Receta de galletas con chispas de chocolate

Prepara estas deliciosas galletas siguiendo esta sencilla receta. (Foto: Freepik)

Embárcate en la aventura culinaria peruana y aprende a hacer las deliciosas galletas con chispas de chocolate caseras al estilo Peruano.

Ingredientes para tus galletas de chocolate peruanas

Estas galletas con chispas de chocolate caseras se hacen con ingredientes sencillos y de alta calidad. Necesitarás lo siguiente para preparar alrededor de 20 galletas:

- 2 1/2 Tazas de Harina sin Preparar

- 2/3 Taza de Mantequilla Light

- 2 Huevos

- 3/4 Taza de Azúcar Rubia

- 1/2 Taza de Azúcar Blanca

- 1 Bolsa (200 g) de chocolatería Chispas de Chocolate

- 1 Cucharadita de Esencia de Vainilla

- 1 Cucharadita de Bicarbonato de Sodio

- 1 Cucharadita de Sal

Pasos para preparar tus galletas con chispas de chocolate

Seguir estos pasos sencillos te permitirá obtener unas galletas con chispas de chocolate perfectas:

1. Precalienta el horno a 180 °C.

2. En un bol mediano, mezcla la harina previamente cernida, el bicarbonato y la sal.

3. En otro bol, bate la mantequilla a temperatura ambiente, añade el azúcar blanca y la azúcar rubia. Cuando esté todo integrado, añade los huevos y la esencia de vainilla.

4. Mezcla la mitad de la harina y bate. Añade la otra mitad y sigue batiendo hasta homogeneizar. Incorpora las chispas de chocolate de manera envolvente con la ayuda de una espátula.

5. Forma pequeñas bolitas con la mezcla y colócalas en una bandeja para horno previamente enmantequillada. Luego, colócalas en el horno durante 12 minutos a 180° C.

Información nutricional por porción

Cada porción de estas deliciosas galletas caseras con chispas de chocolate contiene aproximadamente 198.1 kcal o 828kj.

¿Qué Sabores combinan con tus galletas con chispas de chocolate?

Estas galletas son perfectas para acompañar con un vaso de leche fresca, un capuchino casero o incluso un vaso de vino dulce.

Ahora que sabes cómo hacer estas deliciosas galletas con chispas de chocolate al estilo peruano, es hora de poner en práctica tu habilidad culinaria y disfrutar del auténtico sabor de la cocina peruana.