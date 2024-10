Un renovado Gabriel Calvo: el fin de Torbellino, su incursión en el mundo digital y la vida fuera de TV

El actor se define como auténtico, luego de varios años fuera del mundo del entretenimiento | Carlos Diaz - Infobae Perú

Si hablamos de Gabriel Calvo es casi imposible no recordar su paso por Torbellino, aunque muchas nuevas generaciones pueden recién conocerlo por su trabajo en los programas ‘Studio Cocina’ o ‘Nadie se Salva’, donde se muestra auténtico. Sin embargo, Gabriel estuvo muchos años fuera de la televisión dedicándose a otro tipo de negocios, pero ahora se ha convertido en un creador de contenido que, muchas veces, está en boca de todos por sus comentarios o revelaciones.

Gabriel Calvo ha reaparecido como un personaje del entretenimiento peruano. El actor conversó con Infobae Perú e hizo un recuentro sobre su carrera artística, su regreso a la televisión, su incursión al streaming y el estar expuesto, una vez más, a los medios de comunicación.

La era de Torbellino

Torbellino marcó una época en la televisión peruana y, definitivamente, se convirtió en toda una sensación para la generación de los 90. Artistas como Érika Villalobos, Marco Zunino, Bárbara Cayo, Stephanie Cayo, Roxana Fernández Maldonado y más, se ganaron el corazón del público. Esto permitió su éxito y con ello un sinfín de presentaciones alrededor del país.

Sobre este recuerdo, Gabriel Calvo destaca que en aquel entonces fue muy feliz y aunque era muy joven, viajaba mucho por el Perú y la conexión con la gente era diferente. El encontrarte con un artista en las calles o que te firme un autógrafo representaba un hito, cosa que ha cambiado con las redes sociales.

Sin embargo, mucho se quiso conocer sobre el fin de esta época, pese a que estaban en todo el auge, la magia se acabó y el telón se cerró. Al respecto, Gabriel Calvo confiesa que le hubiera gustado que Torbellino continuara, pero no se dio así por decisión de la productora y la salida de varios integrantes.

“En mi caso yo siempre quería que siga, de hecho sí sabía que él tenía conversaciones con Emilio Estefan y que le había parecido súper la idea. Es cierto que Érika quería hacer una carrera de solista, Marco ya había estaba estudiando en Nuevas York, Fiorella y Bárbara ya tenían la idea de hacer su dúo. Iguana no era una empresa dedicada a las bandas de música, fue aprendiendo con Torbellino, como negocio era un gran negocio. En algún momento habrán dicho qué hacemos y decidieron dejar ahí el proyecto y bueno está bien, por algo pasan las cosas”, comenta a Infobae Perú sobre ese momento.

Pese a los años, el feeling por Torbellino seguía vigente. La nostalgia siempre generaba recordar las épocas de la infancia, por lo que en el 2023 hicieron una presentación en la explanada del Parque de la Exposición. Sobre este momento, Gabriel confirma que fue emocionante y lo atesora con cariño.

“Muchos nos hemos mantenido en contacto durante todos estos años. Para mí fue una súper experiencia reencontrarme con mis amigos y amigas y pisar un escenario de nuevo. Súper emocionante, un concierto grande con gran producción. Fue muy lindo”, mencionó.

Gabriel Calvo fue parte de Torbellino y tuvieron su show de reencuentro en el 2023.

El regreso a la exposición mediática y su nueva etapa en el streaming

Tras el fin de Torbellino, Gabriel Calvo decidió terminar su etapa como artista y se dedicó a cosas diferentes y fuera de la exposición mediática. Aunque tuvo algunas apariciones, prefirió mantener una vida tranquila, alejada de los reflectores. Sin embargo, su primera gran vuelta fue en ‘El Gran Chef Famosos’ este 2024.

Aunque su temperamento y carácter fue criticado, confiesa que este fue un espacio que le permitió ser él mismo, aunque lo dio todo, no logró el triunfo. Ante las críticas de que muchos de los personajes de este programa aceptan asistir por estar desaparecidos o porque cobran poco sueldo, responde y halaga el trabajo detrás de cámaras.

“Me pagaban súper bien, barato no es, pero la experiencia súper. Es un reality, me pasaba de vueltas porque soy competitivo y la gente me tiraba hate porque renegaba, le hablaba a ‘mal’ a Pablo y era porque quería ganar y me frustraba un poco. Ricardo Morán me dijo, es un reality y que me divierta. Quedamos en tercer lugar, me hubiera gustado quedar en segundo o ganar, pero son cosas que ocurren”, menciona en conversación con Infobae Perú.

