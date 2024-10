Alerta por suplantación de identidad: contratan servicio de líneas móviles a nombre de ciudadano que vive en el extranjero

Suplantan identidad de peruano que vive en el extranjero| Latina Noticias

Un nuevo caso de suplantación de identidad que debe llevar a los usuarios a tomar en cuenta para verificar de manera constante cuántas líneas posee a su nombre. Esta vez, Manuel Tam, un ciudadano que vive en el extranjero, se sorprendió cuando le llegó una notificación de una supuesta deuda con una empresa de telecomunicaciones, a pesar de que nunca había contratado una línea móvil.

“Me llegó un correo hace tres meses de estado de cuenta que debía dinero por las líneas [telefónicas] que tenía, pero como yo no tengo hice caso omiso y borré”, narró a edición matinal del noticiero de Latina Noticias.

Sin embargo, esto es uno de los errores que la mayoría de usuarios cometen, debido a que omiten información que podría ser crucial. Es así como la pesadilla de Manuel no culminaría y al mes siguiente le llegaría una nueva notificación con el recibo que supuestamente debía.

Él dejó el Perú hace dos años, pero desde hace tres meses cuenta con contratos en una conocida empresa telefónica. Ahora tiene que pagar una cuenta de más de S/100, a pesar de que nunca solicitó estas líneas.

De acuerdo con Tam, este servicio fue contratado en el distrito limeño de Ancón. “No he perdido ningún documento, tengo mi DNI acá. Yo renové mi DNI acá en Estado Unidos. Entonces, no hay forma que se me haya perdido allá”, agregó.

No es el único

Esta situación es preocupante, debido a que no es la primera persona que pasa por esta situación. Solo en el primer semestre del presente año, se han registrado 35 mil reclamos en línea postpago. Mientras que son 26 mil casos en prepago.

Sin embargo, todos los usuarios pueden verificar cuántas líneas tienen a su nombre y evitar si los delincuentes suplantan su identidad. Cabe recordar, que en postpago, estas tienen un contrato y un pago mensual.

Además, muchas de estas líneas son utilizadas para extorsionar o con un fin delictivo, por lo cual sugerimos verificar cada cierto tiempo la titularidad.

¿Cómo saber si tengo más de una línea a mi nombre?

Osiptel cuenta con una herramienta digital para que puedas corroborar cuántas líneas telefónicas existen a tu nombre. Conoce paso a paso para que pueda conocer el detalle:

Ingresa a la página web de ‘Checa tus líneas’ Coloca tu tipo de Documento Nacional de Identidad y el número, y buscas. Luego te va a figurar la cantidad, modalidad, los primeros números y la empresa operadora.

Sin embargo, algunas de las líneas que observas no te pertenecen, puedes reclamar o desconocer presentando tu reclamo.

¿Cómo presentar un reclamo en la empresa operadora?

Puedes comunicarte de manera telefónica, presencial o virtual para que informes que no reconoces tu línea. Asimismo, el reclamo lo deberás hacer bajo el concepto de ‘ Contratación No Solicitada ’.

Sugerimos solicitar el código de reclamo o la constancia del reclamo en caso lo realices de manera presencial.

También puedes solicitar una copia a tu correo electrónico.

La empresa operadora está obligada a responder al reclamo inicial dentro de los 20 días hábiles siguientes a su presentación. Una vez emitida la resolución, debe notificarla al domicilio del reclamante en un plazo no mayor a 5 días hábiles adicionales.

Si no está de acuerdo con la resolución emitida por la empresa operadora en respuesta a su reclamo, tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación. Este recurso puede ser presentado por escrito, a través de la página web de la empresa o vía telefónica.