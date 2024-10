Óscar Carrillo revela cómo enfrentó las consecuencias de la fama debido a ‘Tatán’ y lo que piensa de las críticas contra Mario Cortijo

El experimentado actor relata cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación y cómo se protegió de la sobreexposición que sufrió gracias a la fama. (Video: Paula Elizalde)

Óscar Carrillo, actor peruano nacido en Lima el 29 de agosto de 1965, ha construido una sólida carrera actoral que abarca décadas de trabajo en teatro, cine y televisión. Aunque comenzó a actuar desde muy joven, alcanzó la fama nacional con su papel en la icónica serie ‘Tatán’, una de las producciones televisivas más queridas de Perú en los años ochenta. Desde entonces, Carrillo ha continuado labrando su legado en el entretenimiento peruano, siempre destacándose por su versatilidad y su pasión por la interpretación.

“A empecé a los 8 años, pero de manera casera con mis amigos, con la familia, en el colegio, pero profesionalmente empecé metiéndome a la Escuela de Teatro de la Universidad Católica el año 2000, yo tenía para entonces 25 años. Terminé la escuela con 28 años e hice ‘Tatán’ con 29, casi 30 años. Ahí tenía que hacer un personaje que iba desde los 16 hasta los 43, que murió. No hay mucho registro mío de chibolo, porque yo profesionalmente empecé a esa edad”, recuerda Óscar Carrillo en conversación con Infobae Perú.

Con el paso del tiempo, fue ganando experiencia en distintas áreas del entretenimiento, trabajando tanto delante como detrás de cámaras. A lo largo de los años, participó en proyectos como las telenovelas ‘Los de arriba y los de abajo’ y ‘Los unos y los otros’, consolidando su popularidad y posicionándolo como uno de los actores más versátiles de su generación.

Óscar Carrillo protagonizó la serie de televisión Tatán y la telenovela Los de arriba y los de abajo. Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú

Las consecuencias de la fama

Con la popularidad, el artista confiesa que tuvo que enfrentarse a su propio ego, el cual lo mantuvo por algún tiempo con los pies despegados al piso. “No te voy a mentir, mi vida tomó un giro diferente. Yo traté de recordarme a mí mismo de que la fama no es más que la oportunidad de tener más trabajo, para eso te sirve. Traté de tomarlo de esa manera, no fue fácil, porque la sobreexposición te puede mecer un poco”, indicó.

Con su vida sobreexpuesta y su estabilidad emocional afectada, el actor contó que decidió alejarse de los medios. “No aceptaba entrevistas, no solo por antipático, sino también para salvaguardar un poco mi propia estabilidad. Y lo conseguí. ¿Si se me subió la fama? Quizás hubo algún instante, debo admitir que es probable. Como te digo, la sobreexposición es una cosa muy fuerte. Es una cosa que te remece mucho y es difícil de controlar, por eso si te dejar llevar por eso, después no sabes qué hacer sin eso. Cuando yo sentí que me estaba afectando, es ahí cuando decidí parar la mano yo mismo”, relató.

“Empecé a pensar que para mí es un trabajo y me expuse en la menor medida de lo posible a los medios. Me llamaban a programas concursos y prefería no ir, porque quería regresar a mi propio centro”, recordó.

El actor señala que la actuación le ha dado grandes alegrías, no solo porque hace lo que más le apasiona que es actuar, sino que también le ha dado grandes compañeros de trabajo, aquellos que conoció en sus inicios cuando fue parte de ‘Los de arriba y los de abajo’ y con los que continúa compartiendo roles en diferentes proyectos, como es el caso de Mónica Sánchez, Bruno Odar, Miguel Iza, entre otros.

“Son mucho, y todos comenzábamos juntos. Fue una experiencia conjunta. Aparte que la telenovela tenía ese carácter de crítica sobre las circunstancias sociales que vivíamos en ese momento, nos sentíamos parte de algo. Es lo que siempre he querido. Cuando empecé, nunca pensé en una carrera, nunca pensé que tenía que correr tras algo. Yo siempre quise ser parte de algo. Con la telenovela nos sentíamos parte de una propuesta”, indicó el experimentado artista, quien sigue recibiendo con alegría que la gente lo llame ‘Tatán’ en la calle, pese a que ha trabajado en muchas más producciones. “Aunque hayan pasado 30 años de eso, igual es muy bacán”, sentenció.

