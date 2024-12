Las lamentables frases de Dina Boluarte que la han convertido en la presidenta más impopular de Latinoamérica

Foto de Archivo: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en el palacio de Gobierno al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, Perú. 14 de noviembre de 2024. REUTERS/Agustin Marcarian - RC295BAL2CAO

“Puno no es el Perú”. Dina Boluarte no tenía ni dos meses en el cargo y ya habían muerto 49 peruanos a raíz de la violenta represión durante las protestas contra su gobierno. El 9 de enero del 2023, la ciudad de Juliaca, en Puno, fue escenario de una masacre, ocasionada por el brutal accionar de parte de las fuerzas del orden. El resultado: 18 manifestantes y transeúntes sufrieron lesiones que les causaron la muerte.

En un intento de aplacar el descontento social, la presidenta realizó una conferencia el 24 de enero, y expresó una desafortunada frase, que produjo el efecto contrario. En lugar de buscar puentes de diálogo, agravó la crisis política.

Dina Boluarte defiende a la Policía y Fuerzas Armadas pese a las muertes que se han registrado durante las protestas | Canal N

“Tenemos que proteger la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y tranquilidad”, declaró.

En ese entonces, las autoridades locales y regionales se negaron a recibir a los ministros que eran enviados por el Ejecutivo. Ahora, la realidad no ha cambiado mucho. A dos años del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, Dina Boluarte no puede acercarse a Puno, porque aunque en el mundo andino el duelo dura un año, los deudos de las víctimas exigen algo que la presidenta se ha negado a darles, unas disculpas sinceras.

Al contrario, en sus siguientes intervenciones, cada vez que hacía mención de las manifestaciones, se dedicó a revictimizar a los fallecidos y a sus familiares, los acusó de ser violentistas enviados por el gobierno de Evo Morales y de haber usado ‘balas Dum Dum’ para enfrentarse a la PNP.

Familiares de los fallecidos en las protestas antigubernamentales reciben los restos en la morgue del Hospital Carlos Monje Medrano, en Juliaca (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

Si nos remontamos a su primera presentación ante el Congreso de la República como presidenta de la República, se pudo prever cuál sería el tenor de su gestión. Dina Boluarte juró en el cargo hasta el 2026, cuando previamente había asegurado que ella abandonaría el gobierno junto a Pedro Castillo.

Aunque el Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento que planteaba el adelanto de elecciones, este fue rechazado y desde ese momento, ella decidió que se quedaría en Palacio de Gobierno. Todo a espaldas de las demandas de la gente. Pese a que su mayor desaprobación era en las regiones del sur del país, que no la consideraban una gobernante legítima, en Lima y otros lugares de la costa, tenía cierto respaldo. Situación que cambio gracias a los escándalos de corrupción, relojes Rolex, protección a prófugos y una operación de nariz.

Juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República | TV Perú

Todo eso generó que Dina Boluarte sea la presidenta más impopular que tuvo el Perú en los últimos 40 años. Su desaprobación llega al 95 %, por lo que surgen las interrogantes si llegará a julio del 2026. Ahora, cuenta con el respaldo de las bancadas de derecha en el Congreso, pero conforme se acerque la etapa electoral, la situación puede cambiar.

“No solamente es impopular la presidenta, sino también el Congreso y los partidos que están ahí. Entonces, el costo para ellos es grande, porque se puede ver reflejado en las próximas elecciones”, señaló Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, en entrevista para Infobae Perú.

Desconexión

Para la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, Dina Boluarte representa la expresión más precaria de hacer política, porque es una figura que ejerce su cargo con frivolidad y falta de compromiso.

“Yo creo que es la expresión del grado más degradado de la política. Porque lo que tenemos en ella es una persona que no tiene la posibilidad, ni las capacidades como para gobernar, sino que es una persona que, además de eso, mira con mucha frivolidad el rol que desempeña. No tiene una mirada seria y no quiere tenerla. Prefiere pensar en el poder como una función en la que ella lo capitaliza, además con mucha frivolidad, con mucho desprecio”, señaló a Infobae Perú.

Desprecio. Esa es una palabra que describe muy bien al desempeño de la presidenta, algo que no es capaz de ocultar, o tal vez, como explicó la expremier, no quiere hacerlo.

Cómo olvidar la respuesta sarcástica que dio cuando le preguntaron por las investigaciones en el Ministerio Público relacionadas con el caso Rolex. No solo evitó declarar, sino que envió saludo a su amigo,’su wayki’, Wilfredo Oscorima.

