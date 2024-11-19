Receta de pie de manzana casero

<b>Un postre que encanta</b>
Dificultad: Intermedio
Porciones: 12
Información nutricional por porción: 273.7 kcal
Nada dice “hecho con amor” como un delicioso Pie de Manzana. Perfecto para acompañar una tarde de café o cerrar una cena especial, este postre combina la textura crujiente de una masa dorada con un relleno dulce y aromático. Prepáralo con ingredientes simples y lleva el espíritu del hogar a tu mesa.
<b>Ingredientes de Pie de manzana</b>
Para la masa
- 2 tazas de harina sin preparar
- 3/4 taza de mantequilla light en cubos fríos
- 3/4 taza de azúcar en polvo
- 1 ralladura de limón
- 1 huevo
Para el relleno
- 5 manzanas rojas Delicia, cortadas en láminas gruesas
- 3 1/2 cucharadas de mantequilla light
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 doypack de leche
Para decorar
- Clara de huevo para barnizar
<b>Preparación de Pie Manzana</b>
1. Prepara la masa
- Precalienta el horno a 170 °C.
- En una superficie plana, mezcla la harina y el azúcar en polvo formando un montículo.
- Haz un hueco en el centro, añade la mantequilla en cubos y mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
- Agrega el huevo y la ralladura de limón al centro. Amasa hasta que la mezcla sea uniforme.
- Refrigera por 30 minutos.
- Estira la masa con un rodillo y utiliza ¾ de esta para forrar un molde de tartaleta de 20 cm de diámetro.
- Hornea con un peso encima durante 15 minutos.
2. Prepara el relleno
- En una sartén, derrite 3 1/2 cucharadas de mantequilla light.
- Saltea las manzanas hasta que estén ligeramente doradas.
- Agrega la canela, la esencia de vainilla y mezcla bien. Retira del fuego.
- Incorpora el doypack de leche y revuelve hasta integrar.
3. Ensambla y hornea
- Llena el molde con el relleno de manzana.
- Usa la masa restante para cubrir con un enrejado decorativo.
- Barniza con clara de huevo.
- Hornea a 160 °C durante 20-25 minutos o hasta que esté dorado.
<b>Tip adicional</b>
Sirve el Pie de Manzana tibio con una bola de helado de vainilla para realzar el sabor y lograr un contraste irresistible.
