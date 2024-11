Compositor de ‘Cervecero’ habría llegado a un acuerdo con Pamela y Cueva por cambiar la letra de su canción

Compositor de ‘Cervecero’ habría llegado a un acuerdo con Pamela Franco y Christian Cueva por cambiar la letra de su canción. (Captura: Magaly TV La Firme 2)

Fuerte y claro. José María Yzazaga, autor y compositor del exitoso tema El Cervecero, ha hecho fuertes declaraciones en Magaly TV, La Firme este 19 de noviembre, denunciando que Pamela Franco y Christian Cueva están utilizando su creación sin la debida autorización y sin haber realizado el pago correspondiente por su uso.

Según Yzazaga, esta situación es una clara infracción a los derechos de autor y una falta de respeto hacia su obra, que ha sido un pilar en la música peruana. En la entrevista, el compositor expresó su indignación por el uso no autorizado de su canción, afirmando que no es la primera vez que este tipo de situaciones ocurren, pero que en esta ocasión está decidido a tomar cartas en el asunto.

“Si Armonía 10, en ese tiempo, me pagó 100 mil soles, Christian tendría que pagar con Pamela el doble, ¿no?”, comentó el cantautor, dejando claro que, en su opinión, la pareja debería reconocer el valor de la canción y pagar lo que corresponde por su uso.

La letra fue modificada

Además, el compositor no solo reclamó el pago por la interpretación a la cantante y el futbolista, sino que también denunció que la letra de la canción fue modificada sin su consentimiento, lo cual es otro punto delicado en términos de derechos de autor.

Yzazaga explicó junto abogado de APDAYC que él es el único con la facultad para realizar modificaciones a su creación, por lo que cualquier cambio en la letra o en la forma de presentar la canción, sin su autorización, constituye una violación a la ley.

“Las obras tienen que ser respetadas tal y como las hizo su creador. Caso contrario, están infringiendo la ley y pueden enfrentar sanciones legales”, advirtió el representate de APDAYC. Para el compositor, lo que está en juego no es solo el dinero, sino el respeto hacia su trabajo y hacia los derechos de los creadores en la industria musical.

Un clásico

El Cervecero es, sin duda, uno de los temas más emblemáticos de la cumbia peruana, que fue popularizado por Armonía 10, con la voz del recordado Makuko Gallardo. La canción se ha mantenido vigente durante décadas, convirtiéndose en un clásico que ha trascendido generaciones.

En los últimos años, el tema adquirió una nueva popularidad entre los jugadores de la Selección Peruana, especialmente con Christian Cueva, quien lo hizo aún más famoso, y lo utilizó en diversas presentaciones y eventos relacionados con la Selección.

Este renovado auge de El Cervecero ha sido positivo para muchos, pero no así para su creador, que siente que se ha aprovechado de su trabajo sin el reconocimiento y la compensación adecuada. Por eso, llegó desde los Estados Unidos para llegar a un acuerdo.

Pamela Franco y Christian Cueva tienen buenas ganancias

Para Yzazaga, este no es solo un tema económico. Más allá de lo que se pueda pagar por la canción, lo que está en juego es la integridad de su obra y la forma en que se respeta la propiedad intelectual. El compositor también hizo hincapié en que los ingresos derivados del uso de la famosa canción por parte de Franco y Cueva han sido significativos.

“Ellos se están cobrando un dineral. Los promotores de eventos me dicen que antes pagaban 3 mil, 5 mil soles por presentaciones, pero ahora me dicen que quieren cobrar 45 mil soles. Es un negocio grande para ellos, y por eso creo que deben hacer el pago correspondiente”, explicó.

Yzazaga señaló que, dado el nivel de fama que la canción ha alcanzado nuevamente, especialmente con la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, los ingresos generados por su uso deben ser compartidos con el autor original para llegar a un acuerdo.

El compositor dejó claro que, si no se llega a un acuerdo en cuanto al pago de los derechos por la canción, tomará las medidas legales necesarias. “Si no pagan los 200 mil soles que pido, la situación puede empeorar”, indicó. Para Yzazaga, esta no es solo una cuestión de dinero, sino de hacer valer los derechos de autor que protegen el trabajo creativo de los compositores.

Manager de Pamela Franco llega a un acuerdo con creador de ‘El cervecero’

En el cierre de su programa, Magaly Medina abordó la controversia generada por el uso no autorizado de la canción ‘El Cervecero’ por parte de Pamela Franco y Christian Cueva.

Magaly comentó que, según José María Yzazaga, compositor de la famosa cumbia, Armonía 10 le habría pagado 100,000 soles por los derechos de la canción en el pasado, una cifra que la conductora no considera probable para esa época, pero que destaca la preocupación de Yzazaga al ver cómo su canción se sigue promocionando y tocando en conciertos.

“Está viendo que su canción está sonando en todos lados, que la promocionan, que hacen conciertos, que están los dos juntos”, comentó Magaly sobre la situación actual.

Además, la conductora reveló que el manager de Pamela Franco tendría una reunión con el compositor para intentar llegar a un acuerdo. “Nos dicen que el manager de Pamela Franco se va a reunir con el compositor de esta canción a ver si llegan a un buen acuerdo”, expresó Magaly, dejando en el aire la posibilidad de una resolución negociada entre las partes.

