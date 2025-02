Osiptel: Rafael Muente deberá regresar a su cargo como presidente este lunes 17, pero regulador aún no es notificado

Servir indicó que la restitución de Rafael Muente como presidente de Osiptel debe ser "inmediata". (Foto: Andina)

Pese a que el Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) decidió anular la sanción administrativa que suspendió al expresidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente; por lo que debería reincorporarse a sus funciones esta semana, ha surgido un inconveniente que podría obstaculizar el cumplimiento de esta decisión.

Infobae Perú pudo conocer que un correo institucional enviado a los colaboradores de Osiptel, la entidad indicó que “aún no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto” y que “en caso de que se reciba formalmente, se actuará conforme al marco legal vigente y al Estado de Derecho, y dicha información será comunicada oportunamente a nuestros colaboradores”.

Luciano López, quien defendió a Muente en este proceso administrativo, indicó a este medio que la emisión del comunicado interno por parte de la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, “me extraña bastante”, y que su representado debería poder asumir nuevamente sus funciones como presidente de Osiptel a partir de mañana, lunes 17 de febrero.

“Entiendo que Rafael mañana debe pedir ocupar su cargo o al menos apersonarse y ocupar su función (...) Me sorprende que Osiptel no lo haya sido notificado ya, porque nosotros hemos sido notificados el sábado. En todo caso, Osiptel no es una parte contendiente en este asunto. No es que nosotros hayamos estado litigando contra Osiptel. Que saque ese comunicado me extraña bastante”, dijo López en conversación con Infobae Perú.

El presidente de Osiptel, Rafael Muente Schwarz, se mostró de acuerdo con el aumento de pena para ladrones de celulares - crédito Infobae Perú

Reemplazo de Muente queda anulado

El abogado del restituido presidente de Osiptel indicó a este medio que la decisión del Tribunal de Servir de anular la sanción administrativa contra Muente no solo ordena su restitución en el cargo; sino que por consecuencia también “se anula el nombramiento y cualquier concurso o proceso que reemplace a Muente como consecuencia de la sanción que indebidamente se le impuso”

En ese sentido, la restitución de Muente también dejaría sin efecto la designación de Ferrer Anivar Rodríguez como presidente ejecutivo de Osiptel, tal como lo anunció la PCM en noviembre del 2024. Este nombramiento se realizó sin concurso público, lo que generó debate en torno a la autonomía del organismo regulador.

“Para nosotros está invalidado absolutamente todo, porque es la decisión de Servir. Rafael Muente a partir de mañana debería reincorporarse a sus labores y el comunicado de Osiptel es bastante extraño, por decir lo menos; porque no es una parte contendiente y porque su presidente ejecutivo legítimo debería asumir nuevamente su cargo”.

Rafael Muente Schwarz reafirma su retorno

Según un comunicado difundido a través de su cuenta de X (antes Twitter), Rafael Muente Schwarz informó que, en las últimas horas, presentó ante la mesa de partes virtual del organismo regulador la resolución emitida por la primera sala del Tribunal de Servir que declara nulo el procedimiento de sanción que había sido iniciado en su contra por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Muente Schwarz expresó que su objetivo al notificar dicha resolución es evitar que el Osiptel “pueda recurrir a dilaciones o pretextos” para justificar el incumplimiento de su deber de reasumir sus funciones. En este sentido, subrayó que el regulador no podría basarse en la falta de comunicación oficial de la PCM al Osiptel como argumento para evitar que él retorne a su cargo.

Rafael Muente Schwarz informa, a través de su cuenta de X, sobre la notificación de la resolución que anula el procedimiento sancionador iniciado en su contra por la PCM. - Crédito: X

Servir anuló sanción contra presidente de Osiptel

López también afirmó a este medio que el procedimiento contra su patrocinado fue irregular, a tal extremo que la resolución de Servir no solo ha anulado la sanción, sino que también anuló el documento que aperturó el procedimiento sancionado.

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (Foto: Andina)

“Lo que se ha estado litigando es un procedimiento de sanción que fue absolutamente irregular que hicimos ver en el recurso de apelación y que el tribunal de Servir los ha verificado y los ha aceptado todos (...) por eso es que lo ha anulado por completo. No es solo la sanción, sino también la resolución de apertura de procedimiento y que si lo va a hacer, que lo haga a su debida forma. Independientemente del asunto, consideramos que Rafael no cometió ninguna falta (...)”

En noviembre del 2024, Muente expresó su desacuerdo con su destitución. “Sigilosamente… entre gallos y medianoche, en una edición que salió pasada las 12 a.m. de hoy lunes la PCM de Gustavo Adrianzén consuma el asalto ilegal al Osiptel nombrando a un presidente ejecutivo “temporal””, indicó Muente en horas de la madrugada en su cuenta oficial de X.

¿Por qué se suspendió a Rafael Muente?

Muente fue designado como titular de Osiptel en mayo del 2022 y su periodo a cargo de la entidad debía finalizar en el año 2026 (4 años), pero fue suspendido de su cargo sin goce de haber en octubre de este año por un reportaje en el que se reveló que pagó con dinero público un curso de posgrado en España. El monto que se desembolsó para dicha capacitación fue de S/ 57.250.

Pronunciamiento del presidente ejecutivo de OSIPTEL

En su momento, Contraloría comunicó a Servir que no hubo ningún tipo de irregularidad en la solicitud para el postgrado del presidente ejecutivo de Osiptel. Incluso, otras entidades se pronunciaron en la misma dirección. No obstante, igual se optó por sancionarlo.