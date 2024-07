Rafael Fernández se pronuncia por beso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Lo que sospechaba era real”

Rafael Fernández sobre el beso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. (Captura: @rafaelmfernandez)

Siempre tuvo sospechas. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 30 de julio, la conductora Magaly Medina volvió de sus vacaciones por fiestas patrias en vivo con dos destapes. Uno de ellos, fue la reconciliación entre el cantante Christian Domínguez, y la conductora Karla Tarazona, pese a que lo negaron infinidad de veces.

En el clip, se puede ver a los conductores de ‘Préndete’ besándose frente a sus amigos, compañeros de trabajo y sus hijos en el cumpleaños de Domínguez. Ante esto, el empresario Rafael Fernández no dudó en pronunciarse a su estilo en redes sociales, sin referirse directamente a ellos, pero compartiendo sus pensamientos a través de un video de un conocido coach.

“Odio darme cuenta de que lo que sospechaba era real. ¿Pasa, no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando. Sin embargo, confías y sigues, pero al tiempo descubres que todo lo que pensaste fue cierto. Y odio el momento porque ahí te das cuenta de que invertiste tu tiempo y ofreciste tu confianza a una persona que no se lo merecía”, compartió Rafael Fernández en sus historias de Instagram.

Rafael Fernández sobre el beso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. (Captura: @rafaelmfernandez)

Además, Fernández lanzó una crítica directa para la que fue su exesposa: “Yo creo que no hay nada que me guste más que me mientan cuando ya sé toda la verdad. Me gusta mucho ver lo miserable que puede ser una persona”, añadió.

Como se recuerda, en marzo de este año, la conductora de ATV ya había revelado en su programa declaraciones del empresario sobre Christian Domínguez tras su ruptura con Karla Tarazona. Según Fernández, Karla siempre estaba pendiente de su ex, lo que le hacía dudar de que ella lo hubiera superado.

“Rafael Fernández nos comentó que él pensaba que entre Karla y Domínguez todavía quedaba algo, al menos por parte de ella, y ese era su motivo de celos. (…) Nos contaba que Karla Tarazona nunca se desentendía por completo de Christian, y no solo porque era el padre de su hijo, sino que siempre estaba averiguando a través de terceras personas sobre su vida, qué hacía, qué pasaba con Pamela, todo”, relató Magaly Medina en aquella oportunidad.

Rafael Fernández sobre el beso entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. (Captura: @rafaelmfernandez)

Rafael Fernández revela la verdadera razón de su divorcio con Karla Tarazona

El empresario Rafael Fernández, conocido como el ‘huevero’, causó revuelo el pasado 25 de marzo al expresar su opinión sobre las imágenes que mostraban a Karla Tarazona y Christian Domínguez juntos en el partido de fútbol de su hijo. Fernández insinuó que la cercanía entre su entonces esposa y el cantante de cumbia fue el detonante para poner fin a su matrimonio con Tarazona.

Según Fernández, la posibilidad de que Karla y Christian hubieran retomado su relación sentimental fue una de las principales razones por las que decidió divorciarse. “Hay personas que, a pesar de todo, pueden llegar a perdonar, y creo que Karla sufrió mucho en su momento con todo ese tema. Pero una situación así, yo ya sabía qué podría pasar, estuvieran juntos o no. Yo nunca supe si ahí existía algo o no, y ese fue uno de los motivos por los cuales decidí divorciarme”, explicó.

El empresario también se justificó respecto a las denuncias que Karla había hecho en su momento, indicando que el acercamiento entre la excomediante y Domínguez iba más allá de lo amistoso. “Ahí existía algo, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales me divorcié,” afirmó Fernández, dejando claro que la aparente relación entre Tarazona y Domínguez fue un factor determinante en su decisión.

Karla Tarazona no descarta iniciar acciones legales contra Rafael Fernández.