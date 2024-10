Fonavi 2024: Lista 21 incluiría 80 mil fonavistas que hayan cumplido este requisito

La nueva devolución del Fonavi irá para cerca de 80 mil exaportantes. Pero estos deberán asegurar que primero cumplan un requisito sobre su estado de registro en la Secretaría Técnica. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz

Fonavistas en espera. Mientras aún no se decide si el siguiente pago del Fonavi —para quienes, en su mayoría adultos mayores, aportaron tantos años al Fondo Nacional de Vivienda— será para el grupo de Reintegro 3 o para la Lista 21, ya se pueden conocer detalles sobre ambos cobros pendientes.

Mientras, la lista 21 iría para 80 mil fonavistas, la del Reintegro 3 podría incluir a más de 200 mil de estos beneficiarios. Sin embargo, aún hay demora en las sesiones de la Comisión Ad Hoc. “Llevamos cuatro semanas sin sesionar: dos por el paro y otras dos porque el equipo del MEF estaba con el ministro en el Congreso. Eso ha generado retrasos”, explicó Jorge Milla, en radio Exitosa.

Así, el representante de los fonavistas ha detallado que un grupo de exaportantes pueden “tener la seguridad de que en el Lista 21 van a ser programados”.

El ‘requisito’ para estar en la Lista 21

Como se sabe, se ha anunciado que la lista 21 incluirá a fonavistas que no hayan recibido anteriormente un pago —como parte de las listas anteriores, de la 1 a la 20—, entre 70 mil a 80 mil exaportantes podrían configurar esta nueva devolución. Sin embargo, Jorge Milla detalló que estos podría “tener la seguridad” de que se incluirían en este grupo si se han acreditado correctamente en la Secretaría Técnica.

Como se sabe, al corroborar el Estado de registro en la página de la Secretaría Técnica puede salirle una serie de resultados en base a las letras A, B, C, D y E. Según se detalla, si te sale la letra E significa que tu registro está completado, que tu empleador ha remitido la información necesaria y tu cuenta está en construcción. —En algunos casos, también puede salir la letra B—.

“Si yo soy consciente, si ya me jubile este último año o he hecho mi proceso de acreditación, entonces tengo que tener la seguridad de que en la lista 21 yo voy a ser programado, porque ya subsané”, aclaró Milla en Exitosa.

Aún no hay lista oficial de beneficiarios, ni cronograma nuevo de pagos. Pero los fonavistas sí podrían tener seguridad de que serán incluidos en la lista 21. - Crédito Andina/Daniel Bracamonte

Si uno sale con otra, por ejemplo, la letra C, esto significa que uno tiene que presentar la subsanación de la observación que le planteen. “En la lista 21 aproximadamente se llegaría a 80 mil personas, pero el universo de fonavistas que a la fecha no han cobrado son cerca de 700 mil. Hay más de 600 mil fonavistas sobre los cuales la Secretaría Técnica no ha podido encontrar información. El fonavista debe preocuparse por esta situación.”, agrega Milla.

“Esa es una de las razones por las que esta demorando el proceso de reconsideraciones. se ha estado analizando el tema y seguramente algunas personas falsifican informacion. El representante de la ONP ha manifestado de que ellos en la ONP tienen un escaner que detecta adulteración de documentos. La Secretaria Técnica va a tener un scanner especial para resolver estos temas”, informó.

Estado de registro: ¿Qué significan las letras?

Para que los fonavistas puedan ver el Estado de registro en la Secretaría Técnica, deben ingresar primero al siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/.

La lista 21 iría para 80 mil fonavistas. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz

Ahí podrán consultar cómo va su trámite y podrán salirle como resultado letras entre A, B, C, D y E. Así se detalla cada uno de estos estados:

La letra A es para personas que trabajaron en empresas que desaparecieron y no se llegaron a jubilar. Estos deben ir a la ONP y solicitar una acreditación anticipada de aportes. Una vez que esta entidad verifica la información, emite una resolución reconociendo cierto periodo de tiempo. Eso automáticamente es válido para la Comisión Ad Hoc.

La letra B sale cuando la información proporcionada por su empleador se encuentra aún en proceso de verificación tras haber encontrado que todo está correcto. La secretaria técnica empieza ya a evaluarlo para que ingrese al padrón. Si sale esta letra, tu proceso está seguro.

La letra C sale cuando el empleador no ha remitido información. Ahí el fonavista debe recurrir a su empleador y decirle que remita información a la Secretaria Técnica.

La letra D sale cuando se ha detectado que la información proporcionada por el Formulario 1 referente a su empleador está incompleta. Esto debe ser subsanado. A veces la información está mal llenada, o la empresa en la que el fonavista delcaró desapareció o este aún no es jubilado.

La letra E sale cuando el empleador ha remitido la información y tu cuenta está en construcción.