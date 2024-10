Tilsa Lozano desmiente enemistad con Vanessa Terkes por el ‘Loco’ Vargas: “Lloraba y se quejaba de todo”

Tilsa Lozano aclaró que su rivalidad con Vanessa Terkes no fue por Juan Manuel Vargas.

En una reciente entrevista, Tilsa Lozano reveló la verdadera razón detrás de su enemistad con Vanessa Terkes, con quien compartió pantalla en el reality de competencia ‘Titanes’ en 2014. A pesar de las especulaciones que apuntaban a que su mala relación se debía a Juan Manuel Vargas, exfutbolista con quien la exmodelo mantuvo una relación mediática, la exmodelo desmintió esta versión.

Desde que coincidieron en Latina TV, ambas demostraron que no tenían una buena química en pantalla, algo que se hizo evidente cuando Tilsa Lozano desairó a su compañera de conducción en una ocasión memorable, dejándola con la palabra en la boca frente a los televidentes.

La situación entre las dos se complicó tras la cancelación de ‘Titanes’ debido a su bajo rating. Desde ese momento, las distancias se hicieron evidentes, y ambas coincidieron en que no volverían a trabajar juntas. Sin embargo, la enemistad se reavivó diez años después, cuando Vanessa Terkes afirmó que Tilsa Lozano, aparentemente, tenía algo en su contra por el ‘Loco’ Vargas.

Tilsa Lozano hizo desaire a Vanessa Terkes en plena tranmisión de 'Titanes'.

”Un día antes de que yo estrenara programa, Roberto Martínez sale en ‘El Valor de la Verdad’ y cuenta una llamada telefónica que me hace el ‘Loco’, hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa. Al otro día, la otra (Tilsa Lozano) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, me puso la cruz”, explicó al diario Trome.

Tilsa Lozano cuenta su versión

Ante ello, Tilsa Lozano desmintió las afirmaciones de Vanessa Terkes sobre los celos que habría sentido por su relación con Juan Manuel Vargas. La exmodelo explicó que la mala relación entre ambas no proviene de un romance, sino de las actitudes que la actriz mostraba detrás de cámaras durante su tiempo en ‘Titanes’.

“Ella era rarísima… Lloraba y se quejaba de las cosas. Estaba como tensa todo el tiempo, no sé, era un personajillo. Ella se quejaba de todo, que si me maquillaban, por qué me maquillaban así, que porque me peinaban, que por la ropa, los aretes. Subía, le hablaba a los pobres productores. Me acuerdo que en un momento eran Charo y Renzo, y de todo se quejaba”, señaló la exmodelo, agregando que Vanessa Terkes no es su amiga.

Tilsa Lozano confesó que el origen de su rivalidad con Vanessa Terkes comenzó cuando eran conductoras del reality 'Titanes' | Archivo

Además, recordó que tras la separación de Vanessa Terkes con George Forsyth, se escucharon muchas historias polémicas sobre su comportamiento, mencionando un incidente en el que una colega le arrojó un vaso de whisky. “¿No escucharon todas las cosas que se decía de ella? Ya pues, ya no te hagas la loca tampoco. Una chica que yo conozco, que también es de la farándula, que fue le tiró un vaso de whisky en la cara. Historias así, varias, múltiples… Llama a Daniela Cílloniz. Esa es la que te digo. Llámala para que te cuente bien la historia”, sostuvo.

“Ella es medio así… hmmm… No es nada personal. Hay gente con la que haces match y gente con la que no. A mí la gente que es un poco arriba abajo, abajo arriba, la medicación, manita, hay que tomar la medicación. Yo no soy su doctor. Una persona que llega como todo acelerada al estudio, después baja, después llora y después grita”, agregó Tilsa Lozano al diario Trome.

Finalmente, Tilsa Lozano negó nuevamente que su rivalidad haya sido causada por Juan Manuel Vargas. “Ese trasfondo es el que ella quiso dar, el que ella habló y quiso dar a entender, para ganar un titular y contar una historia que no tiene sentido, pero la realidad es otra. Hay gente con la que tienes más y gente con la que no”, sentenció.

