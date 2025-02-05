Receta de tallarines rojos con atún

Adéntrate en la gastronomía peruana con este platillo sencillo y delicioso. Te presentamos la receta de los tradicionales tallarines rojos con atún.
Ingredientes para disfrutar de la gastronomía peruana
Para elaborar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes, todo para cuatro raciones:
* 2 Latas de Atún en Conserva
* 400 Gramos de Spaghetti
* 6 Tomates
* 1 Cebolla Roja
* 1 Cucharadita de Ajo Molido
* 1/2 Cucharadita de Sal
* 1 Taza de Agua
* 2 Cucharadas de Aceite Vegetal
Pasos para la elaboración de los tallarines rojos con atún
1. En una olla con agua hirviendo, añade los tallarines y déjalos cocinar por 10 minutos.
2. Corta los extremos de los tomates, retira las semillas y córtalos en cubos junto con la cebolla.
3. En una olla caliente, agrega el aceite y sofríe la cebolla y el ajo. Incorpora los tomates, el agua y cocinar por 5 minutos a fuego lento. Licúa el contenido y resérvalo.
4. Para servir, coloca los tallarines, la salsa roja y el atún previamente escurrido.
Información nutricional y consejos Gastronómicos
Cada porción de este suculento plato tiene aproximadamente 657.7 kcal. Para añadir un toque de frescura y una dosis extra de nutrientes, puedes incorporar zanahoria en cubos y alverjitas a la preparación. Recuerda también que puedes complementar con un plato de vegetales. Si buscas darle más sabor a la salsa, una hoja de laurel será la elección perfecta.
Con esta receta, no solo podrás disfrutar de un plato típico peruano, sino también alimentarte de manera equilibrada y deliciosa.