En la piel de Marcial Montero

Actualmente, Óscar Carrillo interpreta al villano Marcial Montero en ‘Tu nombre y el mío’, una serie de Michelle Alexander que ha generado gran expectativa. En esta producción, el actor despliega su talento para encarnar un personaje complejo, siendo una experiencia que le ha llenado de alegrías.

“Ya dos años que no trabajaba con Del Barrio. La última producción que trabajamos fue en Luz de Luna, yo había estado dirigiendo teatro con el Gran Teatro Nacional, pero no había estado actuando. Me dijeron que había un proyecto, que había un personaje que lo estaban pensando para mí, y bueno, encantado de volver a trabajar con la producción”, indicó el actor a Infobae Perú.

Pese a no ser consumir cumbia, Óscar Carrillo cuenta que conocía la historia de Deyvis Orosco a groso modo. “Sé que desgraciadamente perdió a su padre cuando era muy joven, pero más allá de eso no conocía la historia, recién me empapé más de ella. Aunque claro, esta historia (la telenovela) en realidad es ficción, pero claro, toma la base de la historia de Deyvis”, señaló.

El actor cuenta cómo fue su convocatoria y sobre el tratamiento de su personaje como el villano de la serie basada en la vida de Deyvis Orosco. (Video: Paula Elizalde)

Defiende a Mario Cortijo

El actor resaltó estar viviendo una bonita experiencia con ‘Tu nombre es mío’, además de expresar respeto y admiración por sus compañeros de reparto, en particular por Mario Cortijo, quien interpreta a Deyvis Orosco, personajes clave en la serie.

Como se recuerda, la elección de Cortijo para este papel ha sido objeto de controversia entre los espectadores, ya que su apariencia física dista bastante de la de Orosco. Sin embargo, Carrillo defendió la actuación de Mario, enfatizando que en la interpretación no siempre es necesario parecerse físicamente al personaje.

“Está asumiendo muy bien su rol”, indicó el artista de trayectoria. “Lo que un actor tiene que hacer es seguir un guion y seguir una dirección. Tienes el guion y ese es tu personaje, más la guía que te dan los directores. Más allá de eso, ni los otros actores, ni la prensa, ni las redes sociales deben influenciar lo que él debe hacer como actor. Es muy difícil, es muy complicado hacer un personaje, no solo que es real, sino que además está vivo. Él tiene que hacer su propio personaje”, acotó.

“¿Qué tanto se puede parecer o no a Deyvis? Es un resultado que él no debe tener en la cabeza porque si no lo va a estar limitando todo el tiempo. Es como una carga muy fuerte. Cuando yo hice de ‘Tatán’, era un personaje real, pero un personaje que había muerto hace 50 años. En ese sentido no me fue una carga, pero en su caso es una gran responsabilidad porque ese personaje que está vivito. Claro, las comparaciones no van a faltar, pero la gente tiene que recordar que lo que Mario está haciendo es un personaje de un guion de ficción. No tiene que ser una copia exacta”, sentenció.

El actor expresó su apoyo a Mario Cortijo y admiración por cómo ha asumido su papel pese a las críticas. Además, opinó sobre éstas. (Video: Paula Elizalde)

La TV y las redes sociales

En su entrevista, Óscar Carrillo también reflexionó sobre la televisión peruana hoy en día. Para el actor, las propuestas deben entretener además de educar. Sin embargo, es consciente que el público no siempre elige esta dupla y prefiere los programas de espectáculos. “Bueno, eso no se puede evitar. Soy crítico, puede no gustarme, pero también tengo que reconocer que el mundo es diverso. No puede ser como lo quieras escribir, a veces tienes que aceptar lo que no te guste”, indicó.

“Me gustaría que hubiera más opciones de producción. No solo para que haya más trabajo para los actores, sino porque es bueno que hayan diferentes opciones de tipo de consumo. La televisión está perdiendo público por el streaming, pero creo que es cíclico. En algún momento se va a recuperar”, indicó Carrillo, dejando claro que es testigo de la evolución no solo de la televisión, sino de cómo uno expone ahora su trabajo. “Antes eran los volantes. Ahora es el Instagram. Admiro a la gente que lo maneja bien, pero a mí se me hace un mundo. Para mí sigue siendo un misterio”.

El reconocido actor señala que admira a quienes usan las redes sociales, sin embargo, se resiste a usar estas nuevas herramientas. Además, se refiere a la televisión actual. (Video: Paula Elizalde)