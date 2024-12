¿Qué es el ‘vishing’? PNP desarticula red criminal que habría defraudado más de 2 millones de euros con esta estafa telefónica

El operativo fue coordinado entre las Policías Nacionales de Perú y España. Composición: Infobae Perú

El 3 de diciembre de 2024, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo una operación conjunta con la Policía Nacional de España para desmantelar la organización criminal conocida como “Los Cyber del Vishing”, dedicada a realizar estafas telefónicas de tipo vishing, una modalidad fraudulenta cada vez más común a nivel mundial. La red delictiva operaba desde Perú y se especializaba en estafar a ciudadanos españoles.

El operativo, que contó con la colaboración internacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Ciberdelincuencia del Ministerio Público de Perú y las fuerzas de seguridad de España, permitió la captura de 71 personas en total. En Lima, 29 individuos fueron detenidos y se realizaron 23 allanamientos, mientras que en varias ciudades españolas fueron arrestados 42 delincuentes. Las autoridades locales indicaron que la red criminal estaba estructurada para operar desde ambas naciones, utilizando bases de datos de clientes bancarios de España.

Modus operandi de ‘Los Cyber del Vishing’

Los miembros de esta organización utilizaban llamadas telefónicas falsas para conseguir códigos de acceso bancarios, los cuales luego eran usados para realizar transacciones fraudulentas en cajeros automáticos. El monto total defraudado supera los dos millones de euros (más de 7,3 millones de soles). Según las investigaciones, los delincuentes empleaban una central telefónica en el distrito del Rímac, en Lima, desde donde se hacían pasar por empleados de entidades bancarias españolas.

Los criminales tenían agendas electrónicas con información confidencial de miles de ciudadanos españoles. Crédito: Andina

En el marco de este megaoperativo, la PNP arrestó a 28 personas de manera preliminar, 20 de ellas en flagrancia delictiva, y otras 8 como parte de investigaciones previas. Entre los detenidos, se identificaron a 9 mujeres y 4 hombres que, según las autoridades, operaban desde una central telefónica. Estos individuos cometían delitos como estafa agravada, suplantación de identidad y otros fraudes relacionados con el uso indebido de datos personales.

El operativo también permitió incautar equipos electrónicos, entre ellos varias computadoras personales, laptops, celulares y agendas electrónicas con información confidencial de miles de ciudadanos españoles. Además, en uno de los inmuebles allanados, se encontraron más de 300.000 soles en efectivo.

¿Qué es el vishing y cómo prevenirlo?

/ (Getty Images)

El término “vishing” proviene de una combinación de las palabras “voice” (voz) y “phishing” (pesca de información). Es un tipo de estafa telefónica que utiliza la ingeniería social para engañar a las personas y obtener información personal o financiera de manera fraudulenta. A través de llamadas telefónicas o mensajes de voz, los delincuentes se hacen pasar por instituciones confiables, como bancos o entidades gubernamentales, y manipulan a las víctimas para que proporcionen datos sensibles, como números de tarjeta de crédito, contraseñas o códigos de acceso.

El vishing es un delito sofisticado que no solo afecta a las víctimas en términos financieros, sino también en su confianza personal. Las llamadas fraudulentas, que se realizan con técnicas de suplantación de identidad, son cada vez más difíciles de detectar debido a que los estafadores se hacen pasar por representantes legítimos de empresas conocidas. Asimismo, muchas veces los estafadores inventan situaciones preocupantes, como posibles fraudes en tus cuentas, para generar sensaciones de ansiedad y presionar a los usuarios a compartir sus datos personales. Este tipo de fraude pone de relieve la importancia de estar alertas y tomar medidas preventivas para protegerse del vishing.

¿Cómo evitar las estafas telefónicas como el vishing?

Estafa telefónica. (Freepik)

Las estafas como el vishing se producen en un contexto nacional marcado por una constante oleada de llamadas no deseadas. De acuerdo con un estudio de Truecaller Insights replicado por Infobae, un peruano promedio recibe alrededor de 18 intentos de llamadas spam al mes. Este fenómeno ha llevado a que el 55% de la población decida no contestar números no identificados, debido a la cantidad de llamadas molestas que reciben. Para evitar estas incómodas interrupciones, se recomienda seguir ciertas medidas de precaución:

1. Bloquear números desconocidos

2. No devolver llamadas de números desconocidos

3. Reporta a Indecopi (en el programa “Gracias, no insista”).

5. Descarga un identificador de llamadas.

Para descargar identificadores de llamadas debes hacerlo desde la tienda de apps de tu celular. En el caso de Android es Play Store y en el caso de Apple es App Store.

Los aplicativos que te recomendamos por su alta valoración son Calls Blacklist, Truecaller, CallApp y Whoscall.