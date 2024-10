Madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, padece de cáncer y él trabaja en una cafetería para pagar su tratamiento

Vasco Madueño y su madre, Jéssica Madueño, nuevamente luchan juntos, pero esta vez no por el reconocimiento de la paternidad negada del cantante Guillermo Dávila, sino por una dura y cruel enfermedad que ha mermado en la salud de la progenitora del joven de 23 años. Ambos dejaron la tranquilidad de Lamas, en San Martín, para venir a Lima y emprender la lucha contra un cáncer agresivo que amenaza la vida de la que también fue manager en el inicio de la vida musical de su hijo.

En una entrevista al programa ‘Magaly TV: La Firme’ se pudo conocer el drama y la dura lucha que Vasco y su madre han emprendido para poder superar este mal. Jessica confesó que el cáncer apareció hace varios años, pero el no seguir el tratamiento adecuado hizo que la enfermedad avance al punto de complicarse con otros males como una obstrucción intestinal y por la que tuvo que ser operada.

Jessica Madueño confesó que tuvo complicaciones en su salud debido al cáncer

“Se complicó con otro problema, en realidad. Otro problema de salud y tuvieron que operarme. Estoy recuperándome de una obstrucción intestinal. Me dieron apenas 30% de posibilidades de salir con vida”, dijo Jéssica, quien confesó que pesa apenas 33 kilos.

“Estoy en 33 kilos y medio. Estaba en 30. Me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, sino no pueden hacer ningún tipo de tratamiento”, agregó.

A su vez, Vasco confesó el miedo que sintió al tener que firmar el consentimiento de la operación a la que su madre iba a ser sometida. “Cuando la iban a operar y los médicos me pusieron los papeles para que yo autorice la cirugía, fue como sentir que su vidaa estaba en mis manos y no sabía si ese abrazo que le di en la sala iba a ser el último”.

Vasco Madueño trabaja actualmente en una cafetería de Surquillo para costear los gastos del tratamiento de su madre

Dejó su carrera de músico para trabajar en cafetería

La dura realidad y con el poco dinero que tenían, Vasco y Jessica decidieron dejar todo en Lamas para venir a Lima y aquí recibir el tratamiento que le ayude a superar esta terrible enfermedad. El también hijo de Guillermo Dávila dejó una prometedora carrera de cantante para dedicarse de lleno a cuidar a su madre y por ello empezó a trabajar en una cafetería de Surquillo.

Sobre el intérprete de ‘Cuando se acaba el amor’, Vasco Madueño resaltó que no siente ningún rencor hacia él y que lo ha perdonado. “No lo conozco, no tenemos una relación. Fue un proceso complicado, no fue algo fácil. Él está perdonado, no hay ningún problema. La vida no es perfecta, todos tenemos problemas. No puedo juzgarlo a él”.

En otro momento de la entrevista, Jéssica no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar cantar a su único hijo.

Vasco y Jessica Madueño han sido inseparables desde que se dio a conocer su historia de paternidad con Guillermo Dávila

Evento benéfico

El joven cantante también contó en el programa de Magaly Medina que busca sacar fondos con un evento con el que volverá a los escenarios y espera que varios artistas se sumen y pueda recaudar el dinero necesario para poder costear el tratamiento del cáncer que padece su madre.

“Quiero invitarlos porque próximamente voy a realizar una campaña, una presentación benéfica para mi madre, para costear su tratamiento. Se va a llamar ‘sentimiento peruan’ y espero que me apoyen”.

Jessica Madueño pesa actualmente 33 kilos y se encuentra en dieta para poder empezar su tratamiento médico.

Vasco Madueño y su lucha por ser reconocido por Guillermo Dávila

La historia de Vasco Madueño como hijo de Guillermo Dávila se dio a conocer luego que Jéssica Madueño confesara en el programa de Jaime Bayly que el padre de su hijo era el cantante venezolano cuando este vivía en Lima en los años 2000. Fruto de una relación clandestina nació el pequeño, pero el intérprete lejos de reconocerlo negó hasta el cansancio que sea su padre.

Durante varios años, Vasco creció bajo los reflectores de ser sindicado como un ‘hijo no reconocido’ del famoso cantante. Sin embargo, ya con 18 años, el joven artista se enfrentó a su padre y a través de las redes sociales no dudó en despotricar en su contra y manifestar que su supuesto interés de acercamiento no era porque lo quería, sino para cambiar la imagen que tenía en el Perú, a donde iba a venir para ser juez del reality ‘La Voz Perú'.

El artista venezolano concedió una entrevista al dominical Día D, donde aprovechó las cámaras para promocionar su concierto en Lima y también para hablar sobre Vasco, a quien recién reconoció como su hijo en el 2021, cuando ambos se sometieron a una prueba de ADN debido a la presión mediática.

“Él no me conoce, simplemente conoce una realidad que le sembraron, ayudados por terceros (...) Todavía hay gente que me dice que reconozca a mi hijo. Dios mío, ¿todavía estará por ahí? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer al respecto. No le pedí disculpas, ya nosotros hemos compartido”, expresó al espacio de ATV.

Ante estas declaraciones, Vasco decidió responderle sin ningún tapujo. Según declaró en el pograma de Magaly Medina, no aceptó el apellido Dávila porque se decepcionó de su padre cuando lo conoció en persona, no porque haya sido influenciado por alguien más.

Vasco Madueño respondió claro y fuerte a Guillermo Dávila, su padre biológico | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

“Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo, y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él, yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo”, señaló Madueño.

“No confío en él, desgraciadamente siempre ha mentido y lo sigue haciendo. Siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones de él, lo que siempre dice en los medios no es lo mismo que sus obras. No está obrando bien y yo no puedo dejarme engañar por lo que dicen las palabras”, sostuvo.

Finalmente, pidió a su padre que no lo mencione más. “He cambiado mucho, me considero una persona menos ingenua. Yo lo que quiero es ir para adelante y valerme por mí. No quiero hablar más de él, quiero que se acabe. Lo que yo quiero es tener paz”.