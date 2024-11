Fonavi prioriza la Lista 21: Aprueban incluir a quienes no recibieron devolución sin restricción de edad

Aprueban lineamientos de Lista 21 para la devolución a exaportantes que no aún no han recibido ni un solo pago. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Infobae/Paula Díaz

Nueva devolución Fonavi más cerca. Tras semanas de no definir si se priorizaría la Lista 21 o el Reintegro 3, la Comisión Ad Hoc ha hecho un gran avance con el primero de estos grupos. Infobae Perú pudo conoce que, en la sesión del jueves 7 de noviembre de esta comisión, se aprobaron los lineamientos para la devolución al grupo 21, que, como se sabe, es uno conformado por fonavistas que a la fecha no han recibido un solo pago.

“La Comisión Ad Hoc en su sesión de hoy aprobó los lineamientos para el siguiente Grupo de pago denominado GRUPO DE PAGO 21, conformado por fonavistas que nunca han cobrado nada a la fecha y a los cuales se logró acreditar sus periodos o aportaciones monetarias efectuadas al FONAVI”, señalaron.

Asimismo, uno de los logros de la última sesión fue poder aprobar estos lineamientos considerando “no restringir la edad del fonavista para ser considerado en dicho grupo de pago”.

Lista 21: Comisión Ad Hoc aprueba lineamientos

La Comisión Ad Hoc, en su sesión del jueves 7 de noviembre, aprobó los lineamientos para el siguiente grupo de pago denominado Grupo de pago 21 (o Lista 21), el cual estará conformado por fonavistas a los que las fuentes oficiales acreditaron sus periodos mensuales de aportación y/o aportaciones monetarias efectuadas al Fonavi.

“La Comisión Ad Hoc considero no restringir la edad del Fonavista para ser considerado en dicho grupo de pago [Lista 21]”, señala el comunicado compartido a Infobae Perú.

Así, como se señala, no solo es una buena noticia para los fonavista que a la fecha no han recibido ni un solo pago de devolución, tras tantos años de aporte, sino que ahora no habrá una restricción de la edad para ser incluido.