Dina Boluarte vuelve a llamar wayki a Wilfredo Oscorima ante pregunta de joyas. TV Perú

O tal vez, el desprecio con el que respondió a un reportero que le pedía acciones ante el inminente avance de los incendios forestales: “No necesito tus lágrimas”. Hay que recordar que el desastre acabo con vidas humanas, especies de flora y fauna silvestre, y grandes hectáreas de tierra.

Es por eso que con el discurso desafiante que tiene ante cualquiera que se atreva a cuestionar su deslegitimad, está marcado desde una posición de poder sin respeto por lo que puede pensar el ciudadano. Por eso, cuando en su pase por el desfile militar, alguien se atrevió a gritarle “corrupta”, ella respondió con un ataque: “tu mamá”.

Es así como la autodenominada madre de los peruanos gobierna. Para la extitular de la PCM, Boluarte Zegarra, ha optado por afianzar actitudes percibidas como distantes y despectivas hacia la población.

“Un gobernante que realmente tiene un sentido de lo que significa un cargo de esa naturaleza, de la responsabilidad que implica frente a la ciudadanía, no se comporta como ella se ha comportado. Un gobernante tiende a corregir los errores que pueden surgir, y ella lo que ha hecho es, no solamente afianzar esas expresiones de desprecio que ha tenido con la población, con el país, sino que además las ha ido generando como una especie de forma de mostrarse y mostrar el poder que tiene”, agregó.

Realidad paralela

El excongresista Richard Arce considera que la presidenta no entiende la magnitud del problema que enfrenta y los niveles de desaprobación de su gobierno se los ganó a pulso, por su propia negligencia e incapacidad para gobernar y para comunicarse.

“Lamentablemente, el horizonte es sombrío, porque no creo que llegue al 2026. Yo tengo la seguridad que no llega al 2026. Además, no tiene la capacidad para poder comunicar, porque comete errores terribles en los mensajes políticos. Se entienden que debe tener asesores en comunicación política que le preparan el discurso, preparan el guión. Pero, parece que es letra muerta, porque cada mensaje, desde que asumió el poder, cuando digo que se quedaba hasta el 2026, que fue lo que activó toda la conflictividad, hasta las entrevistas en China hablando del chifa, como si fuera un producto que fuera de la alimentación cotidiana”, comentó en declaraciones Infobae Perú.

Para el exparlamentario, estos mensajes responden a la “descontextualización en la que vive Dina Boluarte”. Una realidad que desconoce las encuestas y S/ 10 alcanza para hacer sopa, segundo y hasta postrecito.

La presidenta de la República ha sido cuestionada por el comentario en torno al monto mínimo para alimentar a un ciudadano. (Fuente: Latina)

" La descontextualización de la realidad de la señora. Po eso pensaba que ella vive en una realidad paralela. Porque parece no se ubica dónde está y no es una, son reiterativos. (...) Como ahora, cuando habla de que con s/ 10 se puede preparar el menú para las familias, cuando estamos en una crisis económica donde se ha incrementado el índice de desempleo, donde los ingresos son cada vez más exiguos, no hay inversiones, hay una crisis económica objetiva”, agregó.

Daño a la figura presidencial

Para Fernando Tuesta Soldevilla, polítologo de la PUCP, el discurso de Dina Boluarte la muestra como una gobernante que no tiene capacidad de liderazgo y con una posición débil.

El especialista coincide con los otros entrevistados en la desconexión de la mandataria con lo que ocurre en el país. En esa línea, indica que su principal problema de comunicación es la falta de autocrítica a las falencias de su gestión. En lugar de eso, usa sus discursos para atacar a sus detractores.

En los últimos meses, Dina Boluarte ha acusado a los fiscales de liberar delincuentes, a la prensa de fabricar historias y a los congresistas de oposición de intentar desestabilizar el país. Pero, ella es un “soldado” que defendió la democracia. Todo esto, tiene un impacto negativo en la imagen de la figura presidencial.

“La figura presidencial está altamente deteriorada. La presidenta, además, no logra entender lo que ocurre. Su lectura es absolutamente distante de la de la realidad. Ella o quizás su gente más cercana, la hacen aparecer como una gobernante que carece de liderazgo, su posición de débil y no es una buena comunicadora. Lo que hace muchas veces es enfrentarse a la prensa o tratar de menospreciar, atacar a distintos sectores, y, por el contrario, no hay un reconocimiento mínimo de un gobierno realmente desastroso”, explicó.

La presidenta de la República se refirió al fallido autogolpe de Pedro Castillo ocurrido el 7 de diciembre de 2022. (Fuente: Canal N)