelio, salvo en un caso donde la familia rechazó la ayuda.

“Yo le puedo decir que de los 82 heridos, tenemos lamentablemente 28 que aún están hospitalizados y 54 que han sido dados de alta. Tengo un equipo en este momento en Trujillo que ha estado ayer y hoy contactando a la familia, conversando con ellas, dándole toda la asistencia necesaria en tratamiento médico. Hemos recorrido las clínicas, todos los hospitales, para buscar donde están los afectados“, mencionó.

Sobre una posible indemnización, mencionó que el monto aún no ha sido determinado. “En estas 48 horas lo último que hemos podido ver es la cifra. Tenemos un equipo exclusivo de especialistas en temas de salud que están acompañando a las familias. Hablar de indemnización es apresurado”, refirió.