Esto le permitió estar nuevamente expuesto en la farándula peruana y la televisión peruana. Sobre ello, menciona que no se hace expectativas y se ha dado cuenta de que las redes sociales son más fuertes que la propia pantalla chica.

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga fueron eliminados y no pasaron a la final de ‘El Gran Chef Famosos x2′

“A mi edad, generalmente no me hago mucha expectativa, porque voy viviendo el día a día. Voy avanzando un día a la vez, conozco el negocio. Ahora estoy en el streaming. En ‘Studio Cocina’ si podría decir que es televisión porque se ve por Direct TV a mediodía. Las redes son fuertísimas, TikTok y estos clips que son virales y que muchas veces son sacados de contexto. Es otro tipo de comunicación, otra época”, explica Calvo.

Reconoce los cambios entre la televisión y el streaming, menciona que el espacio donde ahora está le permite ser más libre, lo que hace que muchos de estos nuevos personajes evidencien su lado más real ante las cámaras.

“En YouTube tú mismo te regulas, como dicen los mismos espectadores, dame brutalidad y creo que el éxito es que la gente puede ver a los personajes que están en sus pantallas mucho más auténticos como son en realidad, no tienes que guardar mucha apariencia, estás siendo como eres y eso lo valoran muchísimo”, menciona.

Ahora el actor es parte de 'Studio Cocina' y 'Nadie se Salva' donde toca diversos temas y se ha permitido ser más real | Carlos Diaz - Infobae Perú

Sobre su labor como voz en sus espacios, afirma no sentirse un ‘influencer’, por el contrario, destaca que muchas veces comete errores. “Me parece que esa etiqueta es muy grande, no me considero un ser perfecto ni mucho menos como para influir en los demás. Yo doy mi punto de vista, lo que yo siento, soy muy honesto en esto y me meto en problemas muchas veces porque puedo no estar informado”, menciona.

Actualmente, Gabriel Calvo es parte de ‘Nadie se Salva’ y ‘Studio Cocina’ , este último se transmite a través de Alacocina TV. En este programa gastronómico, el actor comparte espacio con Ernesto Noriega, quien recientemente se suma a equipo. Ambos conforman este ‘talk-show’ que viene siendo un éxito en TV y redes sociales, emitiéndose de lunes a jueves a las 12:30 p.m., donde tienen invitados diarios con quienes hablan de todo.

“En ‘Nadie se Salva’ soy más serio y hasta reniego por hablar de actualidad y los problemas sociales, en ‘Studio Cocina’, es diferente, me relajo, como rico, me divierto. A veces salen cosas de coyuntura, pero es la dualidad que me gusta y al final del día me encanta estar haciendo esto porque no me doy cuenta de que se acabó el tiempo porque la paso bien”, confiesa.

Gabriel Calvo es parte de 'Studio Cocina' con Ernesto Noriega.

Gabriel Calvo, renovado y auténtico

Lejos de la televisión, Gabriel Calvo se dedicó al comercio y los restaurantes. Los negocios eran lo suyo y se mantuvo al margen de la pantalla chica, compartiendo más con su familia. Pesa a ello, su vuelta lo hace feliz y, por lo que menciona, tiene para mucho tiempo más en estos espacios de streaming.

“Me dediqué al mundo comercial. Tengo 3 restaurantes que operan en verano, que es con lo que hago mi año. Tuve un restaurante en Lima que lo vendí en 2019. Prácticamente, me dediqué a los negocios. Ahora siento que ha sido un regreso con más punche, haciendo algo que me gusta. He tenido que rechazar otras ofertas para ver cosas porque no me daría el tiempo”, señala en esta entrevista.

Con los años, Gabriel Calvo reconoce que no es el mismo de antes, el tiempo ha pasado y las experiencias también lo han hecho crecer. Ahora, se define como un ser auténtico y honesto, consigo y con los demás. “Soy auténtico, creo que soy como soy con mis aciertos desaciertos, pero la vida me ha enseñado que no le puedo caer bien a todo el mundo y que lo más valioso es ser uno mismo, ser honesto con los demás y conmigo mismo y ya está”, finaliza el actor peruano.