Nicole Zignago, su regreso a los Grammy Latino y la inspiración de su padre Gian Marco, pese a marcar distancia: “Él entendió mi proceso”

Nicole Zignago nominada al Grammy 2024 en dos categorías

Nicole Zignago siempre ha sabido lo que quiere desde que decidió enrumbarse en la música: ser reconocida por sí misma y no por su padre, el querido artista Gian Marco. En conversación con Infobae Perú, la hoy nominada al Grammy Latino 2024, en las categorías Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Canción Regional Mexicano, acepta que ha sido severa en su decisión. Sin embargo, asegura que esto le enseñó a mejorar a nivel personal y profesional.

Confiesa también que aunque siempre quiso avanzar sola en la música, es consiente de que no la amaría tanto si no fuera por su padre, quien hoy en día hizo un alto en su carrera por estar delicado de salud. En medio de la madurez de su vida, Nicole Zignago nos abre su corazón y nos cuenta cómo se siente hoy en día, después de tanto camino recorrido para lograr sus sueños.

Segundo año que te nominan, ¿cómo te sientes?

Estoy muy feliz y agradecida por tener este reconocimiento por parte de los colegas de la Academia. Siento que cuando empiezas a dedicarte a esto siempre sueñas con una nominación, con los Grammy. Es bonito poder recibir este abrazo de la industria, de mis colegas. También de recibir este reconocimiento por mi primer disco. Es una emoción muy grande.

¿Y los nervios?

No me siento nerviosa. Estoy emocionada y agradecida. Trato de estar muy presente, agradeciendo esto todo el tiempo y acordándome de lo mucho que lo he soñado durante bastante tiempo, ya estar ahí es... suena muy cliché, y lo dice todo el mundo que queda nominado, como estar nominado ya es ganar, pero es verdad, es un honor para mí estar en esta categoría también tan bonita donde he visto a colegas y amigos competir en algún otro momento.

Justamente estás nominada junto a dos amigos tuyos, Mau y Ricky Montaner. ¿Has podido hablar con ellos?

Estar rodeada de gente que admiro un montón como Caloncho, Mau y Ricky, que son grandes amigos, es muy emocionante. Tener este reconocimiento con mi primer disco y poder compartir este logro con ellos es un sueño. La competencia está bastante fuerte. El día que salieron las nominaciones, nos juntamos en casa de Ricky (Montaner) a celebrar con otros amigos que también habían quedado nominados. Como te digo, al final del día es tan bonito, nos miramos todos y decimos: “Wow, miren lo que estamos haciendo”. Los hemos soñado y ahora estamos celebrando, de verdad es que no hay premio más grande.

Tu papá también está nominado. Doble felicidad...

Sí, despertarnos en la mañana con la noticia. Yo corría al cuarto de mi papá y mi papá me miraba y me decía: “China, qué loco, que a los cuatro añitos comenzaste a cantar”. Obviamente, desde que me metí en este mundo aprendí mucho de él y aprendo mucho de él, y comparto mucho con él. Haber forjado mi propio camino y ahora vernos a los dos nominados, no sé, es muy loco y muy bonito.

Gian Marco y Nicole Zignago nominados al Latin Grammy 2024 a Mejor Canción del Año y Mejor Álbum Pop.

Gian Marco, tu padre, dijo que tú no dejas que se metan con tu trabajo, que has forjado tu propio camino....

Sí, creo que a veces he sido muy dura y he pagado pato, como decimos en Perú. En ciertas cosas he metido la pata y como que he tenido ciertas caídas bastante complejas con mi camino. Me he dado duro porque he querido aprender lo que es estar completamente (sola). Sí....creo que a veces me la he hecho un poco más difícil de lo que pude habérmela hecho. También creo que por el ego, por querer decir quiero que esto sea completamente mío.

¿Y ahora cómo te sientes?

Ahora ya no cargo tanto el hecho de ser la hija de, siento que antes lo cargaba más. Era como, no quiero que me vean con mi papá. Cuando me nominaron en los Grammys la primera vez, ‚en el 2022, mi papá dijo ‘vamos a ir’. Yo le dije: ‘Vamos, no. Tú no vas’. Y no porque sienta vergüenza, eso nunca. Creo que mi papá lo entendió y entendió mi proceso. Quería que me reconozcan por mi trabajo y por lo que yo hago.

¿Te agradaba que no sepan que Gian Marco era tu padre?

