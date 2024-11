Gustavo Adrianzén cuestionó prisión preventiva a Nicanor Boluarte: dijo que “existe un bajísimo estándar de libertad”, pese a que fugó

Premier Gustavo Adrianzén relaciona pedido de prisión preventiva a Nicanor Boluarte con ataques a la presidenta. TV Perú

Gustavo Adrianzén se refirió a la situación legal del hermano de la presidenta Dina Boluarte. En conferencia de prensa, cuestionó los 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte e indicó que existe un “bajísimo estándar de la libertad”, pese a que se encuentra en la clandestinidad desde el domingo 17 de noviembre y sus abogados no logran comunicarse con él.

Luego del Consejo de Ministros, el premier recordó cuando se dio la primera detención al mayor de los Boluarte Zegarra y mencionó que “la privación de la libertad debe ser la última razón, el extremo último en el que tengamos que tomar la decisión de privar a alguien de su libertad y más cuando no medie de por medio una sentencia”.

“¿Cómo es posible, decía yo en aquella oportunidad, de encontrarnos en un estado de detención preliminar entonces y hoy de prisión preventiva, podamos recurrir a una decisión de esta naturaleza tan severa? Nos olvidamos de los principios fundamentales que primero es el hombre y segundo la libertad del hombre”, acotó.

Foto de archivo del primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén. EFE/ Paolo Aguilar

En ese sentido, cuestionó el procedimiento dado por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), quien dictó la medida luego de largas sesiones y suspensiones.

“Me llama la atención sobremanera que esta decisión se haya prolongado por más de cuatro, se haya tenido que leer una resolución por más de tres días, que finalmente se tome una decisión de esta naturaleza, que en el marco de la crítica, seguramente sus abogados podrán presentar sus recursos de apelación que crean respectivos y al final se tomará una decisión final”, expresó.

Además de insistir en una supuesta judicialización de la política, advirtió sobre una supuesta intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte con una organización criminal. Según Adrianzén, esta estrategia busca promover una presunta incapacidad moral de la presidenta que podría llevar a su renuncia o vacancia.

“La presidenta Dina Boluarte no tiene y no ha tenido absolutamente que ver con estas causas. Por eso, esta advertencia y esta denuncia cuando veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular e insinuar que aquello existe”, aseveró.

En el marco del caso 'Waikys en la sombra' el ex prefecto de la región San Martín, Armando Villalobos Leyva, indicó ante la Fiscalía que la presidenta Dina Boluarte y su hermano eran conocidos como 'La número 1' y 'El número 2'. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que se renuncie o de promover una vacancia no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, agregó.

Asimismo, descartó cualquier vinculación con su desaparición. Como se sabe, sus abogados Luis Vivanco y Joseph Campos indicaron que no han podido comunicarse con él y, de acuerdo al reporte que hizo RPP, sus vecinos indicaron que no ven a Boluarte Zegarra desde hace más de 10 días.

“Después de que se emitió la resolución que dispone la prisión preventiva, en la misma noche de ayer la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de ese mandato, acudió al domicilio del doctor Boluarte y de otros involucrados y cumpliendo con lo que se ha previsto fueron a buscarlo, pero ninguno de ellos fue encontrado”, mencionó Adrianzén.

Premier Gustavo Adrianzén rechaza que protejan a prófugo Nicanor Boluarte. TV Perú

Ante la insistencia de la pregunta, mencionó que no conocen de su paradero e indicó que la inclusión del hermano de la presidenta en el programa de los más buscados sigue procedimientos ya expuestos, por lo que rechazó su comparación con Vladimir Cerrón.

Cabe mencionar que aunque el líder de Perú Libre se encuentra en el sistema de recompensas, la PNP no ha podido dar con su paradero. Tan es así que es bastante activo en redes sociales y lleva prófugo desde el 6 de octubre del 2023. Es decir, más de un año en la clandestinidad.