Autor de ‘El Cervecero’ molesto con Pamela y Cueva por mandar a manager a hablar con él: “Tienen que dar la cara”

Autor de ‘El Cervecero’ molesto con Pamela Franco y Christian Cueva por mandar a su manager a hablar con él. (Captura: Magaly TV La Firme)

La controversia en torno a la icónica canción ‘El Cervecero’ sigue escalando. José María Izazaga, compositor del famoso tema, expresó su indignación una vez más hacia Christian Cueva y Pamela Franco, a quienes acusó de no haber mostrado interés ni respeto al momento de resolver el uso de su obra.

Según declaró en una reciente entrevista para Magaly TV La Firme este 20 de noviembre, ambos artistas han evitado comunicarse con él directamente y han delegado las conversaciones a su manager, Martín Pinto.

“La única persona que se ha comunicado conmigo es su manager, Martín Pinto. Me pidió encontrarnos y conversar, pero yo me pregunto: ¿qué voy a hablar con él? Los intérpretes de la canción son Pamela Franco y Christian Cueva, no el manager. Siento que están mandándolo a él para arreglar conmigo, como si quisieran evitar dar la cara”, declaró Izazaga, visiblemente fastidiado.

Autor de ‘El Cervecero’ molesto con Pamela Franco y Christian Cueva por mandar a su manager a hablar con él. (Captura: Magaly TV La Firme)

El compositor resaltó que esperaba un acercamiento personal por parte de los intérpretes, especialmente luego de la polémica generada en torno a los derechos de autor del tema. Sin embargo, sostuvo que hasta ahora solo ha recibido respuestas indirectas y ningún intento por solucionar el conflicto de manera adecuada.

“Ellos están cantando mi canción y yo estoy molesto porque no me han pagado los derechos de autor. Lo mínimo que podrían hacer es llamarme personalmente o reunirse conmigo. Es un asunto de respeto, y parece que no lo tienen claro”, afirmó con firmeza Izazaga.

Autor de ‘El Cervecero’ molesto con Pamela Franco y Christian Cueva por mandar a su manager a hablar con él. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly critica la falta de comunicación directa

Por su parte, Magaly Medina no dudó en opinar sobre la controversia entre el compositor José María Izazaga y la pareja conformada por Christian Cueva y Pamela Franco. Durante su programa, Medina respaldó las palabras del autor, quien exige respeto por los derechos de autor de la icónica canción El Cervecero.

“La obra es mía, y tengo autoridad sobre ella”, expresó Izazaga, palabras que fueron resaltadas por Magaly al analizar el caso. Para la conductora, esta declaración refleja el malestar legítimo del compositor cuando su trabajo no han sido tratado con el respeto que merecen.

Medina también comentó sobre la actitud de Cueva y Franco, quienes, según Izazaga, han delegado la comunicación a su manager, Martín Pinto. “¿Cómo es posible que no den la cara? Si están interpretando una canción que tiene dueño, lo lógico sería que ellos, como artistas, se acerquen directamente al compositor. Esto solo demuestra una falta de profesionalismo”, opinó la conductora.

Autor de ‘El Cervecero’ molesto con Pamela Franco y Christian Cueva por mandar a su manager a hablar con él. (Captura: Magaly TV La Firme)

La periodista no pasó por alto el reclamo de Izazaga sobre los derechos de autor y la ausencia de un pago justo por el uso de su canción. “¿Creían que el compositor de El Cervecero no se iba a dar cuenta? Es su obra, y con ella puede hacer lo que quiera. Esto no se trata solo de dinero, sino de respeto por el trabajo creativo”, agregó Medina, citando al compositor.

Magaly también enfatizó que este tipo de situaciones refleja una problemática más amplia en la industria musical. “Muchos artistas olvidan que detrás de cada canción hay un creador que merece reconocimiento y respeto. Esto debería ser una lección para todos”, concluyó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Izazaga da ultimátum

El caso de El Cervecero pone en evidencia una problemática recurrente en el mundo artístico: el respeto por los derechos de autor. Izazaga señaló que esta situación no debería ser tomada a la ligera y pidió a los intérpretes que asuman su responsabilidad.

“Pamela y Christian deberían entender que los derechos de autor no son un capricho. Son la base de nuestro trabajo como compositores. Si van a usar mi canción, lo mínimo que espero es que me contacten directamente y no manden intermediarios”, concluyó.

Autor de ‘El Cervecero’ molesto con Pamela Franco y Christian Cueva por mandar a su manager a hablar con él. (Captura: Magaly TV La Firme)