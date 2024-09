Cielo Torres y Gabriel Calvo protagonizaron apasionado beso por 190 soles

Gabriel Calvo y Cielo Torres se besan por 190 soles. Studio Cocina

El actor y conductor Gabriel Calvo protagonizó un momento inesperado junto a la cantante Cielo Torres, quien llegó al set de ‘Studio Cocina’ junto a Melissa Paredes. En medio de risas y coqueteos, el artista y la salsera aceptaron darse un beso a pedido de sus seguidores.

Los usuarios señalaron que la química entre la cantante y el actor era tanta que querían que interpreten un beso de amor. Los seguidores, que estaban muy activos en el chat en vivo de YouTube, comenzaron a insistir en que los actores se dieran un ósculo. Inicialmente, el actor lanzó un reto a su audiencia, proponiendo un “súper chat” de 100 soles para aceptar el desafío. Lo que Gabriel no esperaba era que la cifra se superaría rápidamente con una donación de 190 soles. Ante esta suma, el beso de telenovela se volvió inevitable.

Ambos personajes se mostraron muy nerviosos y no dudaron en hacer bromas sobre la muestra de afecto que habían interpretado.

Cielo, conocida por su rol de villana en la exitosa telenovela ‘Ojitos Hechiceros’, comentó que le encantaría actuar con Gabriel en una telenovela y, quizás, protagonizar una escena romántica. “Ojalá tengamos una escena de algún beso de verdad… Te sentí un poco…”, dijo la cantante, emocionado al actor.

De forma carismática, Gabriel Calvo respondió en broma: “No hagas eso que yo me enamoro rápido”.

El beso entre la pareja no solo complació a la audiencia, sino que demostró la química que se tienen. Ambos fluyeron y trataron de tomarlo de una forma muy profesional, todo esto ante las risas de Melissa Paredes y los presentes en el set.

Cielo Torres no descarta enamorarse de Miluska Jácome

Ante las especulaciones de una relación con Miluska Jácome, madre del hijo de Ernesto Pimentel; Cielo Torres rompió su silencio y aclaró que no descarta enamorarse de la productora ni de ninguna mujer, sin embargo, hoy en día está soltera.

Como se sabe, la cantante siempre ha mantenido en reserva su vida privada. Ante los constantes cuestionamientos, Cielo sorprendió al responder abiertamente sobre este tema, incluyendo su orientación sexual.

En una conversación con Ricardo Rondón para su podcast Rondón Tolón, la artista señaló que está abierta al amor en todas sus formas. Cielo evitó ponerse etiquetas, pero expresó su apertura hacia la posibilidad de enamorarse de una mujer si se diera la ocasión.

“Lo que tengo claro es que soy muy abierta al amor en cualquier forma. No tengo problema con eso, por eso no me afecta lo que digan. Si llegara a enamorarme de alguien de mi mismo sexo, lo haría sin problema”, comentó Cielo Torres.

Cuando Ricardo Rondón le preguntó de manera directa sobre los rumores que la relacionan con Miluska Jácome, Cielo no lo negó, pero tampoco quiso profundizar al respecto. “No es algo de lo que decida hablar. Sea Miluska, Juanita o cualquier persona, siempre he mantenido mis relaciones en el ámbito privado”, señaló, añadiendo que en este momento su prioridad son sus proyectos.

Cielo también aprovechó la entrevista para aclarar que no le molestan los rumores sobre su orientación sexual, pero sí le incomoda cuando se insinúa que su éxito se debe a alguien más. “No me afectan los comentarios sobre si me gustan los hombres o las mujeres. Lo que realmente me duele es cuando dicen que lo que he logrado es gracias a alguien más”, explicó.

La artista resaltó que ha trabajado durante más de 10 años en múltiples áreas del entretenimiento, desde la actuación hasta la producción, incluso vendiendo entradas de circo. “Ernesto y Miluska me han dado grandes oportunidades de trabajo, y siempre les estaré agradecida. Hoy en día son como mi familia, me han acogido en sus vidas”, sentenció.

