Rómulo Mucho incómodo con Alejandro Narváez y Óscar Vera en Petroperú: “Las cosas ya están dadas en la línea del premier”

Titular del Ministerio de Energía y Minas se mostró incómodo con las designaciones en la petrolera estatal. | RPP

No es ajeno a los cuestionamientos. El titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, respondió por las designaciones de Alejandro Narváez y Óscar Vera al frente de Petroperú, luego de casi dos meses en el aire. Al ser consultado por las opiniones discordantes, se mostró incómodo e indicó que los nombramientos del expresidente de la empresa y el extitular del Minem “van en línea del premier” Gustavo Adrianzén.

Previo a ahondar en el flamante presidente y gerente general de la empresa Petróleos del Perú, se refirió a sí mismo e indicó que “es un hombre honesto que piensa en el progreso, en la innovación, que se debe recuperar la enorme inversión que Petroperú significa para el Perú y nunca más debe darse un salvataje”.

“En ese sentido, ya están dadas las cosas en la línea de nuestro primer ministro [sobre las designaciones], lo que hay que hacer es monitorear permanentemente para que se cumpla el decreto de urgencia, que es para nosotros el mandato, y acá están las acciones que se traducen fundamentalmente en mejorar el flujo de caja, austeridad en los gastos y todo lo que corresponde a mejorar la economía para que empiece poco a poco a mostrar las cuentas en azul y comience pagar sus compromisos”, explicó.

Titular del Minem incómodo con designaciones. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Al mencionarse que los nombramientos no han inspirado confianza, indicó que no tendría problemas en remover a los miembros del nuevo directorio si es que ellos no cumplen los objetivos propuestos para la empresa estatal.

“Nosotros como junta de accionistas respetamos las decisiones también”, insistió e indicó que la designación de Óscar Vera es responsabilidad del directorio. “Nosotros trabajamos con ellos, el directorio es el responsable, nosotros vamos a estar vigilantes, inclusive ya hemos convocado la primera reunión y vamos a poner las metas”, agregó.

Gremios en contra de nombramientos en Petroperú

A través de un comunicado, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre otras, publicaron un pronunciamiento en rechazo a “la falta de dirección e inadecuada gestión por parte del Gobierno”.

Destacaron que la empresa registró pérdidas por US$ 745 millones al tercer trimestre del 2024, “un resultado alarmante que incrementa el déficit fiscal y genera un clima de inestabilidad en la economía peruana, lo cual fue advertido hace meses”.

Comunicado conjunto en contra de decisiones dadas por el Ejecutivo. | Unión de Gremios

“En ese contexto, la Unión de Gremios considera que el Gobierno debe tomar decisiones efectivas que garanticen la viabilidad financiera de la petrolera y, por ende, la protección del patrimonio de todos los peruanos. […] Las desacertadas decisiones en los nombramientos de personas, con un criterio eminentemente político, tendrán consecuencias que terminaremos pagando todos los peruanos”, advirtieron, por lo que instaron al Ejecutivo a “tomar las riendas de este proceso y trabajar para garantizar que Petroperú sea una empresa eficiente, rentable y al servicio del interés nacional”.

Cabe mencionar que a dichas críticas también se han sumado algunos congresistas, quienes consideran que las designaciones son más políticas que técnicas. Asimismo, mencionaron que esperan que ello no represente nuevos salvatajes.

Consultado por Infobae Perú, Alejandro Narváez defendió su designación y la de Óscar Vera. En su caso, indicó que no tiene clara la resistencia a su nombramiento. “Hay muchas lecturas que pueden dársele a este proceso, desde intereses particulares o empresariales, o incluso un tema político, puramente”, indicó.

Sobre el flamante gerente general, mencionó que los cuestionamientos no tienen sentido. “Es un profesional con larga experiencia y quienes trabajan lo reconocen. Además, ha sido ministro en la cartera de Estado, y ese puesto lo ha logrado por algo”, expuso.