Diosdado Gaitán Castro regresa a los escenarios con su concierto ‘Que Viva la Tradición’ en el Gran Teatro Nacional

Diosdado Gaitán Castro tiene un concierto en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Captura de IG)

Este 8 de octubre, el Gran Teatro Nacional acogerá una gala inolvidable con el evento “Que Viva la Tradición”, una celebración de la herencia musical de los Andes. En esta ocasión, cuatro exponentes de la música andina se unirán para ofrecer un recorrido por los ritmos ancestrales del huayno y otras melodías tradicionales, enmarcadas en la elegancia y majestuosidad del reconocido teatro limeño. Los artistas Diosdado Gaitán Castro, Manuelcha Prado, el dúo José María Arguedas y Julia Illanes junto a Ronald Contreras serán los encargados de llevar al público en un viaje a través de nuestras raíces.

El guitarrista ayacuchano Manuelcha Prado, apodado “El Saqra de la guitarra”, traerá la fuerza de su interpretación y talento compositivo, mientras que el dúo José María Arguedas, formado por los hermanos Julio y Walter Humala Lema, representará la voz y guitarra inconfundibles de Coracora, fusionando estilos tradicionales con un toque contemporáneo. Julia Illanes y Ronald Contreras, procedentes de Puquio, nos sumergirán en los sonidos de los huaynos que evocan la esencia de los paisajes andinos y los pueblos mágicos del Perú.

Desde Huamanga, el reconocido Diosdado Gaitán Castro, con más de tres décadas de trayectoria, subirá al escenario acompañado de su banda para interpretar temas emblemáticos como “Coca Quintucha”, “Paisana” y “El Olvido”. Este concierto promete ser un despliegue de su habilidad para conectar con el alma del público a través de la música, reafirmando su lugar como uno de los embajadores más importantes de la música andina peruana.

“Que Viva la Tradición” no solo será un homenaje a las melodías que han marcado la identidad cultural del Perú, sino también una oportunidad única para disfrutar de duetos y colaboraciones especiales en un ambiente que exalta lo mejor de la música andina. Esta gala es un tributo a la riqueza de nuestras tradiciones y a los artistas que, a través de su arte, mantienen viva la herencia musical de los Andes.

Diosdado Gaitán Castro da detalles del concierto

En una entrevista con Infobae Perú, el cantante ayacuchano dio detalles de cómo fue que empezó esta iniciativa llamada ‘Que Viva la Tradición’. De acuerdo a sus declaraciones, este era un proyecto que venía trabajando desde hace mucho tiempo; sin embargo, por diferentes motivos se fueron postergando.

“Nosotros estamos haciendo este espectáculo que se llama ‘Que viva la tradición’, porque estamos conscientes de que a partir de la tradición podemos ser muy revolucionarios y muy sorprendentes, no solamente en la escena nacional, sino en la escena mundial, tenemos mucho por ofrecer”, señaló.

“Yo lo venía cocinando hace mucho tiempo, lamentablemente se fue postergando, pero llegó el momento y a partir de ahora yo creo que esto se va a ir profundizando y se va a ir agrandando. Ya estamos ya embarcados, vamos a hacer una primera incursión, digamos, musical”, añadió.

En otro momento, Diosdado Gaitán Castro contó detalles de lo que fue sus inicios en la música. Él confesó que su amor por la melodía andina nació a una edad tardía, cuando terminó el colegio y estaba en la universidad.

“Mi pasión nació en Ayacucho, no a tan a temprana edad, yo creo que ya después del colegio, en la universidad, me di cuenta de la grandeza de nuestra música, de lo que quería llevar, o del mensaje que llevaba ese espíritu, y me di cuenta que la historia misma de nuestra patria, de nuestros pueblos están tatuadas”, sostuvo.