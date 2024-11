John Kelvin es detenido por agredir de forma física a su pareja Glenda Rodríguez. ATV- Exitosa.

El cantante Jonathan Sarmiento, conocido como John Kelvin, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja, Glenda Rodríguez, de 38 años, en el distrito de Los Olivos.

El incidente habría ocurrido la madrugada del viernes 8 de noviembre en el interior de un hotel ubicado en la avenida Los Alisos, donde, según la denuncia, el artista en aparente estado de ebriedad habría golpeado a Rodríguez en el rostro y el cuerpo.

Ambos fueron trasladados a la comisaría de Sol de Oro de Los Olivos, donde John Kelvin permanece detenido mientras avanzan las investigaciones. Cabe recordar que esta no es la primera denuncia de violencia en la que se ve involucrado el cantante.

En marzo de este año, Glenda Rodríguez también lo acusó de agresión en un restaurante de Pachacamac. La bailarina reveló en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’ que fue víctima de violencia física por parte del cantante John Kelvin.

Según su testimonio, el cumbiambero, en estado de ebriedad, la golpeó en el rostro frente a su propia familia, causando gran conmoción entre los presentes. “¡Él me pegó! Todos vieron que me dio una cachetada, un puñete en la cara. Yo ya no aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila”, expresó Glenda.

Sin embargo, días después se retractó, retiró la denuncia y comentó que “no había pasado nada”, a pesar de haber testigos de los hechos de violencia.

Glenda Rodríguez, pareja de John Kelvin, se muestra afectada

Glenda Rodríguez, una joven anfitriona, declaró ante los medios que lleva más de un año de relación con el intérprete chalaco y mostró su rostro visiblemente afectado, afirmando que había sido agredida físicamente por Sarmiento bajo los efectos del alcohol.

“Mira mi cara, estoy toda golpeada. Soy pareja de él desde hace un año y cuatro meses. Hombres así no deben de servir”, comentó ante las cámaras de Radio Exitosa captaron su testimonio, que ha generado gran indignación en la opinión pública.

Sin embargo, el historial de John Kelvin en casos de violencia familiar se remonta a 2021, cuando fue condenado a prisión tras ser denunciado por la madre de sus hijos, Dalia Durán, por agresiones físicas y psicológicas. El cantante cumplió un año de condena en un penal de Lima antes de ser liberado.

En tanto, ambos han pasado por médico legista que determinarán que tipo de lesiones han sufrido durante la fuerte pelea que habrían tenido en horas de la madrugada del viernes 8 de noviembre. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las acciones legales que se tomarán contra John Kelvin o Glenda Rodríguez.

Glenda Rodríguez y John Kelvin fueron emarrocados

Pasadas las 11 de la mañana, Glenda Rodríguez y el cantante John Kelvin fueron trasladados esposados por la Policía Nacional del Perú para continuar con las diligencias correspondientes luego de la denuncia de agresión.

La salida de ambos esposados llamó la atención de la prensa, especialmente en el caso de Glenda, quien es sindicada como víctima de la agresión.

La bailarina, visiblemente afectada, declaró a la prensa que habría sufrido golpes en el rostro, los cuales le habrían causado una fractura en el tabique. Minutos después, John Kelvin salió de la comisaría usando mascarilla y capucha, acompañado de agentes policiales.

Ambos fueron trasladados en el mismo vehículo policial para completar las evaluaciones periciales requeridas por el Ministerio Público, que servirán como parte de las pruebas en el caso.

Ministerio de la Mujer llegó a comisaría para apoyar a Glenda Rodríguez

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha informado que un equipo especializado del Programa Nacional Aurora se encuentra en la Comisaría de Sol de Oro, en el distrito de Los Olivos, para brindar atención integral a Glenda Rodríguez, quien denunció agresiones físicas por parte del cantante de cumbia, John Kelvin, actualmente detenido.

“Un equipo del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encuentra en la Comisaría Sol de Oro a fin de brindar atención integral a la víctima de violencia por parte de un cantante de cumbia que fue detenido por la Policía del Perú”, indicó el Ministerio en un comunicado.

El MIMP también solicitó a la Fiscalía considerar en su investigación los antecedentes de John Kelvin, quien ya tiene una condena previa por agresión a otra de sus exparejas. Esta petición subraya la necesidad de evaluar el historial del cantante en el marco de los cargos actuales, lo que podría derivar en un incremento de la pena de confirmarse la reincidencia.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.