Gabriel Calvo se pronuncia por críticas a su carácter explosivo en ‘El Gran Chef Famosos’: “Entiendan que es un personaje”

Gabriel Calvo se pronuncia por críticas a su carácter explosivo en ‘El Gran Chef Famosos'. Youtube: Carlos Orozco.

Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga son una de las duplas que ha ingresado a la reciente temporada de ‘El Gran Chef Famosos x2′ para alegría de sus seguidores, pero a medida que ido avanzando en la competencia, uno de ellos ha demostrado no manejar muy bien el estrés de cocinar bajo presión en el programa de TV.

Se trata de Gabriel Calvo, que ha sido duramente criticado por los usuarios en redes sociales por su carácter explosivo y autoritario con sus compañeros en la competencia culinaria.

Al respecto, el actor fue consultado en una entrevista con Carlos Orozco en su programa digital ‘Ouke’ por los comentarios que le han hecho desaprobando su comportamiento, indicando que tiene un carácter agresivo.

Pero antes, visualizaron y comentaron acerca de un video en Tiktok donde un usuario expresa su opinión en contra del miembro de Torbellino y lo considera como “el peor participante de El Gran Chef” al no saber manejar sus emociones.

En un inicio, el miembro de Torbellino señaló que no le importa ese tipo de videos y tampoco la opinión del usuario de TikTok. “Ese video me duele exactamente en el ‘me vale ver**’, es el tipo de video que le presto cero atención”, indicó molesto.

Gabriel Calvo explota en contra de Damián Ode en 'El Gran chef Famosos'. Latina Tv.

Gabriel Calvo pide a la gente no confundir el show con la realidad

Pero en otro momento, explicó que el público está confundiendo su verdadera personalidad con el personaje que hace en ‘El Gran Chef Famosos’, pues este espacio televisivo es un reality show.

“Parece que la comprensión de mucha gente tiene problemas porque ven el programa y dicen cosas que no concuerdan con la realidad”, indicó.

“Vamos chicos, esto es TV, se están arañando, no estamos peleándonos con Chile... (se están comprando el producto) Este el yin y yang, este es el bueno y malo, el relajado y alterado. Que tan difícil es entender, ¡es alucinante!, pero ok”, continuó.

Por otro lado, uno de los episodios que más lo han criticado es cuando tuvo que trabajar en equipo y comenzó a tener ciertas diferencias con su compañero Damián Ode, a tal punto de que él también le respondió.

“Lo que no saben y lo más gracioso de todo es que lo primero que me dijo Damián fue; ‘Oye ese día te voy a poner alterado, así que me respondes’. Créanselo, no hay ningún problema, pero en realidad tienen que aprender a entender el sarcasmo. Es alucinante que a veces no lo entiendan y que es un show”, explicó.

Además, se animó a explicar que en ese día de grabación tanto el comediante Damian Ode como él habían coordinado como iba a funcionar su dinámica dentro de las grabaciones.

“Habíamos grabado ese programa con Damián y no saben como nos hemos divertido, al final Damián me ha jalado a mi casa y nos hemos reído mucho”, detalló.

Por otro lado, comentó que aceptó estar en El Gran Chef Famosos porque le divierte y es una forma de compartir con su mejor amigo Pablo Saldarriaga.

“Si piensan que alguna productora no me va a contratar, amigo querido, yo no vivo de la TV hace mil años, gracias a Dios he trabajado un montón, yo no vivo de la TV. Me encanta la TV, me fascina, me divierte y la paso espectacular”, detalló.

Asimismo, explicó que acepta la crítica de los cibernautas, pero pide al público no confundir entre el Gabriel Calvo que ven en ‘El Gran Chef Famosos’ a la persona que es en la vida real.

“Acepto la crítica y hay gente que le he respondido, pero entiendan que es un personaje, ¿por qué no entienden esa parte? O creen que Javier Masías es así como es en la TV, por favor...”, manifestó.