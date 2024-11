Luis Carranza sobre debilidad fiscal: “Si seguimos así, las tasas de interés van a empezar a ‘volar’”

Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y Director de Alpha Asesoría Estratégica, participó en la 62° edición de CADE Ejecutivos, donde presentó su “Visión de Futuro”, sesión en la que presentó propuestas puntuales que impulsarían al país hacia la prosperidad. - Crédito IPAE

CADE 2024 no solo tuvo la asistencia de exfuncionarios del Estado, sino también la participación directa como expositor a Luis Carranza, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien dio su ponencia explicando su visión de futuro para el Perú.

Pero el también Director de Alpha Asesoría Estratégica no solo explico las relaciones entras las variables económicas y el sistema político social, sino que explico los retos y riesgos del Perú hacia los próximos años. “Si tenemos un sistema económico que crece, pero donde no aumentan las clases medias y no se reduce la pobreza, vamos a caer en trampas de conflictividad que terminan afectando nuestras instituciones políticas. Si crecemos y las instituciones políticas no mejoran, terminamos desacelerando el crecimiento”, agregó.

Así, Carranza ha destacado la importancia de la movilización, aunque él no la entiende como las protestas, los paros y las marchas, sino desde otro modo. Infobae Perú conversó sobre este y otros temas con el exministro de Economía. ¿Cuál es su balance del actual titular del MEF, José Arista?

¿Qué significa movilizarse?

Ha dicho que el Perú debe movilizarse más.

Cuando yo hablo de movilización, no me refiero a protestas. Me refiero a propuestas la sociedad peruana tiene que hacer propuestas y trabajar para sacar los temas adelante. Y hemos visto ejemplos extraordinarios en el pasado: Empresarios por la Educación, por ejemplo, una organización que hacía propuestas sobre mejoras para la educación en el país, jugó un rol fundamental en legitimar todos los cambios que se hicieron posteriormente; el proyecto Camisea que es un proyecto muy importante para el país y salió adelante por la cooperación entre el sector público y el sector privado; el TLC con Estados Unidos en su momento fue crítico y el sector privado participó de la mano con el sector público. Y el ejemplo por excelencia es todo el tema de la agroexportación , que en 30 años ha generado un incremento de 50 veces en las exportaciones y eso fue gracias a que el sector privado y el sector público trabajaron cada uno en su campo en hacer lo que le correspondía. El sector público abriendo la economía, y el sector privado invirtiendo, apostando, innovando.

Pero sí ve válidos los últimos paros y protestas...

Es que la sociedad peruana está muy fragmentada. Mira cómo pasamos 20% a pobreza a 30% de pobreza, el mismo nivel que teníamos en la pandemia. América Latina en promedio ya regresó a los niveles de pobreza prepandemia. Y, claro, si tu nivel de ingreso promedio hoy día está en términos reales inferior a lo que tú tenías prepandemia, entonces vas a estar en una situación muy incómoda como persona. Todo eso lleva a que las protestas, las movilizaciones sociales se incrementen.

¿El sector privado deberían también estar canalizando alguna de las demandas?

Tú dime un tema concreto y te digo cómo se podría activar la movilización social. Si es un tema de sacar adelante el proyecto Maje Siguas, ¿por que la Cámara de Comercio no hace propuestas concretas? ¿Por qué la sociedad arequipeña no le exige al gobernador transparencia para ver por qué eso sigue demorandose? Si no lo puede sacar, que se lo entregue al Ministerio de Agricultura.

Fuentes de Infobae Perú revelaron que la Presidenta Boluarte asistiría al Cade para un diálogo. - Crédito composición Infobae Perú / Presidencia / IPAE

Congreso y MEF

¿Cuál es su opinión sobre las iniciativas de gasto público promovidas por el Congreso?

Ha habido un debilitamiento de la fortaleza fiscal del país, pero todavía seguimos siendo muy sólidos. Y si seguimos por este camino, vamos a incrementar la deuda, vamos a perder el grado de inversión, las tasas de interés van a empezar a ‘volar’ y el impacto negativo sobre la economía va a ser mucho más grande. Entonces tenemos que ser responsables desde el Ejecutivo y desde el Congreso en controlar el crecimiento del gasto público, especialmente del gasto corriente.

¿Cómo ve la actuación del MEF en este segundo semestre?

La coyuntura es bastante complicada. Deberíamos apostar por un mayor compromiso del Ejecutivo y del Congreso en restablecer la estabilidad fiscal. No podemos seguir con esos niveles de déficit fiscal, fundamentalmente alineados con crecimiento de gasto corriente.

José Arista se mostró optimista con respecto a las inversiones del Perú y un "gatillazo" que favorecería el crecimiento del Perú, a tal punto de hablar de tasas de más del 5%. - Crédito Composición Infobae/Andina/MEF

En el Marco Macroeconómico Multianual, el MEF señala que Perú crecería a promedio de 3% hasta el 2028...

El crecimiento promedio del país, los últimos 10 años, ha sido 2,3%. El sector privado está viendo un potencial de crecimiento para el país, si las cosas siguen igualitas, entre 2% y 3%. Los más pesimistas están cercanos a 2%; lo más optimistas, incluido el gobierno, están en 3%.

¿Pero podemos crecer al 7%?

Sí podemos, sí tenemos ese potencial. Esa es la gran ventaja de la economía peruana, pero para lograr ese crecimiento hay que hacer un montón de cosas. En primer lugar empezar a sacar nuestros proyectos de infraestructura críticos para el agro, que están paralizados, como Maje Siguas. Todo este milagro agroexportador lo hemos conseguido con 250 mil hectáreas. Nosotros, en 10 años, podríamos triplicar eso, si hacemos las cosas bien y rápido. Y eso sí te genera un nivel de empleo alto. Eso sí te va a movilizar a la sociedad, en el buen sentido. Y del otro lado tenemos la minería, pero no solo los proyectos mineros, sino asociados a ellos desarrollar toda la industria de proveedores de minería, que eso sí tienen más impacto en empleo.