Receta de tallarines rojos con atún

Prepara esta tradicional receta con carne molida. (Foto: Freepik)

Adéntrate en la gastronomía peruana con este platillo sencillo y delicioso. Te presentamos la receta de los tradicionales tallarines rojos con atún.

Ingredientes para disfrutar de la gastronomía peruana

Para elaborar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes, todo para cuatro raciones:

* 2 Latas de Atún en Conserva

* 400 Gramos de Spaghetti

* 6 Tomates

* 1 Cebolla Roja

* 1 Cucharadita de Ajo Molido

* 1/2 Cucharadita de Sal

* 1 Taza de Agua

* 2 Cucharadas de Aceite Vegetal

Pasos para la elaboración de los tallarines rojos con atún

1. En una olla con agua hirviendo, añade los tallarines y déjalos cocinar por 10 minutos.

2. Corta los extremos de los tomates, retira las semillas y córtalos en cubos junto con la cebolla.

3. En una olla caliente, agrega el aceite y sofríe la cebolla y el ajo. Incorpora los tomates, el agua y cocinar por 5 minutos a fuego lento. Licúa el contenido y resérvalo.

4. Para servir, coloca los tallarines, la salsa roja y el atún previamente escurrido.

Información nutricional y consejos Gastronómicos

Cada porción de este suculento plato tiene aproximadamente 657.7 kcal. Para añadir un toque de frescura y una dosis extra de nutrientes, puedes incorporar zanahoria en cubos y alverjitas a la preparación. Recuerda también que puedes complementar con un plato de vegetales. Si buscas darle más sabor a la salsa, una hoja de laurel será la elección perfecta.

Con esta receta, no solo podrás disfrutar de un plato típico peruano, sino también alimentarte de manera equilibrada y deliciosa.