Perú

Receta de pie de manzana casero

Disfruta del sabor reconfortante del tradicional Pie de Manzana con esta receta perfecta para compartir en familia. Sorprende a todos con una combinación de masa crujiente, relleno especiado y un toque de dulzura natural.

Guardar
Torta de manzana (Imagen Ilustrativa
Torta de manzana (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Un postre que encanta</b>

Dificultad: Intermedio

Porciones: 12

Información nutricional por porción: 273.7 kcal

Nada dice “hecho con amor” como un delicioso Pie de Manzana. Perfecto para acompañar una tarde de café o cerrar una cena especial, este postre combina la textura crujiente de una masa dorada con un relleno dulce y aromático. Prepáralo con ingredientes simples y lleva el espíritu del hogar a tu mesa.

<b>Ingredientes de Pie de manzana</b>

Para la masa

  • 2 tazas de harina sin preparar
  • 3/4 taza de mantequilla light en cubos fríos
  • 3/4 taza de azúcar en polvo
  • 1 ralladura de limón
  • 1 huevo

Para el relleno

  • 5 manzanas rojas Delicia, cortadas en láminas gruesas
  • 3 1/2 cucharadas de mantequilla light
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 doypack de leche

Para decorar

  • Clara de huevo para barnizar

<b>Preparación de Pie Manzana</b>

1. Prepara la masa

  • Precalienta el horno a 170 °C.
  • En una superficie plana, mezcla la harina y el azúcar en polvo formando un montículo.
  • Haz un hueco en el centro, añade la mantequilla en cubos y mezcla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
  • Agrega el huevo y la ralladura de limón al centro. Amasa hasta que la mezcla sea uniforme.
  • Refrigera por 30 minutos.
  • Estira la masa con un rodillo y utiliza ¾ de esta para forrar un molde de tartaleta de 20 cm de diámetro.
  • Hornea con un peso encima durante 15 minutos.

2. Prepara el relleno

  • En una sartén, derrite 3 1/2 cucharadas de mantequilla light.
  • Saltea las manzanas hasta que estén ligeramente doradas.
  • Agrega la canela, la esencia de vainilla y mezcla bien. Retira del fuego.
  • Incorpora el doypack de leche y revuelve hasta integrar.

3. Ensambla y hornea

  • Llena el molde con el relleno de manzana.
  • Usa la masa restante para cubrir con un enrejado decorativo.
  • Barniza con clara de huevo.
  • Hornea a 160 °C durante 20-25 minutos o hasta que esté dorado.

<b>Tip adicional</b>

Sirve el Pie de Manzana tibio con una bola de helado de vainilla para realzar el sabor y lograr un contraste irresistible.

Temas Relacionados

Peru-recetasPeru-gastronomiapie de manzana

Más Noticias

Juan Manuel Vargas regresó a Colón de Santa Fe: dos décadas después, el ‘Cementerio de los Elefantes’ le abrió las puertas

El exfutbolista nacional permaneció una temporada y media en el ‘sabalero’ antes de firmar por el Catania de Italia. “¡Que zurda, peruano!”, saludó el club santafesino la grata visita

Juan Manuel Vargas regresó a

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extralar”

Zaca TV confirmó la salida de las conductoras de “Somos lo que somos”, una decisión descrita como difícil y cargada de emoción, que marca un punto de quiebre en el proyecto y abre una etapa de cambios internos

Salandela, Miranda y Michelle dejan

Receta de tallarines en salsa blanca y champiñones

Degusta los encantos de la gastronomía peruana con Tallarines en Salsa Blanca y Champiñones

Receta de tallarines en salsa

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

El presidente interino defendió una reestructuración total del sistema penitenciario, pero señaló que “particularmente” rechaza destinar recursos a infraestructura carcelaria

José Jerí sobre las cárceles:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sobre las cárceles:

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reaparece en TikTok

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 1-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica 3-1: goles y resumen del triunfo rimense en la ‘Tarde Celeste’ 2026

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026