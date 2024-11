Dalia Durán asegura que John Kelvin no tenía una relación con Glenda Rodríguez: “Él no ha estado con ella hace tiempo”

Dalia Durán asegura que John Kelvin no mantenía una relación con Glenda Rodríguez. 'Magaly Tv La firme'

Gran sorpresa han generado las recientes declaraciones de Dalia Durán, expareja de John Kelvin y víctima de agresiones físicas por parte del cantante en 2021. En una comunicación con ‘Magaly TV La Firme’, Durán afirmó que John Kelvin y Glenda Rodríguez no mantenían una relación sentimental desde hace tiempo, y sugirió que el conflicto que llevó a la detención de ambos habría sido planificado por Rodríguez.

Dalia Durán declaró que, en su opinión, este incidente era predecible. “Se veía venir, porque ella lo iba a centrar”, comentó la cubana. Según Durán, Jonathan Sarmiento, conocido como John Kelvin, regresó recientemente de una serie de presentaciones musicales y se encontraba distanciado de Rodríguez.

Afirmó también que el cantante pasó el día con uno de sus hijos para celebrar su cumpleaños en la casa de su familia, antes de que ocurriera el altercado.

“Él ha estado solo; John no ha estado con ella hace tiempo. John ha estado en casa de su familia, yo te lo puedo asegurar. No ha estado viéndose con ella porque ha llegado recién de viaje y de frente ha venido a ver al bebé. Luego dejo a mi bebé acá y han estado muy bien, han estado tranquilo. Ella ha estado buscándolo por todos lados porque Jonathan la tenía bloqueada”, aseguró.

La modelo cubana del cantante negó además tener algún vínculo sentimental con él y confirmó que su relación se limita a la crianza de sus hijos. “Nosotros no tenemos ningún tipo de relación. Él solo me pidió que le permitiera ver a su hijo porque no estaba con la chica; está separado, yo lo sé. Ha estado de viaje trabajando”, agregó.

Dalia Durán afirma que han ‘centrado’ a John Kelvin

Dalia Durán dejó entrever que Glenda Rodríguez podría haber planeado la confrontación para sacar provecho de la situación. Como se sabe, John kelvin se encuentra detenido en la comisaria de Sol de oro de Los olivos luego de que fue detenido en un Hotel en San Martín de Porres tras haber supuestamente agredido a la bailarina.

“Esto ya se veía venir... él sabía que esto iba a pasar, porque ella ya le había dicho: ‘Te voy a denunciar y te voy a pedir plata. Te voy a dejar sin plata’”, comentó Durán.

Dalia Durán firma que ambos se agredieron

Además, la exesposa de John Kelvin reveló detalles sobre el conflicto que ocurrió la madrugada del viernes 8 de noviembre en un hotel ubicado en la avenida Los Alisos, indicando que ambos habrían intercambiado golpes durante la disputa y que incluso rompieron mutuamente sus teléfonos.

“Él creo que tiene el teléfono reventado, ella también le ha roto el teléfono y creo que le ha pegado, o sea, han sido golpes mutuos. En este caso, no fue como conmigo; ella lo ha estado buscando a él”, detalló.

Las declaraciones de Durán han generado un gran revuelo en la audiencia, especialmente porque, tras haber sido víctima de violencia por parte de Kelvin en el pasado, ahora parece expresar una visión más comprensiva hacia el cantante y cuestionar el papel de Rodríguez en este conflicto.

Dalia Durán salió en defensa de John Kelvin luego que lo denunciaran por agresión. (Foto: Captura de IG)

John Kelvin pasó la noche detenido y Glenda Rodríguez salió en libertad

John Kelvin se encuentra envuelto en serios problemas luego de haber sido denunciado por su actual pareja, Glenda Rodríguez, quien aseguró que el cantante de cumbia la violentó de manera física mientras se encontraban en una habitación de hotel.

Asimismo, trascendió que la expareja de Dalia Durán pasó la noche en la comisaría, lo que ha hecho pensar a muchas personas que su situación se encuentra bastante complicada, especialmente por no haber cumplido con las reglas de conducta que se le impuso tras haber recuperado su libertad.

De otro lado, se conoció que Glenda Rodríguez también se encontraba detenida en la comisaría, pues contaba con una requisitoria; sin embargo, luego se confirmó que esta medida ya no se encontraba vigente, por lo que al final fue dejada en libertad.

John Kelvin pasará la noche en la comisaría, mientras que Glenda Rodríguez fue liberada. | Amor y Fuego.