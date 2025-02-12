Perú

Receta de albóndigas en salsa de tomate

Descubre uno de los platos tradicionales de albóndigas en salsa de tomate

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Albóndigas
- crédito Freepik

Desfruta de la rica cocina peruana con esta deliciosa receta de albóndigas en salsa de tomate acompañadas de tallarines. Un platillo lleno de sabor que te hará sentir los distintos matices de la gastronomía del Perú.

Ingredientes para tu receta de albóndigas con tallarines

Para esta tentadora receta necesitarás los siguientes ingredientes:

- Carne de res molida (400 gramos)

- Tallarines (400 gramos)

- Tomates, cebolla roja, ajo molido y una hoja de laurel

- Un huevo, un cuarto de taza de pan molido, y una pizca de sal y pimienta

- Orégano seco, perejil deshojado, agua, aceite vegetal, y queso de Parmesano rallado.

Pasos a seguir para la elaboración de las albóndigas con salsa de tomate

El proceso de elaboración de las albóndigas en salsa de tomate con tallarines incluye varias etapas: la preparación de los tallarines, la creación de la salsa de tomate y la formación y cocción de las albóndigas. Finalmente, se sirven los tallarines junto a las deliciosas albóndigas en salsa de tomate, todo decorado con queso Parmesano rallado.

Información nutricional

Una ración de este rico platillo aporta 751.2 kilocalorías, lo que equivale a 3,142kJ. Para hacer esta receta aún más nutritiva, se puede agregar una variedad de vegetales a los tallarines. Además, las albóndigas crudas pueden congelarse y guardarse por un mes para uso posterior.

Gastronomía peruana: más que solo albóndigas

Además de las albóndigas en salsa de tomate, la gastronomía peruana ofrece una amplia variedad de deliciosos platillos que vale la pena explorar. Desde bocadillos hasta platos principales, descubrir la cocina de Perú ofrece una explosión de sabor y cultura.

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