Me ha pasado que estoy en un estudio, estamos trabajando y alguien menciona a mi papá. Dicen: ‘Ay, tú eres hija de Gian Marco’. Y yo sí. Me gustaba ese sentimiento de que no supieran, pero ahora en vez de cargarlo, siento que lo llevo con mucho orgullo. No tendría el respeto que le tengo a la música y a esta carrera si no hubiera visto a mi papá hacer su propia carrera también.

Tu padre también lo pasó seguramente con tus abuelos...

Sí, con Regina (Alcóver) y con mi abuelo, que en paz descanse, Joe Danova. Pero al final del día cada quien tiene su camino, sus procesos y sus formas de crecer y desenvolverse en esta carrera. Me encanta estar en los Grammys y celebrar esto con mi papá. Ver que él también está nominado en dos categorías se me hace muy bonito.

Háblame de ‘Escrita’, nominado a Mejor Álbum Vocal Pop

‘Escrita’ salió en mayo de este año y le pongo este título por esta rutina que tengo diaria de escribir, la práctica que tengo conmigo. En uno de los escritos que estaba haciendo, terminé con la frase ‘porque me quiero viva, me quiero en tinta, porque me quiero escrita’. Porque escribía de lo mucho que prefiero verme reflejada en papel en lugar de mirarme en el espejo. En el espejo me veo borrosa, porque entran ciertos prejuicios externos, internos míos, y era necesario para mí mirarme ahí, escrita, en mis canciones . Y ahora, ya la premiación.

Nicole Zignago nominada con su primer álbum “Escrita”. (Paula Elizalde/Infobae Perú).

Tienes una segunda nominación en los Grammy Latino, con Canción para olvidarte...

Sí, estamos nominados a Mejor Canción Regional Mexicana, con el tema Canción para olvidarte, interpretada por Majo Aguilar, una gran artista del regional mexicano. Escribimos esa canción hace muchos años con Nabález, con Mango y con Chris Zadley, que son tres compositores, productores a quienes admiro mucho. El demo quedó grabado en mi voz hace muchos años, hasta que Majo Aguilar la escuchó y la quiso grabar. Ver que está nominada es una emoción muy grande, porque nunca quiero dejar de escribir para otros artistas, es algo que sigo haciendo hasta el día de hoy.

La última vez que hablamos me dijiste que tus vestuario también era importante. ¿Ya lo tienes para la premiación?

No he tenido tiempo de pensar en eso por la gira con Camilo, pero apenas regrese me voy a poner a planear el tema de la ropa que es algo que también me encanta y me emociona mucho. Es muy divertido para mí ver no solamente qué me voy a poner el día de la premiación, sino también en los eventos extras o cuando se hace promoción o entrevistas, toda esa semana de Grammys.

Nicole Zignago y Camilo se encuentran en gira. Instagram.

En lo personal, ¿cómo te encuentras hoy en día? Hace unos meses terminaste tu relación...

Feliz, también estaba feliz en esa relación. Ahora estoy muy tranquila conmigo, con mi carrera, no he parado, siempre con el corazón abierto para enamorarme en algún momento otra vez, pero por el momento conmigo y muy tranquila.

¿Cómo va la relación con las redes sociales, que a veces no es tan amable?

Siempre es algo con lo que batallo, fíjate, como que me causan un montón de ansiedad las redes. Bueno, no un montón, tengo mis días, obviamente. Soy humano y la relación con las redes sociales siento que es algo complejo. Estoy súper agradecida porque existen, porque puedo exponer mi trabajo por ahí y darme a conocer más, pero también aprendiendo a cómo hacer, cómo tener una relación sana con ellas. Hay días en que las uso y me encantan porque me hacen estar en contacto con la gente que me sigue y es súper divertido, otras es muy complejo.

Ah, igual que tú, hay hijos de reconocidos artistas que se vienen abriendo paso en la industria como Stefano Meir y Tomás Suárez Vértiz, ¿los conoces?

No conozco al hijo de Pedro Suárez Vértiz, sé quien es, pero no he seguido de cerca su carrera. Conozco a Stefano, al hijo de Christian, sé que es actor y es increíble. Obviamente, les deseo a los dos lo mejor, que representen a nuestro país siempre.

Nicole Zignago fue nominada a los Grammy Latino por segunda vez. Infobae Perú /Paula Elizalde