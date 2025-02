Indecopi aclara que colegios privados no pueden exigir lista completa de útiles ni compra de libros nuevos el primer día de clases

No pueden exigir la lista completa de útiles desde el primer día: Una de las disposiciones más importantes de Indecopi es que los colegios privados están prohibidos de exigir la entrega total de útiles escolares el primer día de clases. El reglamento interno de cada institución debe especificar un cronograma de entrega gradual, con un plazo mínimo de 30 días calendario posteriores al inicio del año escolar. Además, los colegios no pueden pedir materiales que no estén directamente relacionados con el aprendizaje, como artículos de limpieza o aseo. Estos insumos son responsabilidad exclusiva de la institución y no de los padres de familia.