Tilsa Lozano revela por qué no hablará más sobre su pasado romance con Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano cuenta por qué evita hablar sobre Juan Manuel Vargas | Carlos Orozco - Ouke

Tilsa Lozano es consciente que, a pesar de que han pasado más de 10 años desde que admitió que tuvo un romance con Juan Manuel Vargas y que cada uno ha seguido su camino por separado, aún sigue recibiendo preguntas relacionadas al exfutbolista. En el podcast de Carlos Orozco, la exmodelo aseguró que ha decidido no volver a referirse al tema por una particular razón.

En el 2011, se empezó a especular que Tilsa Lozano tuvo una relación con Juan Manuel Vargas debido a las indirectas que lanzaba la exmodelo en redes sociales y en eventos nocturnos, dejando entrever que había tenido algo con el futbolista. Para ese entonces, el ‘Loco’ jugaba para la Fiorentina y estaba casado con Blanca Ramírez, madre de sus hijos.

Recién dos años más tarde, la ex ‘Vengadera’ remeció la farándula al confesar en el desaparecido programa ‘El valor de verdad’ que mantuvo una romance con Juan Manuel Vargas por más de tres años. También dio detalles sobre cómo se conocieron, sus encuentros secretos y admitió que el exfutbolista le propuso tener un hijo juntos.

Tilsa Lozano contó que tuvo una relación con Juan Manuel Vargas en 'El Valor de la Verdad'.

Tilsa Lozano no hablará más del ‘Loco’ Vargas

Después de sus impactantes confesiones en ‘El Valor de la Verdad’, Tilsa Lozano continuó con su vida y se casó con Jackson Mora, mientras Juan Manuel Vargas permaneció con su esposa. Hasta la fecha, los usuarios siguen recordando el mediático romance que tuvieron en el pasado. Sin embargo, la popular ‘Tili’ está decidida en no tocar el tema nuevamente porque está cansada de ser señalada como “la amante”.

“Yo ya lo aclaré y salió la persona a decir que no fue así [que ella haya sido la amante], pero eso no vende. Vender y buscar las pruebas en Youtube no vende. Nadie sabe lo de nadie”, manifestó Tilsa Lozano, quien asegura que ha madurado y que no tiene la misma mentalidad que tenía en sus veintes.

Tilsa Lozano no quiere problemas en su matrimonio y deja claro su postura sobre Juan Manuel Vargas.

Asimismo, Tilsa Lozano indicó que no quiere hablar sobre Juan Manuel Vargas porque no quiere problemas en su matrimonio con Jackson Mora. “Ni siquiera quiero seguir con el tema por respeto a mi esposo y porque es una huevad* que ya fue”, complementó durante la entrevista.

‘Loco’ Vargas admitió estar separado de Blanca Ramírez

En el 2012, en medio de los rumores de un romance clandestino con Tilsa Lozano, el ‘Loco’ Vargas confirmó que estaba separado de su esposa Blanca Rodríguez Benavides. El entonces volante peruano admitió que cometió “errores”, pero aseguró que estaba arrepentido por no haber dado la cara antes.

“Es primera y última vez que hablo de mi vida privada. Yo estoy separado de mi esposa hace algún tiempo y no he sabido manejar la situación porque soy un ser humano como cualquiera, tengo defectos y errores. No voy a dar más detalles, fechas, ni nombres. Se manchó la honra de personas y familias. Acepto mis actos, me hago responsable de mis actos y yo sé que mis decisiones han afectado a la gente y pido disculpas”, señaló en el programa de Aldo Miyashiro.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez han logrado superar diversos obstáculos durante sus más de 20 años de relación.

Cabe resaltar que el ‘Loco’ Vargas y Blanca Ramírez se reconciliaron con el tiempo, a pesar de las declaraciones de Tilsa Lozano. Hoy la pareja se muestra consolidada y evitan recordar el complicado momento que vivieron años atrás.

“Yo no toco esos temas, yo trato de estar perfil bajo, trato de ya no meterme en esos temas porque mis hijos están grandes. Tengo cinco, hay redes e internet y todas esas cosas. Prefiero no meterme. En su momento, ellos sabrán por todo lo que leen. Pero yo trato de mantenerme al margen de todos los temas de afuera”, mencionó el exjugador de Universitario en el 2023 sobre su pasado con Tilsa.