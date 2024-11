Rafael Fernández desafía a Christian Domínguez a mostrar pruebas y habla de Vanessa Pumarica. (Captura: Magaly TV La Firme)

Hace poco, el empresario Rafael Fernández respondió con contundencia a las declaraciones que Christian Domínguez dio meses atrás, en las que lo calificó de “cobarde” y aseguró que no era su amigo como para guardarle secretos.

Estas palabras de Domínguez surgieron luego de que se insinuara que Karla Tarazona, su expareja, le habría sido infiel con él. En ese momento, Domínguez le advirtió que no lo buscara porque no le interesaba protegerlo ni guardar cosas en secreto.

“Me parece cobarde que haga insinuaciones de lo que tenía en su imaginación. (…) Una vez dijeron, ‘yo no soy tu amigo y no tengo por qué guardarte secretos’… así que estás hace más de dos años fuera de esto, no te busques problemas donde no hay, vive tu vida tranquilo, no te ganes problemas por las puras”, fue lo que declaró Christian Domínguez en aquella ocasión, visiblemente molesto.

Sin embargo, ahora el popular ‘Huevero’ decidió romper su silencio y respondió directamente al cumbiambero, lanzándole un reto claro en ‘Todo se filtra‘. “Bueno, que las diga, si sabe cosas mías. Yo de aquí de frente, el que sabe cosas mías que las diga, yo no le tengo miedo”, dijo en un inicio.

“A la única que le tengo miedo es a mi madre. Si quieren salir a hablar, que salgan, pero con pruebas. Yo ya no me voy a dejar pisar el poncho porque estoy cansado”, afirmó Fernández, dejando en claro que no tiene intención de seguir permitiendo que se siga especulando sin fundamento sobre su vida privada.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre Vanessa Pumarica?

Con estas palabras, Fernández deja entrever que está dispuesto a enfrentar cualquier declaración que se haga sobre él, siempre que haya evidencia que respalde tales afirmaciones. Además, Rafael Fernández también se refirió a los recientes rumores que lo vinculan con Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela Franco.

Este vínculo surgió tras comentarios hechos en el programa Magaly TV, La Firme, donde se sugirió una conexión entre Fernández y Pumarica. Ante estas insinuaciones, el empresario mostró su indignación y expresó su rechazo a aquellos que buscan afectar su vida privada, enviando a “un payaso” a lanzar comentarios infundados.

“No me gusta que mi tranquilidad me la muevan, y encima mandan a un payaso a hablar (…) Me parece hiperbajo, a una mujer humillarla así por más que haga o diga lo que ha hecho”, expresó Fernández en referencia a la forma en que se ha abordado la situación de Vanessa Pumarica.

Fernández subrayó que le resulta irrespetuoso e innecesario humillar a una persona, especialmente si se trata de una mujer, basándose solo en rumores y sin ninguna prueba concreta. Fernández respondió a los rumores que lo vinculan con Vanessa.

El empresario negó rotundamente cualquier relación con Pumarica y aclaró que nunca ha tenido contacto con ella en ninguna circunstancia. “No, no, yo no conozco a Vanessa Pumarica. O sea, yo no tengo nada que ver en esos temas, es que se arreglen sus asuntos entre ellos, no sé, pero meterme a mí en cosas así, con esto... tranquilo”, expresó.

Al ser consultado de nuevo para confirmar si había tenido alguna interacción con ella, Fernández reiteró firmemente su posición: “Obviamente, yo no, no, no, no, no, no, no”, dejando en claro que no hay motivo alguno para asociarlo con Pumarica.

