Jackson Mora pasó la noche en una casa que no es la de Tilsa Lozano y crecen los rumores de una separación

El matrimonio de Jackson Mora y Tilsa Lozano vuelve a ser objeto de especulación tras la difusión de imágenes que muestran al boxeador ingresando solo a una vivienda en Surco, en lugar de su residencia en Punta Hermosa, donde usualmente se encuentra su esposa. Este hecho ha avivado los rumores de una posible crisis en su relación, especialmente después de que un socio colombiano de Mora revelara detalles sobre una supuesta infidelidad. Hasta el momento, ni el deportista ni la exmodelo han dado declaraciones claras sobre el estado actual de su matrimonio, lo que ha generado aún más incertidumbre.

Durante un evento deportivo organizado por Jackson Mora, el boxeador fue abordado con preguntas sobre la ausencia de su esposa, lo que pareció incomodarlo. En respuesta, el empresario intentó minimizar el tema, asegurando que la exmodelo estaba ocupada. “La patrona está en su casa, tiene mucha chamba... está en la casa y sé que la próxima edición va a estar acá con nosotros”, declaró con una sonrisa nerviosa. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar las dudas, especialmente porque en ocasiones anteriores Tilsa solía acompañarlo a este tipo de eventos.

La controversia aumentó cuando Magaly Medina presentó en su programa ‘Magaly TV La Firme’ las imágenes que muestran a Mora dirigiéndose a su vivienda en Surco. La conductora destacó que esta situación es inusual, ya que Tilsa Lozano solía ser una presencia constante en los eventos de su esposo, apoyándolo como su “mejor fan”. “Es notorio cómo hemos visto que ella lo acompañaba a cada uno de estos eventos, siempre estaba ahí, pero esta vez estaba solito”, comentó Medina, sugiriendo que esta ausencia podría ser una señal de problemas en la relación.

Tilsa Lozano envia indirectas a Jackson Mora tras rumores de separación.

Además, Magaly Medina señaló que Tilsa Lozano ha dejado pistas en sus redes sociales que podrían interpretarse como señales de distanciamiento. Según la periodista, estas publicaciones coinciden con las declaraciones del socio colombiano de Mora, quien habría insinuado una infidelidad durante un viaje del boxeador a Colombia. Aunque no se han confirmado estos rumores, las redes sociales se han convertido en un espacio de análisis para los seguidores de la pareja, quienes buscan respuestas sobre el estado de su relación.

Por otro lado, Jackson Mora ha evitado profundizar en el tema, manteniendo una actitud evasiva ante los medios. Mientras tanto, Tilsa Lozano tampoco ha hecho declaraciones públicas que aclaren la situación, lo que ha alimentado aún más la especulación. La falta de comunicación por parte de ambos ha llevado a que los rumores sobre una posible separación sigan creciendo, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

Hasta que Jackson Mora y Tilsa Lozano decidan hablar abiertamente sobre su relación, los rumores y especulaciones seguirán dominando la conversación pública. Mientras tanto, los seguidores de la pareja esperan que ambos puedan resolver sus diferencias en privado y, de ser necesario, aclarar la situación para poner fin a las conjeturas. Por ahora, el futuro de su matrimonio sigue siendo un misterio.

Tilsa Lozano se presentó en un centro nocturno de Lima, donde interpretó sus exitosos temas como ‘Soy Soltera’ y ‘Soy mucho para ti’, en medio de los rumores de una posible separación con Jackson Mora. El portal ‘Instarándula’ publicó imágenes del show, en las que la exmodelo demostró toda su sensualidad y energía, interactuando con el público de manera atrevida. Sin embargo, lo que más captó la atención fueron las indirectas que lanzó durante su presentación, las cuales muchos interpretaron como mensajes dirigidos a su esposo, quien habría sido acusado de infidelidad por un exsocio.

Con gran efusividad, Tilsa cantó: “Una loba como yo no está pa novato”, seguido de un sonoro grito: “Ni pa feos”. Luego continuó con la letra original de la canción: “Una loba como yo no está pa tipos como tú”. Estas frases, cargadas de actitud, fueron vistas como una clara alusión a la situación que estaría atravesando con Jackson Mora, reforzando las especulaciones sobre una crisis en su matrimonio. Mientras tanto, la exvengadora sigue demostrando su fortaleza en el escenario, dejando en claro que no teme expresarse a través de su música.