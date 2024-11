Fonavi acelera devolución de Reintegro 3 y Lista 21 con elección de representante ONP ante Comisión Ad Hoc ¿Cuándo sesionarán?

Devolución del Fonavi. Mientras se define el destino de la Lista 21 y el Reintegro 3, los fonavistas esperan que el MEF incluya una partida en el Presupuesto 2025 que haga justicia a sus aportes. Crédito Difusión

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó al exviceministro de Hacienda, Rodolfo Baca Gómez Sánchez, como representante de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ante la Comisión Ad Hoc creada con la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a los trabajadores que contribuyeron al mismo.

La resolución ministerial Nº 349-2024-EF/10 también da por concluida la participación de Eduardo Josué Mariños Alfaro como representante del MEF ante dicha comisión, en la que se mantuvo desde julio del 2023. Entre los siguienrtes pasos del grupo estará la definición de la Lista 21 y el Reintegro 3.

El relevo en la Comisión Ad Hoc del Fonavi se produce luego de la conclusión de la designación de Eduardo Mariños como Director General la Oficina de Ingeniería de Procesos de la ONP, según el documento publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.

Tras un breve paso por el Viceministerio de Hacienda en enero del 2024 -entregó el cargo a Betty Sotelo apenas en febrero-, Rodolfo Baca se mantenía a la fecha como Director General de la Oficina de Gestión de Riesgos de la ONP.

La trayectoria de Baca incluye una licenciatura en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y un título de Contador Público por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Además, ha obtenido una maestría en Derecho Financiero Internacional (LLM) en el King’s College London y otra en Gobierno y Políticas Públicas por la PUCP.

Roberto Gómez será el representante de la ONP ante la Comisión Ad Hoc del Fonavi. Antes estuvo en el cargo para el periodo 2022-2023. Créditos: El Peruano

Durante su carrera, Baca ha desempeñado roles en diversas instituciones. Fue antes director general del Fondo Consolidado de Reservas (FCR) durante ocho años. Su labor se centró en la implementación de estrategias para mitigar riesgos financieros en el sector de pensiones.

Antes de su paso por la ONP, Baca trabajó en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) durante cuatro años. En esta entidad, contribuyó al fortalecimiento de la regulación financiera, asegurando la estabilidad y el cumplimiento normativo en el sector bancario y de seguros.

Aún hay fonavistas que no han sido incluidos en ninguna de las 20 listas que se elaboraron para las devoluciones del Fonavi. ¿Qué se sabe sobre un posible nuevo grupo de pago? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Reintegro 3 o Lista 21: ¿cuándo volverá a sesionar la Comisión Ad Hoc de Fonavi?

Luis Luzuriaga, representante de los fonavistas ante la Comisión Ad Hoc, conversó esta mañana con Infobae Perú y explicó que, tras la elección de Roberto Goméz en el asiento de la ONP, todavía falta conocer al representante del MEF. Sin embargo, esta otra designación se haría oficial mañana miércoles 6 de noviembre, pues la siguiente sesión está programada para el jueves.

¿Qué se debatirá primero, Reintegro 3 o Lista 21? La posición de los exaportantes del Fonavi es que los dos puedan desarrollarse de manera paralela, pues todo “es cuestión del sistema”. Anteriormente, la PCM había declarado que no tenían recursos ni personal suficiente para dicha gestión, pero Luzuriaga recuerda que han tenido tiempo desde el 26 de agosto para definir los padrones.

Se espera que el grupo perteneciente al Reintegro 3 materialice la devolución para unos 400.000 ó 500.000 exaportantes del Fonavi, pues su lista incluye a los mayores de 70 años. Aquí también están los fonavistas fallecidos. Por su parte, la Lista 21 tendría incorporados a unos 80.000.

