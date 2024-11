Fonavi 2024: Lista 21 confirma quiénes serán beneficiarios, ¿cuándo se pagará?

La Comisión Ad Hoc escogió priorizar la Lista 21 sobre el Reintegro 3. Esto es lo que se sabe hasta ahora. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz

Nueva devolución llega pronto. La Comisión Ad Hoc del Fonavi se reunió el pasado jueves 7 de noviembre y logró aprobar los lineamientos para la Lista 21 (grupo de pago 21). Así, tras semanas de espera en que los exfonavistas esperaban si se priorizarío pagar al Reintegro 3 o una nueva lista, se ha decidido avanzar con los pagos de esta último grupo la que irá para quienes no haya recibido ni un solo pago en el marco de estas devoluciones.

Sin embargo, según reveló para Infobae Perú Luis Luzuriaga, el presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú y miembro de la Comisión Ad Hoc, este pago se hará efectivo en diciembre, aunque la fecha está por definir.

Pero, además, hay buenas noticias con respecto a la Lista 21, que se sabe que irá para todos los “nuevos fonavistas”; es decir, que no hayan recibido un pago anteriorente como devolución del Fonavi. Y es que ahora podrán ser incluidos en el padrón sin restricción de edad. ¿qué significa esto?

Aprueban lineamientos de Lista 21 para la devolución a exaportantes que no aún no han recibido ni un solo pago. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Infobae/Paula Díaz

Beneficiarios de la lista 21

Si bien aún no hay forma oficial ni confirmada de conocer exactamente si un fonavista será parte de la Lista 21, sí se ha señalado que los que serán parte de este nuevo grupo de pago serán aquellos exaportantes que no han recibido un solo pago como devolución del Fonavi, pero además Luis Luzuriaga ha revelado a Infobae Perú que este irá sin restricción de edad. Esto significa que no importa si un exfonavista o heredero es mayor o menor (como se sabe, la inclusión en grupos de reintegro se hacía por rangos de edad).

“Desde 50 años para adelante, vivos y fallecidos, siempre y cuando sean nuevos”, señala Luzuriaga que se tomará en cuenta para esta nueva lista, la 21.

Así, en tanto el fonavista o su heredero tenga resuelto su acreditación como beneficiario del Fonavi en la Secretaría Técnica, anteriormente, se ha asegurado que sería parte de esta lista 21 (a los que ”las fuentes oficiales acreditaron sus periodos mensuales de aportación y/o aportaciones monetarias efectuadas al Fonavi”). Esta irá para, alrededor de 80 mil exaportantes, que no han recibido pago anteriormente.

La nueva devolución del Fonavi irá para cerca de 80 mil exaportantes. Pero estos deberán asegurar que primero cumplan un requisito sobre su estado de registro en la Secretaría Técnica. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz

Lista 21 se paga en diciembre

Luzuriaga ha confirmado para Infobae Perú que diciembre se ve como el mes en que se planea pagar la Lista 21, sin definir una fecha exacta aún. Asimismo, los representantes de los Fonavistas en la Comisión Ad. Hoc exigieron que en esta nueva devolución se integre a los Fonavistas que accedieron a los préstamos para Calaminas, conexiones domiciliarias de Agua y Desagüe (los del llamado Banco de materiales).

“La Comision en sus sesiones del 1 de febrero y 13 de junio, respectivamente, evaluó que este universo de Fonavistas al acceder a los recursos del Fonavi a través de préstamos (créditos) y no como devolución anticipada, no se beneficiaron directa o indirectamente con ese dinero. En tal razón se acordó incorporarlos al padrón de la devolución establecido en la Ley N° 29625 y sus modificatorias e incluirlos en el proceso de la devolución de su dinero”, detalló Luzuriaga.

¿Y el Reintegro 3?

Se esperaba que se definieran más termas de la Lista 21 en la sesión del martes 12 de noviembre, pero fuentes de la Comisión Ad Hoc transmitieron a Infobae Perú que dado el teletrabajo en el Estado para estos días (y, además, dado los días no laborables), esta reunión no se dio y se espera que se continue, previa coordinación, la siguiente semana.

El Reintegro 3 del Fonavi se está preparando, pero se pagaría tras la Lista 21. - Crédito infobae/Paula Díaz

Está pendiente poder avanzar con el Reintegro 3, así como se evaluara a los fonavistas que accedieron, mediante préstamos, al financiamiento de la conexión domiciliaria de electricidad con recursos del Fonavi, si se beneficiaron o no, para determinar su inclusión o exclusión al proceso de la devolución del dinero.

“Los dirigentes demostraron en su informe, con total claridad, que las obras de conexión domiciliaria no pueden ser consideradas como beneficio del Fonavi, ya que los únicos beneficiados de dichas obras son las empresas eléctricas que generan utilidades a partir de dicha inversión efectuada con el dinero descontado de las remuneraciones y aportados por los trabajadores al Fonavi”, señaló Luzuriaga.