¿Dónde está Nicanor Boluarte? Hermano de la presidenta Dina Boluarte pasó a la clandestinidad, vecinos no lo ven desde hace 10 días

Al mismo estilo de Vladimir Cerrón, quien ya lleva más de un año prófugo, Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad días previos a dictarse los 36 meses de prisión preventiva en su contra. El juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), aprobó el pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Pese a que uno de los argumentos para dictarse la medida en su contra era el evitar su fuga, el hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte se encuentra sin paradero conocido. ¿Dónde está? A continuación, la cronología de su última aparición, declaraciones de sus abogados y el porqué no sería capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

En el primer día de la lectura de la decisión, el mayor de los Boluarte Zegarra se conectó de forma virtual. Al prender su cámara, lo único que se vio es que se encontraba al interior de un auto. El gesto ya generaba sospechas y, tal como se esperaba, al día siguiente no se conectó. Consultado por el magistrado, su abogado Luis Vivanco reconoció que no sabía de su patrocinado.

“No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente”, afirmó Vivanco, lo cual fue registrado en el acta por el juez.

Vecinos del pasaje Daniel Alomía, en San Borja, donde se encuentra su vivienda, aseguraron no haberlo visto en días, informó el periodista Alonso Ramos. Asimismo, La República reportó que durante una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado a Boluarte coordinar con una tercera persona sobre la necesidad de utilizar un vehículo distinto al habitual, ya que su auto permanece estacionado cerca de su casa. En tanto, RPP sostuvo que, de acuerdo a sus vecinos, no se ha visto al hermano de la jefa de Estado hace aproximadamente 10 días.

Al día siguiente, se repitió la escena: Nicanor Boluarte no se conectó y sus abogados argumentaron no saber nada de él: “No señor magistrado, no he podido contactarme con él”, dijo Vivanco en la segunda fecha, por lo que el juez pidió que todos los investigados se conecten en la última sesión. Como era de esperarse, tampoco hubo noticias del mayor de los Boluarte Zegarra.

Luego de escuchar la sentencia y confirmarse la apelación, ambos defensores del hermano de la presidenta salieron en medios de comunicación. Aunque no quisieron confirmar que se encontraba prófugo, admitieron que ninguno sabía de su paradero.

Joseph Campos aseguró que no sabía dónde estaba, pero defendió la decisión adoptada por el sindicado como autor de delitos de tráfico de influencias, organización criminal y cohecho. “Yo creo que él está tomando una decisión humana. […] Esta decisión es inconstitucional, entonces, frente a esto, lo que hace Nicanor Boluarte es proteger su libertad y no participar de este show”, mencionó en Canal N.

Su otro defensor, Luis Vivanco, ratificó que no sabía dónde se encontraba y que la última vez que supo de él fue en la audiencia del día domingo. Indicó que, como una opinión personal, no cree que se someta a la justicia. “Sin embargo, es un poco apresurado decir que Nicanor Boluarte es un prófugo”, acotó al mismo canal.

Posteriormente, deslizó que esperarán el sentido de la apelación para evaluar su presencia. Es decir, solo se apersonará de confirmarse que será investigado en libertad.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, criticó la situación actual de la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo el gobierno de Dina Boluarte. En declaraciones a Canal N, Liendo afirmó que la PNP se ha transformado en una institución militar bajo las órdenes de la Presidencia, cuestionando su capacidad para ejecutar la orden de captura contra Nicanor Boluarte. “¿Cómo va a capturar a alguien que está bajo las órdenes de su jefe?”, cuestionó.

Cabe mencionar que, pese a que el Poder Judicial solicitó la ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, de acuerdo a RPP, ni la Dirección de Inteligencia (DIRIN) ni la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) han incluido a Nicanor Boluarte en sus registros de seguimiento.