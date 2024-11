Nadine Heredia pidió buscar aportantes falsos y promovió contrato ficticio por $30,000, revela Martín Belaúnde Lossio

Fuente: Canal N

El empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor del expresidente Ollanta Humala, reveló este martes que la exprimera dama Nadine Heredia solicitó la búsqueda de “aportantes falsos” y promovió un contrato ficticio de 30,000 dólares para encubrir dinero presuntamente ilícito. Las declaraciones fueron realizadas durante el juicio que enfrenta el exgobernante por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011.

“Debo decir que yo no he realizado ese aporte de 65 mil soles que se me atribuye como propio. Lo hice a pedido de Nadine Heredia, quien me pidió coordinar para que consiguiese nombres de algunas personas para que el partido (Nacionalista) pudiese justificar los recursos que habían ingresado de manera subrepticia y sin justificar ante la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)”, afirmó ante el tribunal.

Describió cómo logró “conseguir personas”, incluido su propio padre, para que figuraran como donantes de “130 mil soles o 65 mil soles, como es mi caso”. Estos eventos, detalló, ocurrieron a fines de julio de 2006. “Presté nombres para que se pusieran como aportantes falsos”, admitió antes de confirmar que se acogió a la colaboración eficaz y que el Poder Judicial aprobó el acuerdo de beneficios.

El empresario también indicó que, ese mismo año, Heredia le comunicó que compraría una propiedad y necesitaba justificar ingresos para un crédito hipotecario en el Banco de Crédito del Perú (BCP). Por ello, le solicitó a su compañía Centros Capilares que fabricara un contrato. “Creamos uno de 30 mil dólares para que ella lo pudiera firmar”, relató.

Nadine Heredia en una fotografía de archivo

Aunque su gerente general se negó a firmar, ya que los fondos era “injustificables”, Belaúnde Lossio dijo que procedió a hacerlo porque “no iba a generar perjuicio a la empresa”. A continuación mencionó que otra empresa, Aceites del Asia, en la cual era accionista, emitió otro contrato a la exprimera dama por 52 mil dólares, esta vez “real”.

“Para ayudar a la señora, le pedí a mi padre que la contratara por 52 mil dólares. Hubo un pago inicial de 8,640 dólares, solo ese se efectuó, además de tres pagos de 4,320 dólares, y se rescindió el contrato, no hubo otros pagos”, señaló. Respecto a la compañía Todo Graph S.A.C., explicó que esta fue creada a solicitud de Heredia para justificar ingresos tras la derrota electoral de 2006.

“Le sugerí crear una imprenta. (Le dije) se vienen unas elecciones y, a partir de ahí, vas a poder dar servicios de afiches y volantes”, señaló. Agregó que Heredia lo autorizó a proceder con el plan, por lo que, a principios de agosto de 2006, ella le entregó “en efectivo” un presupuesto de 51 mil dólares, con lo que formalizó la empresa. El abogado Jorge Chang fue registrado como accionista.

El expresidente Ollanta Humala intervino en el juicio en su contra. (Foto: Poder Judicial)

“La empresa empezó a producir en octubre de 2006 y, en noviembre, Nadine me pidió transferir la empresa” al excongresista Santiago Gastañadui, además de reasignar las acciones de Chang a Maribel Vela Arévalo, expresidenta de la ONG Prodin, afirmó. Belaúnde Lossio indicó, finalmente, que la exprimera dama recibió $400,000 del exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, además de apoyo financiero del régimen venezolano.

Refirió que los fondos se entregaban “en la casa de Nadine” o él los recibía “personalmente” para luego dárselos a Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama, quien “manejaba las finanzas” del partido. “Finalmente, quiero decir que me sometí a un proceso de colaboración eficaz en 2018, del que he sido notificado ayer de la aprobación del acuerdo; sin embargo, no tiene la condición de consentido”, concluyó.

La defensa de Heredia, por su parte, pidió la nulidad de la declaración y cuestionó que el Ministerio Público no comunicara previamente que el empresario se convirtió en colaborador, lo cual los tomó “por sorpresa”. Por este caso, el fiscal anticorrupción Germán Juárez ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años para Heredia.