Vale precisar que existen dos fuentes de recursos para la devolución: los directos, que vienen de Fonavi y representan lo acumulado desde la pandemia de 2019 hasta la fecha. Gracias a ellos, ya se ha repartido dinero a 470.000 fonavistas por S/1.100 millones. Así, la Comisión Ad Hoc tiene en sus cuentas S/ 1.300 millones en estos momentos. Sin embargo, el Estado “todavía no ha puesto un sol de su deuda”, señala Luzuriaga.

Esta es la otra fuente. Los fonavistas esperan que, en el Presupuesto 2025 del MEF, aparezca una partida para el pago de su deuda durante el próximo año y terminar esta primera etapa, correspondiente al adelanto. Todavía falta la etapa en la que se entregará las aportaciones a cada fonavista.

“Solo esta etapa está valorada en S/ 6.800 millones, que ya se ha venido devolviendo. Entre lo que se ha devuelto y lo que hay en caja se ha retornado S/ 3.400. Nos faltarían S/ 3.400 más. No es una cifra que a nosotros se nos ocurra, sino que es producto de la actualización del dinero que se ha venido recuperando”, detalló Luzuriaga para Infobae Perú.

Todavía no se sabe si la Lista 21 o el Reintegro 3 será el siguiente pago del Fonavi. Foto: El Peruano

Fonavi: Reintegro 3 se retrasa, pero Lista 21 podría cobrar este año

La Comisión Ad Hoc del Fonavi enfrenta retrasos en sus sesiones debido a la ausencia de representantes del Ejecutivo, lo que ha afectado el proceso de devolución de aportes a miles de fonavistas.

Según informó Infobae Perú, desde finales de agosto, el Ejecutivo no ha asistido a aproximadamente siete reuniones, lo que ha impedido la aprobación de nuevos pagos a los contribuyentes del Fonavi.

El pasado 24 de agosto, una sesión programada no se llevó a cabo debido a la falta de representación del MEF, según fuentes de la comisión.

Esta situación se debe a la espera de la designación de nuevos representantes del Ejecutivo, tras la salida del encargado anterior. Además, también estaba pendiente la designación del representante de la ONP.

A pesar de estos inconvenientes, la reciente designación de Rodolfo Baca en el cargo vacante podría facilitar la reanudación del proceso, permitiendo que la Lista 21 de fonavistas pueda recibir sus pagos este año.

La devolución de los aportes al Fonavi solo pueden realizarse en sedes del Banco de la Nación. Foto: Defensoría del Pueblo

Fonavi: Lista 21 se publicaría en diciembre

El tercer grupo de reintegro del Fonavi, conocido como Reintegro 3, aún no ha sido anunciado oficialmente. Sin embargo, se anticipa que incluirá a exaportantes que no han recibido el total de sus fondos y a aquellos que no fueron incluidos en listas previas.

Según la comisión ad hoc del Fonavi, este grupo tiene como objetivo beneficiar a aproximadamente un millón de fonavistas que, a pesar de figurar en las primeras 19 listas de devolución, aún no han obtenido sus aportes completos.

Pablo Palacios, director de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica del Fonavi, ha anunciado que se espera que el registro de beneficiarios de la Lista 21 esté disponible hacia finales de 2024 o principios de 2025.

La preparación de la Lista 21 es uno de los pasos más esperados por los exaportantes, ya que representa una nueva oportunidad para aquellos que aún no han recibido sus fondos.

Desde este martes 27 de agosto, miles de fonavistas ya pueden recibir una nueva devolución del Fondo Nacional de Vivienda. (Crédito: Infobae Perú/Paula Díaz)

¿Qué es el Fonavi?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa establecido en Perú en 1979 con el propósito de facilitar el acceso a viviendas para los trabajadores. Este fondo se nutría de contribuciones obligatorias tanto de empleados como de trabajadores, destinadas a financiar la construcción, adquisición y mejora de viviendas para los afiliados.

El Fonavi operó hasta 1998, momento en el cual fue desactivado. Desde entonces, se han implementado diversos procesos para reembolsar a los aportantes los montos que contribuyeron durante su vigencia.

Logo de la Secretaría Técnica Fonavi. Foto: Secretaría Técnica Fonavi