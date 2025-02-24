Perú

Receta de galletas con chispas de chocolate

Descubre la receta de galletas con chispas de Chocolate a la peruana

Guardar
Prepara estas deliciosas galletas siguiendo
Prepara estas deliciosas galletas siguiendo esta sencilla receta. (Foto: Freepik)

Embárcate en la aventura culinaria peruana y aprende a hacer las deliciosas galletas con chispas de chocolate caseras al estilo Peruano.

Ingredientes para tus galletas de chocolate peruanas

Estas galletas con chispas de chocolate caseras se hacen con ingredientes sencillos y de alta calidad. Necesitarás lo siguiente para preparar alrededor de 20 galletas:

- 2 1/2 Tazas de Harina sin Preparar

- 2/3 Taza de Mantequilla Light

- 2 Huevos

- 3/4 Taza de Azúcar Rubia

- 1/2 Taza de Azúcar Blanca

- 1 Bolsa (200 g) de chocolatería Chispas de Chocolate

- 1 Cucharadita de Esencia de Vainilla

- 1 Cucharadita de Bicarbonato de Sodio

- 1 Cucharadita de Sal

Pasos para preparar tus galletas con chispas de chocolate

Seguir estos pasos sencillos te permitirá obtener unas galletas con chispas de chocolate perfectas:

1. Precalienta el horno a 180 °C.

2. En un bol mediano, mezcla la harina previamente cernida, el bicarbonato y la sal.

3. En otro bol, bate la mantequilla a temperatura ambiente, añade el azúcar blanca y la azúcar rubia. Cuando esté todo integrado, añade los huevos y la esencia de vainilla.

4. Mezcla la mitad de la harina y bate. Añade la otra mitad y sigue batiendo hasta homogeneizar. Incorpora las chispas de chocolate de manera envolvente con la ayuda de una espátula.

5. Forma pequeñas bolitas con la mezcla y colócalas en una bandeja para horno previamente enmantequillada. Luego, colócalas en el horno durante 12 minutos a 180° C.

Información nutricional por porción

Cada porción de estas deliciosas galletas caseras con chispas de chocolate contiene aproximadamente 198.1 kcal o 828kj.

¿Qué Sabores combinan con tus galletas con chispas de chocolate?

Estas galletas son perfectas para acompañar con un vaso de leche fresca, un capuchino casero o incluso un vaso de vino dulce.

Ahora que sabes cómo hacer estas deliciosas galletas con chispas de chocolate al estilo peruano, es hora de poner en práctica tu habilidad culinaria y disfrutar del auténtico sabor de la cocina peruana.

Temas Relacionados

peru-recetasgalletas con chispas de chocolateperu-gastronomia

Más Noticias

Los policías que pagaron con su vida la captura de ‘El Monstruo’

El brigadier Luis Gonzalo Carrasco y el suboficial William Ríos Cauti fueron víctimas de ‘Los Injertos del Cono Norte’

Los policías que pagaron con

Día Mundial de la Torta de Chocolate: orígenes, historia y por qué esta delicia se celebra en todo el mundo

El homenaje al postre elaborado con cacao permite a millones de personas compartir recetas, disfrutar sabores y reflexionar sobre el origen histórico de uno de los íconos de la gastronomía dulce mundial

Día Mundial de la Torta

Jugador de la selección peruana sorprendió al opinar de Mano Menezes como su nuevo DT: “Es picón y bastante exigente dentro del campo”

El técnico brasileño asumirá el mando de Perú de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030. Un futbolista nacional, que fue dirigido por el experimentado estratega, lo llenó de elogios

Jugador de la selección peruana

Así puedes sumar tus consumos en restaurantes y hoteles para la devolución de impuestos del 2027

Este año se devolverán impuestos de oficio desde la Sunat, que incluirán los montos que contribuyentes hayan realizado en restaurantes y hoteles en 2026

Así puedes sumar tus consumos

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ harán su debut en el campeonato local visitando al ‘rojo matador’ en un partidazo que dará mucho que hablar. Tres puntos claves para arrancar el primer torneo del año. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero respalda cobros de

Alejandro Cavero respalda cobros de José Williams de más de S/ 46 mil: “No me parece incorrecto que reciba doble pensión y bonos”

Jorge del Castillo apunta contra el juez Richard Concepción por levantar su secreto bancario: “Lo hace maliciosamente”

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

ONPE sortea hoy a los miembros de mesa para las Elecciones 2026

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco responde a críticas

Pamela Franco responde a críticas tras mensaje de Pamela López: “cada sol que gano es fruto de mi trabajo”

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: ¿Cuál es la diferencia de edad entre la pareja de actores?

Natalia Málaga acepta responsabilidad por rayar auto de nuera de Eva Ayllón y acuerda pagar S/5 mil por indemnización

María Pía Copello responde a haters sobre cheques en blancos: “No se crean todo lo que ven en redes sociales”

La Tigresa del Oriente será una de las principales atracciones del Estéreo Picnic 2026: diversidad, baile y fiesta sin límites

DEPORTES

Jugador de la selección peruana

Jugador de la selección peruana sorprendió al opinar de Mano Menezes como su nuevo DT: “Es picón y bastante exigente dentro del campo”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Diego Rebagliati adelantó el sistema de juego que usará Mano Menezes en la selección peruana: “Tiene cierta espalda”

Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia