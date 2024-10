Dúo Arguedas es vetado de presentarse en el Gran Teatro Nacional: en redes sociales estalla la polémica. (Captura: Estaciçon Wari)

Un escándalo de censura ha sacudido las redes sociales, particularmente en X (antes Twitter), donde se ha vuelto viral la denuncia del Dúo Arguedas, conformado por los hermanos Walter y Julio Humala. El esperado concierto ‘Vuelve la magia... ¡Qué viva la tradición!”, programado para este 8 de octubre en el Gran Teatro Nacional y que contaba con ellos, no se concretó.

Aunque el evento prometía un recorrido por la esencia de la música andina con presentaciones de grandes exponentes como Diosdado Gaitán Castro, Manuelcha Prado, Julia Illanes, Ronald Contreras y el Dúo José María Arguedas, este último no pudo subir al escenario

Según la información difundida por el medio local Estación Wari, el dúo, conocido por su estilo musical y sus posturas críticas, fue vetado de manera inexplicable, impidiéndoles presentarse a pesar de tener entradas vendidas para el evento. Esto ha desatado una ola de indignación entre los asistentes y seguidores, quienes sospechan que el veto podría estar relacionado con las críticas políticas de los artistas hacia el gobierno de Dina Boluarte.

Dúo Arguedas es vetado de presentarse en el Gran Teatro Nacional: en redes sociales estalla la polémica. (Captura: Estación Wari)

El Dúo Arguedas había sido anunciado como parte de un concierto homenaje a la música tradicional peruana, pero sorpresivamente y sin ninguna explicación oficial hasta el momento, se les impidió actuar. Este acto ha generado gran especulación en torno a una posible censura política, ya que los músicos han expresado en varias ocasiones sus opiniones críticas hacia la presidenta Boluarte.

En redes sociales, los asistentes al concierto han manifestado su descontento y han exigido explicaciones a las autoridades del Gran Teatro Nacional. Muchos especulan que la medida podría tener una motivación política debido a las posturas críticas del dúo. “Esto es un atentado contra la libertad de expresión, no se puede callar a los artistas solo porque critican al gobierno”, escribió un usuario en X, mientras otro señaló: “Exigimos explicaciones, esto parece una censura descarada contra el Dúo Arguedas”.

Dúo Arguedas es vetado de presentarse en el Gran Teatro Nacional: en redes sociales estalla la polémica. (Captura: Estación Wari)

La difusión de la noticia ha elevado aún más la preocupación de los seguidores del dúo y del público en general, que consideran este hecho como un ataque a la libertad de expresión en el ámbito cultural. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Gran Teatro Nacional ni de las autoridades pertinentes, lo que ha intensificado las críticas y demandas de una aclaración pública.

Se espera que en las próximas horas las autoridades, las autoridades, se pronuncien al respecto y expliquen las razones detrás de esta polémica cancelación. Mientras tanto, la indignación continúa en redes sociales, donde los seguidores del Dúo Arguedas y el público afectado exigen respuestas claras y una mayor protección de los derechos de los artistas.

Dúo Arguedas es vetado de presentarse en el Gran Teatro Nacional: en redes sociales estalla la polémica. (Captura: Estación Wari)

Ofrecen disculpas

Antes de que el espectáculo comenzara, el presentador Gonzalo Iwasaki ofreció disculpas al público por la demora y explicó la inesperada situación.

“En el Gran Teatro no le permitieron la entrada al Dúo Arguedas. Diosdado (Gaitán Castro) está pidiendo explicaciones porque este espectáculo ha sido planificado. Ellos van a emitir un comunicado mañana. Estoy tan sorprendido como ustedes, no nos explicamos qué ha pasado, simplemente dijeron que no podían entrar”, expresó Iwasaki, visiblemente consternado por la falta de información clara.

Dúo Arguedas es vetado de presentarse en el Gran Teatro Nacional: en redes sociales estalla la polémica. (Captura: Estación Wari)

Diosdado Gaitán Castro revela detalles detrás del concierto “¡Que Viva la Tradición!”

En una reciente entrevista con Infobae Perú, el destacado cantante ayacuchano Diosdado Gaitán Castro compartió detalles sobre la creación de su ambicioso proyecto musical “¡Que Viva la Tradición!”, un espectáculo que busca rendir homenaje a las raíces de la música andina y peruana. Según Gaitán Castro, esta iniciativa fue un sueño que había estado gestando desde hace mucho tiempo, pero que por diversos motivos fue postergado en varias ocasiones antes de finalmente concretarse.

El cantante explicó que el proyecto tiene como objetivo no solo rescatar la tradición musical andina, sino también demostrar cómo a través de ella se puede generar un impacto significativo en la escena cultural tanto nacional como internacional. “Nosotros estamos haciendo este espectáculo que se llama ‘¡Que viva la tradición!’, porque estamos conscientes de que a partir de la tradición podemos ser muy revolucionarios y muy sorprendentes, no solamente en la escena nacional, sino en la escena mundial, tenemos mucho por ofrecer”, declaró con gran entusiasmo.

Diosdado Gaitán Castro dará concierto en el Gran Teatro Nacional.