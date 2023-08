Tilsa Lozano llama “malcriada” a Vanessa Terkes y aclara si una llamada del ‘Loco’ Vargas provocó la rivalidad entre ellas

Tilsa Lozano reveló el origen de su rivalidad con Vanessa Terkes | América Hoy

Tilsa Lozano le echó más leña al fuego en su rivalidad con Vanessa Terkes. La ‘exconejita de PlayBoy’ descargó su irá en el programa ‘América Hoy’, emitido este lunes 28 de agosto, luego que la actriz mencionara que el origen de su enemistad está relacionado a una llamada que le hizo el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

Te puede interesar: Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Lozano dijo no comprender por qué su colega desempolvó su vieja rivalidad, la cual comenzó hace más de 10 años, cuando ambas eran presentadoras del reality de competencia ‘Titanes’ en Latina Televisión.

“¿Le pusiste la cruz por una llamada del ‘Loco’ Vargas?”, le preguntó Janet Barboza a la popular ‘Tili’, lo que fue negado rotundamente.

“Todo eso está en su imaginación (…) Para empezar yo no estaba molesta con nadie, simplemente no hubo química entre nosotras, todo esto que está diciendo es una suposición de ella”, respondió, furiosa.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Spotify Perú en cualquier momento y lugar

La esposa de Jackson Mora aseguró que su enfrentamiento con Terkes no está relacionado al ‘Loco’ Vargas, su expareja.

“No hubo nada puntual, lo que está creyendo, inventando para ganar un titular, no había nada, lo que había es que a mí no me caía bien. Hay gente que te cae bien y que te cae mal”, sostuvo.

Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas mantuvieron un romance oculto por más de tres años.

¿Por qué a Tilsa Lozano no es amiga de Vanessa Terkes?

Tilsa Lozano reiteró que nunca le simpatizó la popular ‘Chata’ por su carácter, presuntamente, “conflictivo”. “Era malcriada, no saludaba, era caprichosa. (...) personalmente creo que es una persona conflictiva. Me he ganado con cada cosa, de pataletas, caprichos hasta lagrimitas de cocodrilo”, manifestó en América Hoy.

Te puede interesar: Estos son los 10 podcast favoritos de Apple Perú este día

La exjueza de ‘El Gran Show’ recordó que ella asumió la conducción del programa “para ayudar” a la ‘exTorbellino’, ya que la actriz “estaba incapacitada en lo que tenía que hacer”.

“Yo era un adorno, el decorado y, al final, me tuvieron que dar a mí una participación como conductora porque la chica no podía, todo le dictaban por el in-ear (...) Era difícil trabajar con ella, no solo para mí, también para la producción”, agregó.

Tilsa comentó que conoce varias anécdotas escandalosa acerca de la exesposa de George Forsyth.

Tilsa Lozano confesó que el origen de su rivalidad con Vanessa Terkes comenzó cuando eran conductoras del reality 'Titanes' | Archivo

“Sé una historia de otra chica, que ella estaba en una discoteca y le tiró un vaso de whisky. De por sí, es un poco conflictiva. (…) Ella demuestra que tiene problemas con todo el mundo, conmigo, con el programa que trabajó, con su exmarido...”, aclaró.

¿Qué dijo Vanessa Terkes contra Tilsa Lozano?

Terkes dio una entrevista a Trome donde habló de su enemistad con Tilsa Lozano. Según comentó, uno de los detonantes podría haber sido una llamada telefónica que recibió de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, cuando él se encontraba saliendo con la ‘exconejita’.

“Un día antes de que yo estrenara programa (En Latina), Roberto (Martínez) sale en ‘El Valor de la Verdad’ y cuenta una llamada telefónica que me hace el ‘Loco’ (Juan Manuel Vargas), hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa. Al otro día, la otra (Tilsa Lozano) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, y él no estaba haciendo nada malo, me puso la cruz”, relató al programa ‘Café con la Chévez’.

Finalmente, la presentadora de televisión expresó su desconcierto ante la actitud de Tilsa Lozano y indicó que ha preferido no responderle para evitar caer en conflictos innecesarios.