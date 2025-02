Asesora de Real Plaza Trujillo detalló el proceso de indemnización a víctimas: “Vamos a pagar lo que se tenga que pagar”

Penalista se encargará del proceso de indemnización a víctimas del Real Plaza en Trujillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Real Plaza Trujillo ya inició con el pago de indeminizaciones, aseguró su asesora legal, Romy Chang. En entrevista con RPP Noticias, la penalista aclaró cuál será el procedimiento para reparar a los familiares de los seis fallecidos y más de 80 heridos a causa del derrumbe del techo ubicado en la parte del patio de comidas del centro comercial.

“La empresa ya ha cerrado transacciones con dos familias y estamos en comunicación con los demás por el pago, en función a lo que ellos consideran que debe darse”, sostuvo. Agregó que, como parte de dicho procedimiento, se ha distribuido una carta por escrito a más de 25 familias en la que el Real Plaza se compromete por escrito a pagar todo lo que tenga que ver con indemnizaciones.

Carta enviada por Real Plaza a Jhosmar Rodríguez Cruz. (Créditos: Paolo Benza / La Contra)

Con relación al monto, refirió que no existe una cifra específica y dependerá de lo que cada familia solicite como parte de los acuerdos reparatorios, pero están prestos a pagar por atenciones médicas, tratamientos y otros gastos médicos. “No se trata de ver quién tiene la culpa, sino de reparar y pagar todo lo que se tenga que pagar y corresponde. Si incluso hubo alguien que tuvo una afectación psicológica, no se va a evadir la responsabilidad. A la empresa le corresponde el pago de todos los gastos”, declaró.

¿Cómo iniciar el proceso de indemnización?

La especialista mencionó que el primer paso para iniciar con los procedimientos de acuerdo reparatorio es llamar al número 6014000 opción 9. “Nosotros no estamos cuestionando lo que las personas deben percibir. Los gastos médicos no tienen ninguna objeción. Estamos a plena disposición, Algunos no quieren hablar sobre el tema y lo estamos respetando”, mencionó.

Sobre la fórmula para determinar los desembolsos, explicó que no hay nada estadístico y se evaluará de forma individual cada solicitud: “Las personas nos dirán en qué han gastado y cuánto consideran que se les debe dar”.

Fotografía de escombros tras el derrumbe de parte del techo del centro comercial Real Plaza, en la ciudad de Trujillo (Perú). EFE/ Agencia Andina

Cambio de estrategia

Luego de que la cadena de centros comerciales emitiera un comunicado asegurando que se contactaron con el 100% de familias y fueran desmentidos, la empresa optó por habilitar la línea telefónica mencionada.

Consultado por ello, el gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu, insistió en que sí se han comunicado, pero que podrían existir problemas de comunicación. “Entendemos que es un momento de mucha confusión y dolor. En el caso de la familia Chávez de la Cruz [una de las que denunció la falta de apoyo], hemos canalizado la ayuda a través de su abogada, Beatriz Robles. Quizás no todos los miembros de la familia están enterados de esto”, mencionó, pese a que fue la misma madre de la víctima quien lo indicó en un medio de comunicación.

Otra familia que se pronunció en la misma línea fue la de Harumi Carbajal. En diálogo con América Noticias, uno de sus tíos confirmó la ausencia de las autoridades. “Después de 48 horas ninguna autoridad se ha acercado para apoyarnos. Ayer salió el ceo del Real Plaza diciendo que supuestamente se había contactado, pero todavía nada. Nos indigna todo lo que está sucediendo, más parece una burla por parte de ellos”, expresó.

La prima de la víctima confirmó la falta de acciones. En entrevista con Exitosa, insistió que no cuentan con el respaldo de la cadena de centros comerciales. “Quien nos ha ayudado es la empresa Ripley. Ellos no han escatimado gastos, ha venido la gerente general de Lima y nos han estado acompañando aquí. El Real Plaza jamás se ha comunicado con nosotros. Pedimos como familia que esto no quede impune”, sentenció en el enlace en vivo desde el funeral de la joven trabajadora.