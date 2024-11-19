Receta de pie de manzana casero

Torta de manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Un postre que encanta</b>

Dificultad: Intermedio

Porciones: 12

Información nutricional por porción: 273.7 kcal

Nada dice “hecho con amor” como un delicioso Pie de Manzana. Perfecto para acompañar una tarde de café o cerrar una cena especial, este postre combina la textura crujiente de una masa dorada con un relleno dulce y aromático. Prepáralo con ingredientes simples y lleva el espíritu del hogar a tu mesa.

<b>Ingredientes de Pie de manzana</b>

Para la masa

2 tazas de harina sin preparar

3/4 taza de mantequilla light en cubos fríos

3/4 taza de azúcar en polvo

1 ralladura de limón

1 huevo

Para el relleno

5 manzanas rojas Delicia, cortadas en láminas gruesas

3 1/2 cucharadas de mantequilla light

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 doypack de leche

Para decorar

Clara de huevo para barnizar

<b>Preparación de Pie Manzana</b>

1. Prepara la masa

Precalienta el horno a 170 °C.

En una superficie plana, mezcla la harina y el azúcar en polvo formando un montículo.

Haz un hueco en el centro, añade la mantequilla en cubos y mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.

Agrega el huevo y la ralladura de limón al centro. Amasa hasta que la mezcla sea uniforme.

Refrigera por 30 minutos.

Estira la masa con un rodillo y utiliza ¾ de esta para forrar un molde de tartaleta de 20 cm de diámetro.

Hornea con un peso encima durante 15 minutos.

2. Prepara el relleno

En una sartén, derrite 3 1/2 cucharadas de mantequilla light.

Saltea las manzanas hasta que estén ligeramente doradas.

Agrega la canela, la esencia de vainilla y mezcla bien. Retira del fuego.

Incorpora el doypack de leche y revuelve hasta integrar.

3. Ensambla y hornea

Llena el molde con el relleno de manzana.

Usa la masa restante para cubrir con un enrejado decorativo.

Barniza con clara de huevo.

Hornea a 160 °C durante 20-25 minutos o hasta que esté dorado.

<b>Tip adicional</b>

Sirve el Pie de Manzana tibio con una bola de helado de vainilla para realzar el sabor y lograr un contraste irresistible.